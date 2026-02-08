"Битката за Тракия" остана без победител, вратарят на Берое спаси точката

Ботев (Пловдив) и Берое завършиха наравно 0:0 в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на двубоя бе Стоян Арсов.

В момента Ботев (Пловдив) заема 11-то място в efbet Лига с 22 точки след 20 изиграни мача, като има голова разлика 25:29. Берое се намира в по-тежка ситуация, заемайки 13-та позиция със 17 точки от същия брой срещи и голова разлика 16:32.

Преди началния съдийски сигнал Ботев (Пловдив) почете част от легендите, взели участие в историческия мач срещу Берое, в който "канарчетата" печелят с 8:1. Сред легендите, дошли на "Колежа", бяха Петър Зехтински, Славчо Хорозов, Марин Бакалов и Славчо Хорозов.

След спокойни начални минути станахме свидетели на добра ситуация за гол пред вратата на Берое. Далечен, но много силен удар на Лукас в 20-ата минута беше париран много трудно от стража на гостите. Секунди по-късно "канарчетата" поискаха дузпа за задържане срещу Маскоте, но главният съдия даде знак играта да продължи. В 34-ата минута снаряд на Николай Минков след пас на Тодор Неделев можеше да се превърне в красив гол. Вратарят Жауме Кардей внимаваше и някак успя да отрази шута, насочен в горния му ляв ъгъл.

Берое отговори с добра атака, при която Давид Валверде беше намерен в наказателното поле с петичка. Той пробва нещо средно между центриране и удар, но Салидо закъсня да затвори подаването на втора греда. В 38-ата минута и Даниел Наумов трябваше да се намесва. Той предоврати сигурен гол след удар на Алберто Салидо от близка дистанция.

В 41-рвата минута Никола Илиев показа отлична техника на дъгата на наказателното поле. Той си нагласи топката на левия крак и нанесе много силен удар, който премина на сантиметри от дясната греда.

Минута преди края на първото полувреме Педро и Маскоте комбинираха добре помежду си. Нападателят подаде към новото попълнение, който стреля от движение, но високо над вратата. В самия край на първата част вратарят на Берое се превърна в герой за тима си. Първо той отрази мощен удар на Неделев. След това Маскоте беше длъжен да се разпише, но вместо това стреля във вратаря, а след това и Педро не успя да преодолее плонжа на Жауме Кардей, който излезе напред, за да затвори ъгъла.

Ботев вдигна оборотите през второто полувреме и натисна съперника в неговата половина. Удар на Неделев от дистанция в 55-ата минута не затрудни вратаря. В 67-ата минута нападателят на Берое Емир Кухиня направи непростим пропуск. Той излезе сам срещу Даниел Наумов, вратарят спаси, топката пак попадна в краката на Кухиня, но той се засуети и Никола Солдо предотврати попадение.

В 76-ата минута Хуан Торес напредна с добър дрибъл, след което последва много неточен удар. В добавеното време Никола Илиев получи топката в наказателното поле и стреля, без да гледа вратата. Вратарят на Берое отново бе непробиваем.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 11. Педро Игор, 17. Николай Минков, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 77. Лукас Оливейра, 87. Симеон Петров;

БЕРОЕ: 13. Жауме Кардей, 3. Хуан Пабло Саломони, 30. Сантяго Брунели, 23. Тижа Сона, 12. Давид Валверде, 4. Факундо Константини, 32. Франциско Варела, 21. Алберто Салидо, 7. Хуан Торес, 11. Исмаел Хименес, 19. Емир Кухиня;