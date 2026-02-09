Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Собственикът на Ботев Пд изригна срещу наряда за дербито

9 Февруари, 2026 10:29

Снимка: БГНЕС
Собственикът на Ботев (Пловдив) изригна с поредната си публикация в социалните мрежи, критикуваща действителността в родния футбол. Този път благодетелят на “канарчетата” възнегодува срещу наряда за предстоящото градско дерби с Локомотив (Пловдив).

“Поредният цинизъм

Назначенията на съдиите за този мач не са „случайност“ и не са „грешка“. Те са наказание. Наказание за това, че подкрепихме едно честно и справедливо изказване на Кирил Домусчиев за реалното състояние на част от терените в Efbet лига. Истина, която всички виждаме, но за която явно се плаща цена, когато бъде изречена на глас.

И не – това не е война между клубове.

Това е въпрос на здраве.

Притеснен съм за здравето на всички футболисти. Да се играе по разорани терени и след това да се говори за „честна игра“, е цинизъм.

Но истинският скандал е в съдийските назначения.

Кабаков отдавна е символ на компрометираното съдийство. В публичното пространство е масово наричан „корумпе“ – квалификация, която не се ражда без причина. „Волейболният гол“ Славия – Локомотив София превърна българския футбол в национален фарс, а липсата на последствия показа едно – безнаказаност. Когато към това добавим абсурдни баланси с дузпи и картони, вече не говорим за грешка, а за модел.

Никола Попов е назначен като ВАР съдия. Факт е и че името му години наред е свързвано със спорни решения в ключови моменти. Това назначение не успокоява – взривява.

И сега най-фрапиращото.

Как е възможно краен фен на Локомотив Пловдив да бъде назначен за четвърти съдия на мач между Локомотив и Ботев Пловдив?

Говоря за човека от снимката – с фланелка на Локомотив . Това не е интерпретация. Това е очевиден конфликт на интереси.

И нека бъдем пределно ясни:

Същият този човек ще бъде четвърти съдия на мача за Купата между Локомотив – любимият му клуб, и Ботев – отборът, който той мрази повече, отколкото обича своя.

Това вече не е некомпетентност.

Това е подигравка.

А междувременно днес чух и Гражданина от Говедарци да ме нарича „слуга“.

Г-н Ракетчик, препоръчвам Ви да си пиете по-често хапчетата, вместо други напитки. Поне ще е по-полезно за всички.

Как БФС очаква доверие при подобни назначения?

Как очакват феновете да вярват в безпристрастност, когато конфликтът на интереси е толкова явен, че дори не се прикрива?

Подкрепата за истината явно има цена.

Но мълчанието струва повече.

Футболът е за играчите и феновете.

Не за назначения „напук“.”, написа Филипов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки да се знае мястото

    3 4 Отговор
    Цяла България знае че Локомотив бе отборът който на всеки 3 години ставаше шампион на страната в група Б. После изкарваше един сезон в А група добре и отново изпадаше. Най-големите му победи са именно тези над Тракия Пловдив, когато съдийството му е помагало.

    Коментиран от #5

    10:35 09.02.2026

  • 2 Илиянчо

    6 2 Отговор
    до вчера от камиони нищо не разбираше то и сега не че разбираш ,а пък сега взе че и от ЦАР ФУТБОЛ взе да разбираш пази боже сляпо да прогледне много бързо забрави как се радваше на маратонките от БАЛАТУМ!

    10:44 09.02.2026

  • 3 …..

    6 2 Отговор
    Илияне гледай да храниш феновете ти със безплатни кебапчета и пепси да няма протести ,че са гладни .

    10:59 09.02.2026

  • 4 Перник

    6 2 Отговор
    Тоя “кога стана калайджия ?Кога му почерня задника? “ .Много бързо започна да разбира от футбол,съдии и т.н.!!! Не е лошо да му направят пълна проверка НАП, Икономическа ,ДАНС и т.н.да му видят произхода на милионите !?!?!?

    11:07 09.02.2026

  • 5 Лост

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки да се знае мястото":

    И като отпадна 1983 година на баража от Черноморец Бургас му осигуриха допълнителен с Осъм Ловеч

    12:22 09.02.2026

  • 6 Левскар

    3 1 Отговор
    Тоя май повече приказва от колкото да работи.Медиен герой се извъди.Иначе дано Локо ги отстрани.

    12:29 09.02.2026

  • 7 Цецо

    2 2 Отговор
    Тази подлога на голямото Д преди всеки мач плюе по съдийте.Преди няколко дербита нападна Гидженов,че бил юноша на Локото,а Кабаков като ВАР и Гидженов се направиха ,че не виждат чиста дуспа за Локо.Някой може ли да ми каже като какъв Филипов е допускан до резервната скамейка,нито е президент,нито е дпъжностно лице в клуба.

    13:40 09.02.2026

