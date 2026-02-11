Новини
Великолепна Лора Христова спечели втори медал за България на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026
  Тема: Зимни олимпийски игри

Великолепна Лора Христова спечели втори медал за България на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026

11 Февруари, 2026 16:36 3 512 35

Браво, Лора! България се гордее с теб!

Великолепна Лора Христова спечели втори медал за България на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският биатлон отново се изкачи на олимпийския подиум! Лора Христова, само на 23 години, се превърна в героиня за страната ни, след като спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на 15 километра по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Със завидна прецизност и безупречна стрелба, Христова остави зад себе си редица фаворити и заслужено се нареди сред най-добрите в света. Българката финишира трета, като единствено френските звезди Жулия Симон и Лу Жанмоно успяха да я изпреварят. Симон, която допусна една грешка на рубежа, завърши с 1:04 минути по-бързо от Христова, а Жанмоно, с две неточности, изпревари нашата състезателка с 53.1 секунди.

Останалите български биатлонистки не успяха да се преборят за челните позиции, след като допуснаха неточности в стрелбата и останаха извън топ класирането.

Постижението на Лора Христова е историческо – това е едва третият олимпийски медал за България в биатлона.

Първият златен медал бе спечелен от Екатерина Дафовска през 1998 г. в Нагано, а през 2002 г. Ирина Никулчина донесе бронз от преследването на 10 км в Солт Лейк Сити.



  • 1 Васко

    81 3 Отговор
    Че и хубава! Не като онези киборги!

    Коментиран от #26

    16:39 11.02.2026

  • 2 БРАВО!

    87 1 Отговор
    И честито на това младо и красиво момиче!

    Коментиран от #5

    16:40 11.02.2026

  • 3 Котьо

    61 2 Отговор
    Браво и честито,горди сме от вашия успех. Бъдете здрави. Благодарим ви!!!

    16:40 11.02.2026

  • 4 Хит енд рън

    20 2 Отговор
    Ако някой реши да хейти, като се върне от олимпиадата може да го издебне и да го гръмне в десятката.

    16:42 11.02.2026

  • 5 Виждам я,като се завърне в БГ-то...!

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО!":

    С тия равни и хубави зъбки...-
    Рекламен агент на...паста за зъби...!
    Пък да не говорим за разни препарати за здрави стави и мускули...

    16:43 11.02.2026

  • 6 Джо

    37 0 Отговор
    Да еЧестита!

    16:43 11.02.2026

  • 7 Файърфлай

    53 0 Отговор
    Напук на всички Министри,Главанаци и ОПГ,имаме още един медал от Олимпиадата ! Радвайте се ,българи !

    16:45 11.02.2026

  • 8 Госあ

    41 0 Отговор
    Честито да успеха ! Успешните българи трябва да бъдат ценени, а не гонени !

    16:45 11.02.2026

  • 9 Пак аз

    9 31 Отговор
    Добре, че ги няма допингараните рускини та и ние да вземем някой и друг медал!

    16:47 11.02.2026

  • 10 Тончо

    24 0 Отговор
    Браво, момиче! Нямаш и 23 години, а от 22 години нямаме медал в биатлона! Държавата ни била скапана, не се грижела за спорта! Твоят успех доказа, че само чрез мъдрото ръководство на умнокрасивите и зеления чорап могат да бъдат постигнати такива огромни успехи! Поклон...

    16:48 11.02.2026

  • 11 Червената шапчица

    41 0 Отговор
    Французойките са невъзможни, но това че Лора победи братята Йоберг и другите "киборги" е чудесно. Браво на Лора.... Супер троянска школа....

    16:49 11.02.2026

  • 12 Ехааа

    37 1 Отговор
    Браво на момичето, страхотен успех особено на фона от общото българско представяне

    16:49 11.02.2026

  • 13 Червената шапчица

    22 0 Отговор
    На 23 април става на 23 години, с 23 номер- 3 място.... Французойките са невъзможни, но това че Лора победи братята Йоберг и другите "киборги" е чудесно. Браво на Лора.... Супер троянска школа....

    16:52 11.02.2026

  • 14 Мдаа,

    34 0 Отговор
    на зимна олимпиада ще вземем повече медали от на лятна. Браво на Лора, браво на треньорите, страхотни сте.

    16:54 11.02.2026

  • 15 Буден

    21 0 Отговор
    РЕСПЕКТ

    16:56 11.02.2026

  • 16 аz CВО Победа 80

    10 18 Отговор
    Рускините на кои места са?

    Коментиран от #21

    16:58 11.02.2026

  • 17 Ебъни енд Айвъри

    1 21 Отговор
    бих я опънал

    16:58 11.02.2026

  • 18 Анджо

    20 1 Отговор
    Най ме яд на коментаторите, такива глупости говорят и така коментират като чели сме втора категория хора. Който е гледал трябва да е чул какви глупости плямпат. Единият каза ,че този медал ,че ни топли най малко 20 години. А тоя по евро спорт нямам думи какви ги наговори. Браво на момичето , много се надявах на сребро, но уви. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬👈👍

    Коментиран от #28, #34

    16:59 11.02.2026

  • 19 Червената шапчица

    22 0 Отговор
    Погледнете на какво приличат Жулия Симон и Лу Жанмоно , а пък Доротея Вирер и Ветоци... малииииииииииии

    16:59 11.02.2026

  • 20 Ганчев

    35 0 Отговор
    Гледам награждаването.Нашата е най-красивата.Това е за отбелязване.

    17:07 11.02.2026

  • 22 Малкия холандец

    18 1 Отговор
    Къв идиот трябва да си да наредиш минуси на поздравителни коментари. Само уроди в тази държава
    Браво момиче, успех и злато следващия път!

    17:19 11.02.2026

  • 23 Студопор

    14 0 Отговор
    Браво на момичето!

    17:23 11.02.2026

  • 24 тренер

    9 0 Отговор
    Браво на това момиче👍

    17:28 11.02.2026

  • 25 Браво!

    14 0 Отговор
    Да живее България!
    Лора е Велика!

    17:31 11.02.2026

  • 26 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Васко":

    Не само е убава,ами е и фен на ПП-ДБ!💋🥳🤣👍

    17:36 11.02.2026

  • 27 каун

    1 9 Отговор
    С руска дискриминация на ОИ медала й тиквен.

    Коментиран от #33

    17:39 11.02.2026

  • 28 Тодоров

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анджо":

    Ееех ,Анджо ,Анджо поне един път писаното ти да го бива !

    17:41 11.02.2026

  • 29 Българка

    11 0 Отговор
    Честита и Благословена бъди, Лора!
    Какви хубави и талантливи деца се раждат в България.
    Нужно е само да се научим да ги ценим и подкрепяме.
    Поздравления и за родителите на това хубаво момиче!

    17:41 11.02.2026

  • 30 Файърфлай

    10 0 Отговор
    Гледах биатлона по Евроспорт с коментара на ГОЛЕМИЯ Асен Спиридонов.Човекът се разплака в ефир ! А малко след това аз изпитах гняв ! Напоителни интервюта с победителките-Жюлия Симон и Ли Жанмоно-на френски,с Доротея Вирер и другата италианка - Лиза Витоци-на италиански.И от нашето момиче- ни вест,ни кост.Добре,Лорчето може да не говори перфектен английски,френски или италиански.Ами "позволете" й да каже нещо на български бе.Пък си го превеждайте,какво лошо има.Но не ! Егати "обединената"Европа".Срам!

    Коментиран от #32

    17:46 11.02.2026

  • 31 !!!?

    7 0 Отговор
    Е...е...Супер...Браво на Лора !!!

    17:48 11.02.2026

  • 32 Червената шапчица

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Файърфлай":

    Лора Христова спечели бронзов медал на Олимпиадата... Хем сме по-красиви, хем сме по-добри.... Погледнете на какво приличат Жулия Симон и Лу Жанмоно , а пък Доротея Вирер и Витоци... малиииииииииииии--

    17:53 11.02.2026

  • 33 Цомчо Плюнката

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "каун":

    Руснаците са неможачи.Не можаха да отидат на олимпиадата.

    17:55 11.02.2026

  • 34 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Анджо":

    Кво сребро бе,колега.Тази със среброто имаше 2 наказателни минути и пак би нашата с 12 секунди на финала.Шампоомката с 1 минута ние нашата с 2 минути на ски бягане.Внтази дисциплина е така,стреляш точно и се надяваш другите да сгрешат .

    18:15 11.02.2026

  • 35 редник

    2 0 Отговор
    Браво!
    Здраве и още много успехи!

    18:16 11.02.2026

