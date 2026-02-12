Бившият капитан на националния отбор по футбол и дългогодишен президент на БФС - Борислав Михайлов става на 63 години днес.
Легендарният вратар е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Започва футболния си път в Левски – клуб, чиято емблема е баща му Бисер.
С фланелката на "сините“ Михайлов играе в продължение на осем сезона, като записва 180 мача за първенство, преди да осъществи трансфери в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. За кратко се завръща в родното първенство с екипа на Ботев (Пловдив), след което играе за лондонския Рединг, Славия и швейцарския ФК Цюрих, преди да прекрати състезателната си кариера като трикратен шампион, трикратен носител на Купата на България и трикратен победител в турнира за Купата на Съветската армия.
За националния отбор Борислав Михайлов дебютира през 1983 година, а в следващите 15 години е неизменен лидер на представителния ни тим.
Като капитан извежда "лъвовете“ до най-големия успех в историята на футбола ни – бронзови медали от световното първенство в САЩ през 1994 година.
Участва също на Мондиала в Мексико през 1986 година и европейския шампионат в Англия десет години по-късно, част от състава е и на Световното първенство във Франция през 1998 година.
С националния екип Михайлов записва 102 мача (60 като капитан), които му отреждат място в престижния международен "Клуб 100“.
През 1986 година е избран за Футболист на годината в България.
След края на състезателната си кариера Борислав Михайлов бързо се превръща във водеща фигура в администрацията на българския спорт, а впоследствие – и на европейския и световния футбол.
Между 2000 и 2001 г. е заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта и член на Изпълнителния комитет на БФС. От 2001 година е вицепрезидент на футболната централа, а на 21 октомври 2005 г. е избран за президент на съюза – позиция, която заема в следващите 18 години.
През 2011 година Борислав Михайлов става първият българин, избран в управлението на УЕФА, като в продължение на осем години е част от Изпълнителния комитет на европейската централа, а междувременно е председател на Комисията за развитие и техническо подпомагане и на Комисията по футзал и заместник-председател на Съдийската комисия на УЕФА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А той знае ли за ЧРД то
Коментиран от #2
11:09 12.02.2026
4 Нито дума
11:14 12.02.2026
5 Тити на Кака
Уважаема мисирке, как успяхте да се отчетете с инфо за един рожденик, без да го поздравите с празника и без да му пожелаете да се пребори със здравословните си проблеми, ситуация която днес вълнува както близките на БМ, така и цялата спортна общественост?
От мое име честитя на Боби Михайлов рождения му ден и му желая здраве и живот, на него и любимите му хора! Всички разумни хора са с него в този момент!
Коментиран от #7
11:16 12.02.2026
6 Левскар
11:16 12.02.2026
7 Левскар
До коментар #5 от "Тити на Кака":Абсолютно точно казано.Това наистина са Мисирки а не Журналисти.
11:18 12.02.2026
8 Сила
11:18 12.02.2026
9 1234
Национален отбор:
Последно участие на голям форум: Евро 2004 (преди мандата му като президент).
2006–2023: нито едно класиране на Световно или Европейско първенство.
Понижение в ранглистата на ФИФА (периодично извън топ 60–70).
Честа смяна на селекционери → липса на дългосрочна спортна концепция.
Клубен футбол
След силния период 2006–2007, постепенно отпадане от групови фази на ШЛ/ЛЕ.
Коефициентът на България в УЕФА спадна, което намали квотите и приходите.
Ограничен износ на играчи към топ 5 първенства.
Детско-юношеска школа: системен дефицит
Липса на централизирана методология и стандарти за академиите.
Неравномерно финансиране и зависимост от частни собственици.
Ниско ниво на инфраструктура извън 2–3 клуба.
Корупционни съмнения при селекции в юношеските гарнитури
Управленска култура и доверие:
Ключов проблем: институционална легитимност.
Продължителни мандати без реална конкуренция.
Обвинения за зависимост от делегатски вот и влияние върху клубовете.
Сериозни обществени протести през 2019 г., довели до временна оставка.
Репутационният риск за БФС ескалира, а доверието в управлението ерозира.
Като извод, периодът на управление на Борислав Михайлов съвпада с:
Най-дългия период без участие на голям форум.
Рязък спад в международния коефициент.
Дълбока криза на доверие.
Коментиран от #15, #16
11:22 12.02.2026
10 Мими Кучева🐕
11:33 12.02.2026
12 миссири и миссирки
11:36 12.02.2026
13 зевзек
11:36 12.02.2026
14 ШЕФА
11:40 12.02.2026
15 Левски 1914
До коментар #9 от "1234":Да е жив и здрав Боби Михайлов, дано да се възстанови леко и лесно! А футбола в България го съсипаха Борисов, Домусчиев и Ганчев!
11:52 12.02.2026
16 Мемо
До коментар #9 от "1234":На Боби Михайлов му дърпаха конците. Той беше само пионка, както в момента ги дърпат и на Гонзо.
12:45 12.02.2026