Огромни легенди уважиха Христо Стоичков на юбилея

Легендите на румънския футбол Георге Хаджи и Георге Попеску, както и бившият испански национал Чики Бегиристайн посетиха музея на българската суперзвезда Христо Стоичков. Днес Камата навършва 60 години и тримата му приятели, бивши съотборници с него в Барселона, го уважиха за юбилея.
"Какви звезди само посрещна рожденикът Христо Стоичков... Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха Зала на славата "Христо Стоичков"! Камата лично разказа на гостите си историите на всеки експонат от богатата обновена експозиция на улица "Сребърна" 2! Легендарните бивши футболисти на Барселона имаха удоволствието първи да видят непоказвани до момента фланелки на Камата, които ще бъдат част от нова изложба по случай 60-годишнината от рождението на Стоичков. Хаджи, Попеску и Бегиристайн изразиха възхищението си от атмосферата в музея пред директора на Зала на славата "Христо Стоичков" - Кристиян Кръстанов. Събитието премина в топла и приятелска атмосфера, оставяйки усещане за уважение и взаимно признание", написаха на страницата на музея на легендата във "Фейсбук".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А шефа
Коментиран от #2, #4
21:03 08.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Агресивни педофили са се събрали на
21:22 08.02.2026
6 Николова , София
Коментиран от #10, #36
21:23 08.02.2026
7 Пълни смешници
21:24 08.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 От хиляди "звезди"
21:26 08.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Христо Стоичков
21:30 08.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да не забравяме също
21:36 08.02.2026
15 Кушева, Каспичан
До коментар #12 от "Муткурова , Пазарджик":Какъвто ще да е, Стоичков е постигнал всичко без да лъже, да краде, и да се навежда. Както правят съвременните примери за подражание. А, и жена си не заряза!
Коментиран от #21
21:36 08.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не се търпи вече
21:45 08.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не знам обаче
21:52 08.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Муткурова , Пазарджик
До коментар #23 от "Кушева, Каспичан":Вие живеете на гърба на българите това ър да ти е ясно
22:01 08.02.2026
27 Казуар
Коментиран от #35, #37
22:02 08.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Данъчните, НАП и ГДБОП
22:05 08.02.2026
30 8888
Щастлив съм, че съм живял по времето на футболиста Стоичков, когато България имаше футбол и всички футболни сили трепереха от България и българските отбори по онова време!.
Сегашните поколения за съжаление никога няма да видят как бием Аржентина, Германия, Франция или Италия както сме го правили и само ще четат спомени и ще гледат клипове от славните български победи!
За протокола - левскар съм..
По-точно бивш левскар...Сега просто зрител по Б, В и областните групи, тъй като искам да гледам българи, а не папуси и аборигени в българските отбори!
22:06 08.02.2026
31 Запорираха 9 имота на Христо Стоичков
22:13 08.02.2026
32 Цървул
22:51 08.02.2026
33 Този капут като беше в Сащ кравария
23:43 08.02.2026
34 Пилотът Гошу
23:50 08.02.2026
35 Пилотът Гошу
До коментар #27 от "Казуар":Е то и Зуека тъй, нищо, че лично е виновен за опростачването им след 1989, ма като поопразни сметката търчи към София да си пробутва мацаниците на псевдоинтелектуалците…
23:53 08.02.2026
36 Баба ти
До коментар #6 от "Николова , София":Прославила ли е България със златна топка и 4-то място на световно по футбол? Всички знаем кой е Христо, а ти и баба ти сте н и к о и.
01:30 09.02.2026
37 Про стачка
До коментар #27 от "Казуар":Какво да кажа , като чета коментарите тук се оказва че Стоичков е имал право .
02:47 09.02.2026