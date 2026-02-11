Новини
Американец спря Григор Димитров в Далас

11 Февруари, 2026 06:45 835 4

Българинът, който заема 43-о място в световната ранглиста, изигра първия си мач след отпадането си в първия кръг на Australian Open

Американец спря Григор Димитров в Далас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров претърпя поражение със 7:6, 4:6, 4:6 от Алекс Микелсен (САЩ) в мач от първия кръг на турнира в Далас.

Българинът, който заема 43-о място в световната ранглиста, изигра първия си мач след отпадането си в първия кръг на Australian Open, когато загуби с 0:3 сета от чеха Якуб Меншик. След това хасковлията призна, че е имал проблеми с китката. Сега след втория сет българинът отново получи медицински тайм-аут заради схващане във врата. Именно тогава започна и спадът в представянето му.

Срещата продължи малко повече от два часа.

Григор Димитров спечели първия сет със 7:5, като успя да направи решаващ пробив в самия му край. Във втория сет Микелсен се възползва от колебанията на Григор, пробивайки го и печелейки частта с 6:4.

В решаващия трети сет, играта на Димитров „започна да куца“, вероятно заради медицински проблем, и той отново бе пробит, докато американецът играеше все по-уверено. Въпреки отделни добри сервис-геймове и мобилизация, Григор не успя да се противопостави ефективно и Микелсен затвори мача с 6:4.

Първата ни ракета ще участва на ATP 500 турнира в Акапулко от 23 до 28 февруари.

В последния си двубой Димитров имаше повече уинъри (34-27), но и повече непредизвикани грешки (39-27).

Димитров игра и на двойки заедно с младия Георги Георгиев, но загубиха от американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич със 7:5, 6:7(5), 3:10.


  • 1 Като всеки път

    8 0 Отговор
    Нищо ново.. поредния турист ( поне сам си плаща)

    07:08 11.02.2026

  • 2 007

    5 0 Отговор
    Да се отказва,да си гледа Ейса!!!

    07:26 11.02.2026

  • 3 Спрял ли го,

    7 0 Отговор
    Че той, за пореден турнир, въобще не тръгва!

    07:42 11.02.2026

  • 4 Щерев

    8 0 Отговор
    Очаквано и без изненада.От сега нататък ще е все надолу докато стигне 146 място и отвори школа на името си за обучение на деца.

    08:26 11.02.2026

