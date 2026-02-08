Първи медал за България в Милано - Кортина! Тервел Замфиров с бронз!

Българската звезда в сноуборда Тервел Замфиров спечели бронзов медал от Олимпийските игри в Милано-Кортина! Страната ни отново има медал от зимни игри - 20 години по-късно.

Дебютантът на подобен форум успя да спечели малкия финал, изпреварвайки с фотофиниш Тим Мастнак от Словения.