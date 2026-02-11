Великолепна Лора Христова спечели втори медал за България на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026

Българският биатлон отново се изкачи на олимпийския подиум! Лора Христова, само на 23 години, се превърна в героиня за страната ни, след като спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на 15 километра по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.
Със завидна прецизност и безупречна стрелба, Христова остави зад себе си редица фаворити и заслужено се нареди сред най-добрите в света. Българката финишира трета, като единствено френските звезди Жулия Симон и Лу Жанмоно успяха да я изпреварят. Симон, която допусна една грешка на рубежа, завърши с 1:04 минути по-бързо от Христова, а Жанмоно, с две неточности, изпревари нашата състезателка с 53.1 секунди.
Останалите български биатлонистки не успяха да се преборят за челните позиции, след като допуснаха неточности в стрелбата и останаха извън топ класирането.
Постижението на Лора Христова е историческо – това е едва третият олимпийски медал за България в биатлона.
Първият златен медал бе спечелен от Екатерина Дафовска през 1998 г. в Нагано, а през 2002 г. Ирина Никулчина донесе бронз от преследването на 10 км в Солт Лейк Сити.
1 Васко
Коментиран от #26
16:39 11.02.2026
2 БРАВО!
Коментиран от #5
16:40 11.02.2026
3 Котьо
16:40 11.02.2026
4 Хит енд рън
16:42 11.02.2026
5 Виждам я,като се завърне в БГ-то...!
До коментар #2 от "БРАВО!":С тия равни и хубави зъбки...-
Рекламен агент на...паста за зъби...!
Пък да не говорим за разни препарати за здрави стави и мускули...
16:43 11.02.2026
6 Джо
16:43 11.02.2026
7 Файърфлай
16:45 11.02.2026
8 Госあ
16:45 11.02.2026
9 Пак аз
16:47 11.02.2026
10 Тончо
16:48 11.02.2026
11 Червената шапчица
16:49 11.02.2026
12 Ехааа
16:49 11.02.2026
13 Червената шапчица
16:52 11.02.2026
14 Мдаа,
16:54 11.02.2026
15 Буден
16:56 11.02.2026
16 аz CВО Победа 80
Коментиран от #21
16:58 11.02.2026
17 Ебъни енд Айвъри
16:58 11.02.2026
18 Анджо
Коментиран от #28, #34
16:59 11.02.2026
19 Червената шапчица
16:59 11.02.2026
20 Ганчев
17:07 11.02.2026
22 Малкия холандец
Браво момиче, успех и злато следващия път!
17:19 11.02.2026
23 Студопор
17:23 11.02.2026
24 тренер
17:28 11.02.2026
25 Браво!
Лора е Велика!
17:31 11.02.2026
26 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Васко":Не само е убава,ами е и фен на ПП-ДБ!💋🥳🤣👍
17:36 11.02.2026
27 каун
Коментиран от #33
17:39 11.02.2026
28 Тодоров
До коментар #18 от "Анджо":Ееех ,Анджо ,Анджо поне един път писаното ти да го бива !
17:41 11.02.2026
29 Българка
Какви хубави и талантливи деца се раждат в България.
Нужно е само да се научим да ги ценим и подкрепяме.
Поздравления и за родителите на това хубаво момиче!
17:41 11.02.2026
30 Файърфлай
Коментиран от #32
17:46 11.02.2026
31 !!!?
17:48 11.02.2026
32 Червената шапчица
До коментар #30 от "Файърфлай":Лора Христова спечели бронзов медал на Олимпиадата... Хем сме по-красиви, хем сме по-добри.... Погледнете на какво приличат Жулия Симон и Лу Жанмоно , а пък Доротея Вирер и Витоци... малиииииииииииии--
17:53 11.02.2026
33 Цомчо Плюнката
До коментар #27 от "каун":Руснаците са неможачи.Не можаха да отидат на олимпиадата.
17:55 11.02.2026
34 Сатана Z
До коментар #18 от "Анджо":Кво сребро бе,колега.Тази със среброто имаше 2 наказателни минути и пак би нашата с 12 секунди на финала.Шампоомката с 1 минута ние нашата с 2 минути на ски бягане.Внтази дисциплина е така,стреляш точно и се надяваш другите да сгрешат .
18:15 11.02.2026
35 редник
Здраве и още много успехи!
18:16 11.02.2026