Арда официално с претенции към Георги Кабаков

8 Февруари, 2026 19:01 1 073 4

Ръководството на Арда излезе с официална позиция срещу Георги Кабаков, като от клуба изразиха претенциите си срещу главния съдия на мача с ЦСКА.

Ето какво пишат от Арда:

Още в първия кръг на първенството и "корумпето" Кабаков си показа рогата. Очаквахме с нетърпение гостуването на ЦСКА в София. Вместо този двубой да се превърне в празник, за пореден път главното "корумпе" се превърна в главно действащо лице с неговите неадекватни отсъждания. Може би попадението на Наско Кабов обърка развоя на мача.

Много ясно се видя, че след като Арда поведе, Каби започна да бута ЦСКА в нашата половина. Започнаха се едни спорни фалове, раздаваха се картони и какво ли още не. Още след жълтия картон на Светослав Ковачев се видя, че 'корумпето" ще направи всичко възможно домакините да си вземат трите точки. Картона на Ковачев не бе случаен, както и на Акинтола. Именно те двамата "висяха" с картони и ще пропуснат гостуването на Ботев Враца за Купата на България. А и в разговор с наш играч, той е казал, че много добре знае кой играч виси с картони.

Много странно бе и отсъждането на чернодрешкото, когато играч на ЦСКА се спъна в Акинтола, но той даде авантаж, играта продължи, футболист на ЦСКА сам падна на земята без да има нарушение, и тогава Кабаков направи поредното си неадекватно отсъждане. Върна нарушение, за което той бе дал авантаж и играта да продължи. Ние като клуб няма да позволим да се подиграват с труда на момчетата.

И само за една проста справка: Арда има 9 нарушения и получи 4 жълти картона. ЦСКА има 14 нарушения и получи 2 картона. Изводите оставаме на съвестта на корумпираното лице изпълнявало ролята на главен съдия в мача. И само да му напомним на този Каби, че това е пореден мач, в който той се подиграва с нашия отбор. Но това няма да продължи, бъди сигурен господин Корумпе със свирка в уста."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Край туй беше

    5 2 Отговор
    И тоя ще го намерят във врачанския балкан .

    19:40 08.02.2026

  • 2 Айде, айде

    14 7 Отговор
    Помним как дадоха с радост мача в Кърджали на геренци с 0-3

    19:51 08.02.2026

  • 3 струма

    9 4 Отговор
    С какво картоните са се отразили на този мач?
    Няма и спорен гол. Кога станаха калайджии,кога им почерня за ..ка

    21:18 08.02.2026

  • 4 Няма вече ЦСКА...

    4 3 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    22:16 08.02.2026

