Първи медал за България в Милано - Кортина! Тервел Замфиров с бронз!

Българската звезда в сноуборда Тервел Замфиров спечели бронзов медал от Олимпийските игри в Милано-Кортина! Страната ни отново има медал от зимни игри - 20 години по-късно.
Дебютантът на подобен форум успя да спечели малкия финал, изпреварвайки с фотофиниш Тим Мастнак от Словения.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19
15:51 08.02.2026
2 заслужи го
15:51 08.02.2026
3 Плюс- минус
15:51 08.02.2026
4 Червената шапчица
15:52 08.02.2026
5 Тото
Коментиран от #7
15:53 08.02.2026
6 Тома
15:54 08.02.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Тото":Ходи вземи злато.Кой те спира?
Коментиран от #14
15:55 08.02.2026
8 Хасковски каунь
Утре златен!
16:01 08.02.2026
9 БОЙС ТУ МЕН
Е ПЪРЗАЛЯНЕТО ПРЕДИ 89г.С ...МИНИ СКИ.....
16:01 08.02.2026
10 Браво,
16:03 08.02.2026
11 Абе
16:03 08.02.2026
12 Хмм
16:05 08.02.2026
13 Тити на Кака
Цялата НПМГ те поздравява!
16:22 08.02.2026
14 Тити на Кака
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Шиши му пречи, бе, толкова ли не можеш да съобразиш?
А Тервел печели медал, само защото Буци и Анатоли са снесли на правилните хора - и това ли не знаеш?
😂😂😂
16:25 08.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сандо
16:47 08.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обективен
17:10 08.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.