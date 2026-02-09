Собственикът на Ботев Пд изригна срещу наряда за дербито

Собственикът на Ботев (Пловдив) изригна с поредната си публикация в социалните мрежи, критикуваща действителността в родния футбол. Този път благодетелят на “канарчетата” възнегодува срещу наряда за предстоящото градско дерби с Локомотив (Пловдив).

“Поредният цинизъм

Назначенията на съдиите за този мач не са „случайност“ и не са „грешка“. Те са наказание. Наказание за това, че подкрепихме едно честно и справедливо изказване на Кирил Домусчиев за реалното състояние на част от терените в Efbet лига. Истина, която всички виждаме, но за която явно се плаща цена, когато бъде изречена на глас.

И не – това не е война между клубове.

Това е въпрос на здраве.

Притеснен съм за здравето на всички футболисти. Да се играе по разорани терени и след това да се говори за „честна игра“, е цинизъм.

Но истинският скандал е в съдийските назначения.

Кабаков отдавна е символ на компрометираното съдийство. В публичното пространство е масово наричан „корумпе“ – квалификация, която не се ражда без причина. „Волейболният гол“ Славия – Локомотив София превърна българския футбол в национален фарс, а липсата на последствия показа едно – безнаказаност. Когато към това добавим абсурдни баланси с дузпи и картони, вече не говорим за грешка, а за модел.

Никола Попов е назначен като ВАР съдия. Факт е и че името му години наред е свързвано със спорни решения в ключови моменти. Това назначение не успокоява – взривява.

И сега най-фрапиращото.

Как е възможно краен фен на Локомотив Пловдив да бъде назначен за четвърти съдия на мач между Локомотив и Ботев Пловдив?

Говоря за човека от снимката – с фланелка на Локомотив . Това не е интерпретация. Това е очевиден конфликт на интереси.

И нека бъдем пределно ясни:

Същият този човек ще бъде четвърти съдия на мача за Купата между Локомотив – любимият му клуб, и Ботев – отборът, който той мрази повече, отколкото обича своя.

Това вече не е некомпетентност.

Това е подигравка.

А междувременно днес чух и Гражданина от Говедарци да ме нарича „слуга“.

Г-н Ракетчик, препоръчвам Ви да си пиете по-често хапчетата, вместо други напитки. Поне ще е по-полезно за всички.

Как БФС очаква доверие при подобни назначения?

Как очакват феновете да вярват в безпристрастност, когато конфликтът на интереси е толкова явен, че дори не се прикрива?

Подкрепата за истината явно има цена.

Но мълчанието струва повече.

Футболът е за играчите и феновете.

Не за назначения „напук“.”, написа Филипов.