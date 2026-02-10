Българският дует Григор Димитров – Георги Георгиев загуби в оспорван мач в Далас

Григор Димитров и Георги Георгиев бяха на косъм от сензационна победа в турнира от сериите ATP 500 в Далас, САЩ. Двамата получиха „уайлд кард“ за участие на двойки, но въпреки вдъхновената си игра, отстъпиха на американската двойка Бен Шелтън и Александър Ковачевич с резултат 7:5, 6:7(5), 3:10.

Сблъсъкът на корта се превърна в истински трилър, продължил близо час и половина.

Още от първите минути Димитров и Георгиев демонстрираха отлична сработка и хладнокръвие, като успяха да реализират единствения пробив в първия сет и да го затворят с 7:5.

Вторият сет премина под знака на безупречните сервиси и от двете страни, което доведе до решителен тайбрек. Там американците показаха по-здрави нерви и обърнаха развоя в своя полза, изравнявайки резултата.

Кулминацията настъпи в шампионския тайбрек, където Шелтън и Ковачевич наложиха пълна доминация, повеждайки с внушителното 8:0. Въпреки героичните опити на българите да се върнат в мача, домакините не допуснаха изненада и затвориха срещата при 10:3.

Макар и да не достигнаха до победата, 19-годишният Георгиев впечатли с борбеност и талант, оставяйки отлични впечатления в дебюта си на такова високо ниво.

Григор Димитров обаче няма време за почивка – още тази вечер най-добрият български тенисист ще се изправи срещу Алекс Микелсен в първия си мач на сингъл в Тексас, където амбициите му за силно представяне остават непоклатими.