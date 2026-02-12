Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Томас Тухел остава начело на Англия: Договорът му беше удължен

12 Февруари, 2026 13:34 425 0

  • томас тухел-
  • англия-
  • национален отбор-
  • удължаване на договор-
  • европейско първенство 2028-
  • футбол-
  • селекционер-
  • новини

Специалистът пое кормилото на английския национален тим през януари 2025 година

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор Томас Тухел ще продължи да ръководи „Трите лъва“ и след края на настоящия си контракт. Германският специалист подписа нов договор със срок до края на Евро 2028.

Тухел, който е на 52 години, пое кормилото на английския национален тим през януари 2025 година. Първоначалното му споразумение бе валидно до края на Световното първенство това лято, но впечатляващата му работа и стабилните резултати на отбора убедиха футболната асоциация да заложи на неговия опит и визия за бъдещето.

С удължаването на договора Томас Тухел ще има възможност да изведе Англия и на Европейското първенство през 2028 година. Турнирът ще се проведе на територията на четири държави – Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия, което допълнително засилва амбициите на домакините за силно представяне.


Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
