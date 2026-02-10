Германски съдия стана жертва на брутално нападение след като предложи брак на своя партньор на футболен стадион

Германският футболен съдия Паскал Кайзер предложи брак на своя партньор пред хиляди фенове на стадиона. Моментът обаче бе помрачен от ужасяващо нападение в собствения му дом. Само дни след като Кайзер, известен с откритостта си и любовта към футбола, се превърна в символ на смелост и равенство, той стана мишена на агресия.

Паскал Кайзер, дългогодишен съдия в аматьорските лиги на Германия и страстен привърженик на ФК Кьолн, изненада своя любим Мориц с предложение за брак на стадиона „РейнЕнергиЩадион“. Събитието се разигра пред очите на 50 000 зрители, а видеото от този момент бързо обиколи социалните мрежи, след като бе споделено от официалния профил на клуба.

„Паскал е не само отдаден съдия, но и вдъхновяващ пример за куиър общността. Той избра да бъде видим и да сподели любовта си с целия свят. Поздравления и на двама ви!“, написаха от ФК Кьолн в социалните си канали.

Въпреки топлите поздравления и подкрепата от футболния клуб, дните след предложението се превърнаха в кошмар за Кайзер. Той започнал да получава анонимни заплахи, в които се споменавал и домашният му адрес. Въпреки че своевременно уведомил полицията за опасността, органите на реда не взели сериозни мерки, уверявайки го, че няма непосредствен риск. Само 20 минути след последния контакт с полицията, докато Кайзер се намирал в градината си, трима непознати го нападнали жестоко. Съдията е убеден, че атаката е пряко свързана с публичното му предложение за брак. В социалните мрежи той сподели снимка на лицето си с тежки наранявания, като призова за повече толерантност и солидарност.

Паскал Кайзер неведнъж е говорил открито за своята сексуалност и стремежа си да вдъхнови други хора да бъдат себе си. В интервю за изданието Schwulissimo той споделя: „Моята мисия е да дам глас на онези, които се страхуват да се разкрият. Знам колко самотно може да бъде, когато мислиш, че си единствен. Не искам никой повече да се чувства така.“

Денят на предложението бе белязан и от победа за любимия отбор на Кайзер – Кьолн, който надделя с 1:0 над Волфсбург. За съжаление, радостта от този специален момент бе помрачена от нетърпимост и насилие. Случаят предизвика вълна от съпричастност в социалните мрежи, а много фенове и обществени личности изразиха подкрепата си към Кайзер и призоваха за по-голяма защита на правата и сигурността на ЛГБТ+ хората в спорта и обществото.