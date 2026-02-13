Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Линдзи Вон ще претърпи още две операции

Линдзи Вон ще претърпи още две операции

13 Февруари, 2026 21:59 464 2

  • линдзи вон-
  • ски-
  • операция-
  • олимпиада-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026

Утре ще имам още една операция и се надявам, че ще мине добре, след което евентуално ще мога да си тръгна и да се „прибера у дома

Линдзи Вон ще претърпи още две операции - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон заяви, че ще се подложи на четвърта операция след ужасния си инцидент по време на спускането на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

„Утре ще имам още една операция и се надявам, че ще мине добре, след което евентуално ще мога да си тръгна и да се „прибера у дома“, при което ще ми е необходима още една операция“, каза тя във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

Вон, която получи сложна фрактура на крака при падане в спускането на Олимпиадата, каза, че остава до голяма степен неподвижна в болницата и чака да се определи пълният ход на рехабилитацията.

Тя благодари на медицинския персонал, семейството и поддръжниците си за съобщенията и подаръците, които са ѝ помогнали да премине през изпитанието, добавяйки, че гледането на сънародниците ѝ да се състезават е повдигнало духа ѝ, преди да започне дълго възстановяване.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Десет

    1 0 Отговор
    още!

    22:20 13.02.2026

  • 2 мое мнение

    0 0 Отговор
    Спускането за мъже и жени е Варварство!Не може на 2 дъски каквито и специални кантове да имат да развиваш 150км в час и амортисьорите ти да са колене , глезенни стави и мускули.Колкото до вон....Добре ,че я пожали съдбата да не падне.......на главата си!

    22:28 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове