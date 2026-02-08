Новини
Огромни легенди уважиха Христо Стоичков на юбилея

8 Февруари, 2026 20:59 3 352 37

Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха Зала на славата "Христо Стоичков"!

Огромни легенди уважиха Христо Стоичков на юбилея - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендите на румънския футбол Георге Хаджи и Георге Попеску, както и бившият испански национал Чики Бегиристайн посетиха музея на българската суперзвезда Христо Стоичков. Днес Камата навършва 60 години и тримата му приятели, бивши съотборници с него в Барселона, го уважиха за юбилея.

"Какви звезди само посрещна рожденикът Христо Стоичков... Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха Зала на славата "Христо Стоичков"! Камата лично разказа на гостите си историите на всеки експонат от богатата обновена експозиция на улица "Сребърна" 2! Легендарните бивши футболисти на Барселона имаха удоволствието първи да видят непоказвани до момента фланелки на Камата, които ще бъдат част от нова изложба по случай 60-годишнината от рождението на Стоичков. Хаджи, Попеску и Бегиристайн изразиха възхищението си от атмосферата в музея пред директора на Зала на славата "Христо Стоичков" - Кристиян Кръстанов. Събитието премина в топла и приятелска атмосфера, оставяйки усещане за уважение и взаимно признание", написаха на страницата на музея на легендата във "Фейсбук".


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А шефа

    36 9 Отговор
    На кауфланд, дойде ли?

    Коментиран от #2, #4

    21:03 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Агресивни педофили са се събрали на

    13 10 Отговор
    улица "Сребърна" 2 казал Ботю Ботев

    21:22 08.02.2026

  • 6 Николова , София

    28 10 Отговор
    Нашите родители ,баби и дядовци построиха жилища ,фабрики Гари, жп линии , пътища , Кремиковци , Девня ...Нефтохим, и много други ...аз за Ена мутра неграмотна ли да се кланям защо..мутрата беше си сложил синя сигнална светлина на колата въпреки забраната ...пълен комплексар е тоя

    Коментиран от #10, #36

    21:23 08.02.2026

  • 7 Пълни смешници

    21 6 Отговор
    Зала на славата "Христо Стоичков"!..... А Зала на славата на Бою? А?

    21:24 08.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 От хиляди "звезди"

    21 7 Отговор
    Поне разбрахме че още живи са лицата Георге Хаджи, Георге Попеску, Чики Бегиристайн...и някакъв си Христо камичката -певеца

    21:26 08.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Христо Стоичков

    27 7 Отговор
    Се държи сякаш е умрял. Само още надгробен камък в центъра на някой стадион не си е монтирал. Нещо сериозно не е добре с кратуната този човек и някакви сериозни комплекси избива. За хората е едно нищо. 60 годишен изкуфял и досаден цървул

    21:30 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да не забравяме също

    23 5 Отговор
    Че Христо Стоичков и за укриване на данъци е съден в България ! Както че е казвал нееднократно че нищо на България не дължи. Вероятно пак до съд скоро ще стигне и за пране на пари...И си спомням впрочем как на времето едни тениски на Парма продаваше на черно по фитнес залите на мутрите по 50$ дето ги беше замъкнал от някъде ...

    21:36 08.02.2026

  • 15 Кушева, Каспичан

    22 12 Отговор

    До коментар #12 от "Муткурова , Пазарджик":

    Какъвто ще да е, Стоичков е постигнал всичко без да лъже, да краде, и да се навежда. Както правят съвременните примери за подражание. А, и жена си не заряза!

    Коментиран от #21

    21:36 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не се търпи вече

    14 3 Отговор
    Тази изявена форма на агресивна педофилия трябва да спре. СЕМ да си свършат работата моля. Има ли от любимият ми салам а?

    21:45 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не знам обаче

    13 3 Отговор
    Дори на световно първенство за 10 мача имаше 6 гола суперзвездата. И 20 човека бяха преди него

    21:52 08.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Муткурова , Пазарджик

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "Кушева, Каспичан":

    Вие живеете на гърба на българите това ър да ти е ясно

    22:01 08.02.2026

  • 27 Казуар

    14 1 Отговор
    Преди години Стоичков каза, че няма да се занимава с българи.

    Коментиран от #35, #37

    22:02 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Данъчните, НАП и ГДБОП

    14 4 Отговор
    Скоро Зала на славата на Стоичков трябва да му направят ама в централният софийски... Там да им обясни как през 1 касов апарат в магазин за парцали с технологични възможности от 220-230 касови бележки за 8 часа се отчитат 14800 лева дневен оборот като жив човек не влиза?

    22:05 08.02.2026

  • 30 8888

    14 3 Отговор
    За футболистът Стоичков - респект!
    Щастлив съм, че съм живял по времето на футболиста Стоичков, когато България имаше футбол и всички футболни сили трепереха от България и българските отбори по онова време!.
    Сегашните поколения за съжаление никога няма да видят как бием Аржентина, Германия, Франция или Италия както сме го правили и само ще четат спомени и ще гледат клипове от славните български победи!
    За протокола - левскар съм..
    По-точно бивш левскар...Сега просто зрител по Б, В и областните групи, тъй като искам да гледам българи, а не папуси и аборигени в българските отбори!

    22:06 08.02.2026

  • 31 Запорираха 9 имота на Христо Стоичков

    11 2 Отговор
    Статията е от 2.02.2015 г......Частен съдебен изпълнител наложи възбрана върху имоти на най-успешния наш футболист Христо Стоичков, съобщава "Преса". До неприятната ситуация се стига заради необслужван дълг към банка. Институцията си търси от футболната легенда 345 000 евро главница, 178 286 евро лихва, 178 286 евро наказателна лихва и 35 551 лв. присъдени разноски по изпълнителното дело. Запорирани са жилища на Камата в София, в Пловдив, в Смолян, ваканционен апартамент в Свети Влас, както и 29 декара земи в с. Ясна поляна, община Марица, и 15 декара ниви край Етрополе. По време на правителството на Симеон Сакскобургготски Христо Стоичков се съди с данъчните, тъй като те претендираха за неплатени близо 18 000 лв. данък общ доход за периода 1995-1999 г. В крайна сметка съдът отмени актовете на бирниците...... После обаче перача изведнъж взе че рязко забогатя.....

    22:13 08.02.2026

  • 32 Цървул

    12 3 Отговор
    "Стоичков се отказа от родителите си". Потърсете това заглавие в Гугъл.

    22:51 08.02.2026

  • 33 Този капут като беше в Сащ кравария

    8 4 Отговор
    Беше забравен тука, а там е никой върна се и само ни го пробутвате всеки ден.Не е направил нищо велико.Имаме къде по добри спортисти така че тихо.

    23:43 08.02.2026

  • 34 Пилотът Гошу

    8 2 Отговор
    Легенди … дошли комшиите и едно испанче от не толкова известните … за 60г юбилей би трябвало да дойдат баш легендите от времето му в Барселона, ма явно имат друга работа …

    23:50 08.02.2026

  • 35 Пилотът Гошу

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Казуар":

    Е то и Зуека тъй, нищо, че лично е виновен за опростачването им след 1989, ма като поопразни сметката търчи към София да си пробутва мацаниците на псевдоинтелектуалците…

    23:53 08.02.2026

  • 36 Баба ти

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Николова , София":

    Прославила ли е България със златна топка и 4-то място на световно по футбол? Всички знаем кой е Христо, а ти и баба ти сте н и к о и.

    01:30 09.02.2026

  • 37 Про стачка

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "Казуар":

    Какво да кажа , като чета коментарите тук се оказва че Стоичков е имал право .

    02:47 09.02.2026

