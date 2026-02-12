Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Борислав Михайлов става на 63 години днес

12 Февруари, 2026 11:03 1 198 16

Роден е на 12 февруари 1963 г. в София

Борислав Михайлов става на 63 години днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на националния отбор по футбол и дългогодишен президент на БФС - Борислав Михайлов става на 63 години днес.

Легендарният вратар е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Започва футболния си път в Левски – клуб, чиято емблема е баща му Бисер.

С фланелката на "сините“ Михайлов играе в продължение на осем сезона, като записва 180 мача за първенство, преди да осъществи трансфери в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. За кратко се завръща в родното първенство с екипа на Ботев (Пловдив), след което играе за лондонския Рединг, Славия и швейцарския ФК Цюрих, преди да прекрати състезателната си кариера като трикратен шампион, трикратен носител на Купата на България и трикратен победител в турнира за Купата на Съветската армия.

За националния отбор Борислав Михайлов дебютира през 1983 година, а в следващите 15 години е неизменен лидер на представителния ни тим.

Като капитан извежда "лъвовете“ до най-големия успех в историята на футбола ни – бронзови медали от световното първенство в САЩ през 1994 година.

Участва също на Мондиала в Мексико през 1986 година и европейския шампионат в Англия десет години по-късно, част от състава е и на Световното първенство във Франция през 1998 година.

С националния екип Михайлов записва 102 мача (60 като капитан), които му отреждат място в престижния международен "Клуб 100“.

През 1986 година е избран за Футболист на годината в България.

След края на състезателната си кариера Борислав Михайлов бързо се превръща във водеща фигура в администрацията на българския спорт, а впоследствие – и на европейския и световния футбол.

Между 2000 и 2001 г. е заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта и член на Изпълнителния комитет на БФС. От 2001 година е вицепрезидент на футболната централа, а на 21 октомври 2005 г. е избран за президент на съюза – позиция, която заема в следващите 18 години.

През 2011 година Борислав Михайлов става първият българин, избран в управлението на УЕФА, като в продължение на осем години е част от Изпълнителния комитет на европейската централа, а междувременно е председател на Комисията за развитие и техническо подпомагане и на Комисията по футзал и заместник-председател на Съдийската комисия на УЕФА.


  • 1 А той знае ли за ЧРД то

    8 6 Отговор
    Плод и зеленчук

    Коментиран от #2

    11:09 12.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нито дума

    15 0 Отговор
    За него откакто влезе в болница, и сега също.Някой знае ли нещо??

    11:14 12.02.2026

  • 5 Тити на Кака

    7 7 Отговор
    Към мисирката:

    Уважаема мисирке, как успяхте да се отчетете с инфо за един рожденик, без да го поздравите с празника и без да му пожелаете да се пребори със здравословните си проблеми, ситуация която днес вълнува както близките на БМ, така и цялата спортна общественост?
    От мое име честитя на Боби Михайлов рождения му ден и му желая здраве и живот, на него и любимите му хора! Всички разумни хора са с него в този момент!

    Коментиран от #7

    11:16 12.02.2026

  • 6 Левскар

    11 5 Отговор
    Честит да е Рожденият му ден.Пожелавам му да се възстанови по бързо и да е жив и здрав.

    11:16 12.02.2026

  • 7 Левскар

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тити на Кака":

    Абсолютно точно казано.Това наистина са Мисирки а не Журналисти.

    11:18 12.02.2026

  • 8 Сила

    9 3 Отговор
    Нагло същество беше , те малцинствата са си такива ....нагли и арогантни !!! Но всичко се връща ...

    11:18 12.02.2026

  • 9 1234

    12 5 Отговор
    Гробокопача на бг футбол !!!
    Национален отбор:
    Последно участие на голям форум: Евро 2004 (преди мандата му като президент).
    2006–2023: нито едно класиране на Световно или Европейско първенство.
    Понижение в ранглистата на ФИФА (периодично извън топ 60–70).
    Честа смяна на селекционери → липса на дългосрочна спортна концепция.
    Клубен футбол
    След силния период 2006–2007, постепенно отпадане от групови фази на ШЛ/ЛЕ.
    Коефициентът на България в УЕФА спадна, което намали квотите и приходите.
    Ограничен износ на играчи към топ 5 първенства.

    Детско-юношеска школа: системен дефицит
    Липса на централизирана методология и стандарти за академиите.
    Неравномерно финансиране и зависимост от частни собственици.
    Ниско ниво на инфраструктура извън 2–3 клуба.
    Корупционни съмнения при селекции в юношеските гарнитури

    Управленска култура и доверие:
    Ключов проблем: институционална легитимност.
    Продължителни мандати без реална конкуренция.
    Обвинения за зависимост от делегатски вот и влияние върху клубовете.
    Сериозни обществени протести през 2019 г., довели до временна оставка.
    Репутационният риск за БФС ескалира, а доверието в управлението ерозира.

    Като извод, периодът на управление на Борислав Михайлов съвпада с:
    Най-дългия период без участие на голям форум.
    Рязък спад в международния коефициент.
    Дълбока криза на доверие.

    Коментиран от #15, #16

    11:22 12.02.2026

  • 10 Мими Кучева🐕

    7 6 Отговор
    Инсултираната Перука знае ли?🤔🤣🤔

    11:33 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 миссири и миссирки

    9 0 Отговор
    В кома е...къв рожден ден, кви пет лева. Не сте нормални.

    11:36 12.02.2026

  • 13 зевзек

    8 3 Отговор
    да стане от леглото, и да друсне един кючек от място, с пляскане с ръце, както само той го може

    11:36 12.02.2026

  • 14 ШЕФА

    14 3 Отговор
    Този тотаджия от много на здраве остана без здраве,но тя лакомията върви ръка за ръка с простотията,алчността и авантата.

    11:40 12.02.2026

  • 15 Левски 1914

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    Да е жив и здрав Боби Михайлов, дано да се възстанови леко и лесно! А футбола в България го съсипаха Борисов, Домусчиев и Ганчев!

    11:52 12.02.2026

  • 16 Мемо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    На Боби Михайлов му дърпаха конците. Той беше само пионка, както в момента ги дърпат и на Гонзо.

    12:45 12.02.2026

