Дониел Мален блести с два гола и носи победа на Рома срещу Каляри

Рома триумфира с категорично 2:0, като домакин на Каляри в среща от 24-ия кръг на Серия А, а главният герой на мача безспорно бе новото попълнение на "джалоросите" – Дониел Мален. Холандският нападател демонстрира класа и хладнокръвие, като реализира и двете попадения за столичния тим.

Първият гол падна в 25-ата минута, когато Мален се възползва от прецизен пас на Джанлука Манчини и с изящен прехвърлящ удар остави вратаря на гостите безпомощен. Малко по-късно, след отличен индивидуален пробив на Зеки Челик, Мален отново се озова на точната позиция и без колебание удвои преднината на Рома.

С този успех "вълците" затвърдиха амбициите си за място в челната четворка, като вече заемат пета позиция с актив от 46 точки. Каляри, от своя страна, остава на 12-о място с 28 пункта.