Арда се класира за полуфиналите в Купата на България след голово шоу срещу Ботев Враца

Арда е вторият полуфиналист в турнира Sesame Купа на България. Тимът от Кърджали спечели с 3:2 гостуването си на Ботев Враца в драматичен четвъртфинал на стадион „Христо Ботев“. Четири от попаденията паднаха през първото полувреме, като Феликс Ебоа Ебоа откри в 5-ата минута. В 24-ата Радослав Цонев изравни от дузпа, а пълният обрат в полза на врачани бе осъществен в 27-ата след гол на Сейни Санянг. В 36-ата минута Мартин Паскалев възстанови отново равенството, а крайното 2:3 бе оформено след гол на Лъчезар Котев.

Гостите поведоха още в 5-ата минута. Мартин Стойчев се подхлъзна и не успя да спре Атанас Кабов по левия фланг. Любомир Василев отрази първия удар, но топката попадна у непокрития Феликс Ебоа Ебоа, който с глава от близка дистанция направи 0:1.

В 24-ата минута домакините получиха дузпа за игра с ръка на Патрик Луан в наказателното поле. Радослав Цонев бе точен от бялата точка и изравни.

Само три минути по-късно, в 27-ата, Ботев Враца осъществи пълен обрат. Цонев получи от Хосе Гайегос, напредна и подаде към Сейни Санянг, който с удар по земя преодоля Анатолий Господинов за 2:1.

В 36-ата минута Любомир Василев се намеси отлично след изстрел на Атанас Кабов. Секунди по-късно обаче Арда възстанови равенството. След центриране от корнер на Антонио Вутов, Мартин Паскалев се извиси и с глава направи 2:2.

Решителният момент дойде в 52-ата минута. Патрик Луан уцели гредата, защитата на врачани не успя да изчисти, а топката стигна до Лъчезар Котев на границата на наказателното поле. Халфът не сгреши и донесе победата на Арда – 2:3.

Две минути преди края Антонио Вутов можеше да реши всичко окончателно, но Любомир Василев спаси и запази интригата до последния сигнал.

С успеха Арда се класира за полуфиналите в турнира за Sesame Купа на България.

БОТЕВ ВРАЦА - АРДА 2:3

0:1 Феликс Ебоа Ебоа 5', 1:1 Радослав Цонев 25' (д), 2:1 Сейни Санянг 27', 2:2 Мартин Паскалев 36', 2:3 Лъчезар Котев 52'

БОТЕВ ВРАЦА: 1. Любомир Василев - 22. Мартин Стойчев (68 - 9. Даниел Генов), 36. Милен Стоев, 88. Лазар Боянов (68 - 97. Владислав Найденов), 44. Иван Горанов - 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев (76 - 24. Мартин Смоленски), 33. Кристиян Малинов (68 - 8. Антоан Стоянов) - 3. Сейни Санянг, 17. Хосе Гайегос, 79. Мартин Петков

Старши треньор: Тодор Симов

АРДА: 1. Анатолий Господинов - 2. Густаво Каскардо, 18. Джелал Хюсеинов, 24. Мартин Паскалев, 93. Фелик Ебоа-Ебоа, 21. Вячеслав Велев - 80. Лъчезар Котев, 8. Атанас Кабов (70 - 11. Андре Шиняшики,), 17. Патрик Луан (70 - 30. Уилсон Самаке), 39. Антонио Вутов (90+1 - 23. Емил Виячки), 99. Бирсент Карагарен

Старши треньор: Александър Тунчев