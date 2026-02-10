Жозе Моуриньо на прага на ново предизвикателство – националният отбор на Португалия го зове

Жозе Моуриньо е все по-близо до това да поеме кормилото на националния тим на родината си - Португалия. Според авторитетния ESPN, 63-годишният треньор е сред фаворитите за селекционерския пост, като официална покана може да пристигне още това лято.

Португалската футболна федерация (FPF) обмисля да предложи на Моуриньо престижната позиция веднага след края на Световното първенство в САЩ. Ако той приеме предизвикателството и наследи настоящия селекционер Роберто Мартинес, това ще отвори нова страница както за националния отбор, така и за клубния му тим Бенфика.

В случай че Моуриньо напусне Бенфика, на неговото място се спряга името на Рубен Аморим – бивш мениджър на Манчестър Юнайтед, който е сред най-обещаващите португалски треньори в момента.

Припомняме, че Жозе Моуриньо пое Бенфика през септември 2025 година и до момента изведе отбора до третото място в португалското първенство след 21 изиграни кръга.