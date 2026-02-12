Ливърпул пречупи коравия Съндърланд с гол на Ван Дайк

Ливърпул победи с 1:0 като гост новака Съндърланд в двубой от 26-ия кръг на английската Висша лига. Единственото попадение в срещата реализира капитанът Върджил ван Дайк малко след началото на второто полувреме.

Мачът на „Стейдиъм ъф Лайт“ се игра при високо темпо, но през първата част липсваха чистите голови положения. Домакините разчитаха на стабилна защита и бързи контраатаки, с които на няколко пъти затрудниха отбраната на тима на Арне Слот.

Ливърпул владееше повече топката преди почивката, но неточности в завършващата фаза от страна на Мохамед Салах и Юго Екитике попречиха на гостите да поведат.

Решаващият момент дойде в 61-вата минута. След отлично изпълнен корнер Върджил ван Дайк се извиси над всички в наказателното поле и с мощен удар с глава изпрати топката в мрежата за 0:1.

До края Съндърланд опита да стигне до изравняване, но без успех. С победата Ливърпул се изкачи на шесто място в класирането и вече изостава само на две точки от Челси в битката за място в топ 5 и участие в Шампионската лига. Съндърланд остава 11-и с 36 точки.