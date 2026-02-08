Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Първи медал за България в Милано - Кортина! Тервел Замфиров с бронз!

8 Февруари, 2026 15:48 1 551 19

  • тервел замфиров-
  • олимпийски игри-
  • олимпиада 2026-
  • зимни олимпийски игри-
  • спорт-
  • сноуборд-
  • медал-
  • бронзов медал

Страната ни отново има медал от зимни игри - 20 години по-късно

Първи медал за България в Милано - Кортина! Тервел Замфиров с бронз! - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българската звезда в сноуборда Тервел Замфиров спечели бронзов медал от Олимпийските игри в Милано-Кортина! Страната ни отново има медал от зимни игри - 20 години по-късно.

Дебютантът на подобен форум успя да спечели малкия финал, изпреварвайки с фотофиниш Тим Мастнак от Словения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 26 Отговор
    С един нокът напред на фотофиниша.Добре че не си е изрязал ноктите.

    Коментиран от #19

    15:51 08.02.2026

  • 2 заслужи го

    47 1 Отговор
    Браво на Тервел. Той показа как трябва да се бори за медал !!!!

    15:51 08.02.2026

  • 3 Плюс- минус

    38 1 Отговор
    Браво!

    15:51 08.02.2026

  • 4 Червената шапчица

    31 1 Отговор
    Браво

    15:52 08.02.2026

  • 5 Тото

    9 14 Отговор
    Колко е ценен бронза след 20г чакане!! хаха

    Коментиран от #7

    15:53 08.02.2026

  • 6 Тома

    18 1 Отговор
    Господ е българин

    15:54 08.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    24 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тото":

    Ходи вземи злато.Кой те спира?

    Коментиран от #14

    15:55 08.02.2026

  • 8 Хасковски каунь

    18 1 Отговор
    Хаирлия да е !
    Утре златен!

    16:01 08.02.2026

  • 9 БОЙС ТУ МЕН

    1 7 Отговор
    ПРОТОТИП НА ТАЗИ ДИСЦИПЛИНА „СКИ”?!
    Е ПЪРЗАЛЯНЕТО ПРЕДИ 89г.С ...МИНИ СКИ.....

    16:01 08.02.2026

  • 10 Браво,

    25 1 Отговор
    момче! Браво, наши български деца!

    16:03 08.02.2026

  • 11 Абе

    25 1 Отговор
    отпушите каръка да очакваме и още медали...

    16:03 08.02.2026

  • 12 Хмм

    26 1 Отговор
    Честито!

    16:05 08.02.2026

  • 13 Тити на Кака

    16 1 Отговор
    Браво, Тери!
    Цялата НПМГ те поздравява!

    16:22 08.02.2026

  • 14 Тити на Кака

    0 8 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Шиши му пречи, бе, толкова ли не можеш да съобразиш?
    А Тервел печели медал, само защото Буци и Анатоли са снесли на правилните хора - и това ли не знаеш?
    😂😂😂

    16:25 08.02.2026

  • 16 Сандо

    10 3 Отговор
    Как пък един не се намери да му каже,че синьото трасе е по-бързо?През цялото състезание се виждаше,че спускащите се в червеното трасе набират преднина в първата третина,след това в синята изравняваха или повеждаха и в последната третина синия получаваха видимо предимство.Така Тервел загуби полуфинала,така щеше да загуби и бронза.И дори Карл щеше да загуби златото,ако не беше грешката на противника му.Но изводът е един:нашите сноубордисти,начело с Тервел ни донесоха много радост днес,а това не е никак малко в тия тъмни времена за Родината ни.

    16:47 08.02.2026

  • 18 Обективен

    5 6 Отговор
    Докато не придобием самочувствие и шампионски манталитет, ще бъдем девета дупка на кавала и ще се радваме на някое и друго медалче през 20-ина години. На спортистите ни от малки трябва да се втълпява, че всичко друго освен златния медал е провал. Само така се изграждат шампиони. А не "колко малка нация сме " и "дано се класира добре, а пък ако вземе и медал - супер". Така разсъждават лузърите.

    17:10 08.02.2026

