След победата над Валенсия - треьорът на Реал обяви Мбапе за най-добрия футболист в света

Алваро Арбелоа говори след победата на Реал Мадрид с 2:0 при визитата на Валенсия от 23-тия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на успеха “кралете” продължиха да поддържат разликата спрямо шампионите от Барселона на една точка и все още са реален кандидат за титлата.

Наставникът на “белия балет” говори и за ролята на Килиан Мбапе в отбора. Френската звезда вкара поредния си гол за мадридчани в добавеното време на двубоя и узакони победата. Арбелоа бе запитан и дали Мбапе е в състояние да задмине най-големите постижения на бившата звезда на мадридчани Кристиано Роналдо.

“Що се отнася до Мбапе, прилагателните, с които да го опиша, ми свършват. Мислехме, че никога няма да видим някой като Кристиано, но изглежда, че Килиан се движи в същата посока. Това е огромен късмет, защото в момента той е най-добрият играч в света и го доказва ден след ден, мач след мач. Както казах преди, постиженията на Кристиано изглеждаха неземни, нещо несравнимо, нещо, което никой друг не можеше да постигне. Мбапе все още има дълъг път пред себе си, тъй като Кристиано е тук от много години, но има всички условия да тръгне по неговите стъпки и предстои да видим дали може да го надмине. Но ако някой може, това е Килиан”, каза още Арбелоа.

Наставникът на мадридчани говори и за колективното представяне на отбора, изтъквайки силните изяви във всеки един периметър от терена, което е спестило доста от задачите на вратаря Тибо Куртоа.

“Знаем, че гостуването на Местая е като посещение при зъболекар. Става въпрос за пресинг и за факта, че домакините се нуждаят от точки. Всички знаем какво е да играеш на този стадион, в тази атмосфера, да усещаш страстта, с която играят срещу Реал Мадрид. И ние контролирахме добре играта. Куртоа не трябваше да прави нито едно спасяване. Карерас е много талантлив играч. Той също така отбеляза страхотен гол през първото полувреме. Играчите играха надеждно”, добави Арбелоа.