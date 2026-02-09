Арсенал остава без ключов полузащитник: Микел Мерино претърпя операция и ще отсъства месеци

Лоши новини застигнаха Арсенал, след като стана ясно, че испанският национал Микел Мерино ще бъде извън игра за продължителен период. Звездният халф на "артилеристите" се подложи на хирургическа интервенция заради сериозна фрактура на стъпалото, получена по време на драматичната загуба с 2:3 от Манчестър Юнайтед миналия месец.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета разкри, че контузията на Мерино е изключително необичайна и ще наложи отсъствието му от терена за около четири месеца.

Въпреки тежката диагноза, испанският полузащитник не губи дух и демонстрира борбеност и позитивизъм. Мерино сподели вълнуващо послание към своите последователи в социалните мрежи, публикувайки снимка от болничното легло.

"Операцията премина успешно! Вече съм една крачка по-близо до завръщането си. Благодаря на всички за подкрепата и топлите думи – това ми дава още повече сили да преодолея това изпитание. Vamos!", написа той в Instagram.