ЦСКА на финала на нов звезден трансфер

8 Февруари, 2026 09:59 1 686 2

Става дума за централен бранител, който е от изключително висока класа за нивото на efbet Лига

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА води финални преговори със звезден защитник, който да подсили тима до края на трансферния прозорец.

Става дума за централен бранител, който е от изключително висока класа за нивото на efbet Лига, пише "Мач Телеграф".

Клубът пази в тайна името на въпросния играч. От лагера на „червените“ обаче разкриха, че става дума за футболист, за когото ще бъде платена солидна трансферна сума.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Локо Пд

    3 5 Отговор
    Айде пак нова звезда като оня Купър и после се чудят как да се отърват от тях.Абе то при Припознатите идва ли нормален играч там всичко е звезди и диаманти.То бива бива но Свиня за Курбан не бива

    10:27 08.02.2026

