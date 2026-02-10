Новини
Спорт »
Тенис »
Българският дует Григор Димитров – Георги Георгиев загуби в оспорван мач в Далас

Българският дует Григор Димитров – Георги Георгиев загуби в оспорван мач в Далас

10 Февруари, 2026 08:02 931 4

  • григор димитров -
  • георги георгиев -
  • турнира -
  • atp 500 -
  • далас-
  • бен шелтън-
  • александър ковачевич-
  • тенис-
  • сащ

Сблъсъкът на корта се превърна в истински трилър, продължил близо час и половина

Българският дует Григор Димитров – Георги Георгиев загуби в оспорван мач в Далас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров и Георги Георгиев бяха на косъм от сензационна победа в турнира от сериите ATP 500 в Далас, САЩ. Двамата получиха „уайлд кард“ за участие на двойки, но въпреки вдъхновената си игра, отстъпиха на американската двойка Бен Шелтън и Александър Ковачевич с резултат 7:5, 6:7(5), 3:10.

Сблъсъкът на корта се превърна в истински трилър, продължил близо час и половина.

Още от първите минути Димитров и Георгиев демонстрираха отлична сработка и хладнокръвие, като успяха да реализират единствения пробив в първия сет и да го затворят с 7:5.

Вторият сет премина под знака на безупречните сервиси и от двете страни, което доведе до решителен тайбрек. Там американците показаха по-здрави нерви и обърнаха развоя в своя полза, изравнявайки резултата.

Кулминацията настъпи в шампионския тайбрек, където Шелтън и Ковачевич наложиха пълна доминация, повеждайки с внушителното 8:0. Въпреки героичните опити на българите да се върнат в мача, домакините не допуснаха изненада и затвориха срещата при 10:3.

Макар и да не достигнаха до победата, 19-годишният Георгиев впечатли с борбеност и талант, оставяйки отлични впечатления в дебюта си на такова високо ниво.

Григор Димитров обаче няма време за почивка – още тази вечер най-добрият български тенисист ще се изправи срещу Алекс Микелсен в първия си мач на сингъл в Тексас, където амбициите му за силно представяне остават непоклатими.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами това

    4 0 Отговор
    ...каква ,,новина" е бе Ангелеее?
    Защо си губиш времето въобще?

    08:16 10.02.2026

  • 3 Клекнал на тъча

    4 0 Отговор
    Тоз една среща ще спечелили?

    08:30 10.02.2026

  • 4 Майстор Тричко

    0 0 Отговор
    Все още сме живи за Елса, нищо че сме мъртви за тениса. Живота продължава и с нас и без нас. Подпис - Гришо.

    10:44 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове