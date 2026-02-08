ЦСКА на финала на нов звезден трансфер

ЦСКА води финални преговори със звезден защитник, който да подсили тима до края на трансферния прозорец.
Става дума за централен бранител, който е от изключително висока класа за нивото на efbet Лига, пише "Мач Телеграф".
Клубът пази в тайна името на въпросния играч. От лагера на „червените“ обаче разкриха, че става дума за футболист, за когото ще бъде платена солидна трансферна сума.
