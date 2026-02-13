Линдзи Вон ще претърпи още две операции

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон заяви, че ще се подложи на четвърта операция след ужасния си инцидент по време на спускането на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

„Утре ще имам още една операция и се надявам, че ще мине добре, след което евентуално ще мога да си тръгна и да се „прибера у дома“, при което ще ми е необходима още една операция“, каза тя във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

Вон, която получи сложна фрактура на крака при падане в спускането на Олимпиадата, каза, че остава до голяма степен неподвижна в болницата и чака да се определи пълният ход на рехабилитацията.

Тя благодари на медицинския персонал, семейството и поддръжниците си за съобщенията и подаръците, които са ѝ помогнали да премине през изпитанието, добавяйки, че гледането на сънародниците ѝ да се състезават е повдигнало духа ѝ, преди да започне дълго възстановяване.“