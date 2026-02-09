Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Cadillac копира изпълнението на БАР от 1999 година за дебюта си във Формула 1

Cadillac копира изпълнението на БАР от 1999 година за дебюта си във Формула 1

9 Февруари, 2026 09:00 1 001 0

  • cadillac-
  • формула 1-
  • спорт-
  • представяне-
  • бар

Cadillac представи цветовата схема, с която ще се състезава в дебютния си сезон във Формула 1 през 2026 година

Cadillac копира изпълнението на БАР от 1999 година за дебюта си във Формула 1 - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Cadillac представи цветовата схема, с която ще се състезава в дебютния си сезон във Формула 1 през 2026 година. Това се случи с реклама, която беше излъчена по време на игралия се тази нощ Super Bowl LX.

Цветовата схема включва комбинация от черно и бяло, а впечатление прави, че тя не е симетрична. Вместо това от лявата страна на болида, който ще бъде пилотиран от Валтери Ботас и Серхио Перес, доминира бялото, а от дясно преобладава черният цвят.

За по-старите фенове на Формула 1 този избор на Cadillac напомня изключително много на решението, което отборът на Бритиш Американ Рейсинг (БАР) прилага през 1999 година. Тогава тимът, който днес познаваме като Mercedes, иска да се състезава с две различни разцветки на двете си коли, но не получава разрешение и затова комбинира двете цветови схеми, разделяйки ги през средата с цип.

Сега надали решението на Cadillac е продиктувано от подобни съображения, но все пак е интересен избор, който определено приковава погледите. А първият шанс на всички да видим болида на Cadillac в действие с титулярните му цветове ще бъде по време на започващия в сряда първи официален предсезонен тест в Бахрейн.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове