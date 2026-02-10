Тервел Замфиров разсмя всички на летището с остроумна шега след олимпийския си триумф (ВИДЕО)

Българският сноубордист Тервел Замфиров, който наскоро донесе бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, се завърна у дома не само с отличие, но и с добро настроение.

На летището в Италия, младият спортист се превърна в главен герой на забавен инцидент, който предизвика усмивки сред всички присъстващи. Докато преминаваше през стандартната проверка за сигурност, Замфиров задейства металния детектор. Причината? Тежкият бронзов медал, който гордо носеше на врата си. Вместо да се смути, Тервел реагира с типичното си чувство за хумор – с широка усмивка извади отличието и го показа на охранителя. Служителят, изненадан и развеселен от ситуацията, не само поздрави спортиста за успеха, но и се присъедини към смеха на останалите.

По-късно Замфиров сподели преживяното в социалните мрежи, като написа: „Човекът от охраната беше НАЙ-ДОБРИЯТ!!! Благодаря ти, Милано-Кортина 2026“.

Публикацията му бързо събра стотици харесвания и коментари от фенове, които оцениха не само спортните му постижения, но и позитивната му енергия.