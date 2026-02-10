Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Германски съдия стана жертва на брутално нападение след като предложи брак на своя партньор на футболен стадион

10 Февруари, 2026 13:39 1 536 24

Органите на реда не взели сериозни мерки за получените преди инцидента заплахи

Германски съдия стана жертва на брутално нападение след като предложи брак на своя партньор на футболен стадион - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Германският футболен съдия Паскал Кайзер предложи брак на своя партньор пред хиляди фенове на стадиона. Моментът обаче бе помрачен от ужасяващо нападение в собствения му дом. Само дни след като Кайзер, известен с откритостта си и любовта към футбола, се превърна в символ на смелост и равенство, той стана мишена на агресия.

Паскал Кайзер, дългогодишен съдия в аматьорските лиги на Германия и страстен привърженик на ФК Кьолн, изненада своя любим Мориц с предложение за брак на стадиона „РейнЕнергиЩадион“. Събитието се разигра пред очите на 50 000 зрители, а видеото от този момент бързо обиколи социалните мрежи, след като бе споделено от официалния профил на клуба.

„Паскал е не само отдаден съдия, но и вдъхновяващ пример за куиър общността. Той избра да бъде видим и да сподели любовта си с целия свят. Поздравления и на двама ви!“, написаха от ФК Кьолн в социалните си канали.

Въпреки топлите поздравления и подкрепата от футболния клуб, дните след предложението се превърнаха в кошмар за Кайзер. Той започнал да получава анонимни заплахи, в които се споменавал и домашният му адрес. Въпреки че своевременно уведомил полицията за опасността, органите на реда не взели сериозни мерки, уверявайки го, че няма непосредствен риск. Само 20 минути след последния контакт с полицията, докато Кайзер се намирал в градината си, трима непознати го нападнали жестоко. Съдията е убеден, че атаката е пряко свързана с публичното му предложение за брак. В социалните мрежи той сподели снимка на лицето си с тежки наранявания, като призова за повече толерантност и солидарност.

Паскал Кайзер неведнъж е говорил открито за своята сексуалност и стремежа си да вдъхнови други хора да бъдат себе си. В интервю за изданието Schwulissimo той споделя: „Моята мисия е да дам глас на онези, които се страхуват да се разкрият. Знам колко самотно може да бъде, когато мислиш, че си единствен. Не искам никой повече да се чувства така.“

Денят на предложението бе белязан и от победа за любимия отбор на Кайзер – Кьолн, който надделя с 1:0 над Волфсбург. За съжаление, радостта от този специален момент бе помрачена от нетърпимост и насилие. Случаят предизвика вълна от съпричастност в социалните мрежи, а много фенове и обществени личности изразиха подкрепата си към Кайзер и призоваха за по-голяма защита на правата и сигурността на ЛГБТ+ хората в спорта и обществото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    28 4 Отговор
    45% от немските мъже си мечтаят да са домакини и тайно носят бельото на майките си.

    Коментиран от #2, #12

    13:42 10.02.2026

  • 2 Сила

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А останалите ....

    13:45 10.02.2026

  • 3 толерантен

    32 1 Отговор
    Тия гей алови от към деца семейства, би трябвало да са обложени с ергенски данък 30% от сем.доход, както някога при разумния социализъм, за подпомагане на семейства в нужда с деца.

    13:45 10.02.2026

  • 4 Въпрос

    50 2 Отговор
    Как е възможно да давате пример с хора като този? Факти не ви ли е срам?

    Коментиран от #9

    13:45 10.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    38 2 Отговор
    Поредно доказателство, че глупостта "убива" а по глупаво от обратен трудно се намира! Ако не беше толкова нагъл да си вее срамотиите по стадиона, а беше предложил скромно немаше да го млатят

    П.С. Перу обяви хомосексуализма за психично заболяване - както си беше и преди

    Коментиран от #20

    13:47 10.02.2026

  • 6 Пурко

    27 3 Отговор
    Как така брутално нападение? И то в лоното на евроатлантизма и евроценностите? Въъъъзмутителнооооооо!!!!

    Коментиран от #10

    13:47 10.02.2026

  • 7 Ние сме толерантни

    25 1 Отговор
    И на стадиона поздравяваме футболния съдия ,като му пееме в хор:
    "Съдията...съдията...съдията е...."

    13:49 10.02.2026

  • 8 обективен

    29 3 Отговор
    Гнусно и грозно !! И тази заПАДна сган ще се бие срещу Русия !!

    Коментиран от #13

    13:49 10.02.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Е... хора... да не преувеличаваме!
    приличат ама все пак... :D :D

    13:54 10.02.2026

  • 10 Ало -Ало!

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пурко":

    Най-вероятно са останали последователи на мустакатия все още в Германия, които са били шокирани и възмутени от станалото на стадиона.

    13:57 10.02.2026

  • 12 🐒 naлафа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    пак си се фръцкал пред огледалото

    14:02 10.02.2026

  • 13 субект

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "обективен":

    ни скити затова е скайнет

    14:03 10.02.2026

  • 14 DW смърди

    12 0 Отговор
    Никой не може да обвинява публиката, когато пее за съдията, че е .......

    14:06 10.02.2026

  • 15 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Ей от фашиста по голям изро.. няма . Тези младоженци ще народят много фашистчета за германският райх готови да воюват с Русия хахахааааааааааа

    14:08 10.02.2026

  • 18 Предложение

    8 1 Отговор
    Другия път да си забие шарения байрак в Г.
    3 и да го развее на стадиона!

    14:28 10.02.2026

  • 19 Просто човек

    0 1 Отговор
    Нека българския хейт започне сега…

    14:51 10.02.2026

  • 20 Тирето

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Понеже рашистите обичате лъжите - хомосексуалността е легална в Перу от 1924г.!!!

    14:53 10.02.2026

  • 21 Скрита въшка има известен шанс

    2 0 Отговор
    Да оцелее, но въшка маршируваща на челото - никакъв.

    15:21 10.02.2026

