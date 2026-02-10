Новини
Тервел Замфиров разсмя всички на летището с остроумна шега след олимпийския си триумф (ВИДЕО)
  Тема: Зимни олимпийски игри

Тервел Замфиров разсмя всички на летището с остроумна шега след олимпийския си триумф (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 10:46 2 105 7

Медалистът задейства металния детектор

Тервел Замфиров разсмя всички на летището с остроумна шега след олимпийския си триумф (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският сноубордист Тервел Замфиров, който наскоро донесе бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, се завърна у дома не само с отличие, но и с добро настроение.

На летището в Италия, младият спортист се превърна в главен герой на забавен инцидент, който предизвика усмивки сред всички присъстващи. Докато преминаваше през стандартната проверка за сигурност, Замфиров задейства металния детектор. Причината? Тежкият бронзов медал, който гордо носеше на врата си. Вместо да се смути, Тервел реагира с типичното си чувство за хумор – с широка усмивка извади отличието и го показа на охранителя. Служителят, изненадан и развеселен от ситуацията, не само поздрави спортиста за успеха, но и се присъедини към смеха на останалите.

По-късно Замфиров сподели преживяното в социалните мрежи, като написа: „Човекът от охраната беше НАЙ-ДОБРИЯТ!!! Благодаря ти, Милано-Кортина 2026“.

Публикацията му бързо събра стотици харесвания и коментари от фенове, които оцениха не само спортните му постижения, но и позитивната му енергия.



  • 1 честен ционист

    4 11 Отговор
    То този детектор го задействат на всеки 9 от 10 преминали. Прави ми впечатление, че при чужденците пищи всеки път, докато Ганчо е намерил начин да го излъже.

    Коментиран от #2, #3

    10:48 10.02.2026

  • 2 Любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А бе вашите колко медала изкараха на тези игри? За една еврейка питам.

    10:51 10.02.2026

  • 4 Ганчо

    0 0 Отговор
    А бе гледам тук една рускиня с две немски овчарки и мъжа и снима филм за тях. Много е смела, тя се смее а кучето страда.

    10:56 10.02.2026

  • 5 Ива

    10 0 Отговор
    Браво ,момче !

    10:58 10.02.2026

  • 6 добре, ама

    1 0 Отговор
    Защо не дадоха два бронзови медала? При ски-скока, където има субективна оценка за стил, а и за вятър може, тук не можело. Освен това може и да ни глобят, защото имаше договор за пето и две единадесети места, а взехме трето-четвърто, десето и тринадесето.

    11:16 10.02.2026

  • 7 Опааа

    3 0 Отговор
    Лелееееее,колко смешно…🤦‍♂️

    12:50 10.02.2026

