Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Илиев - "Майкъла" за Георги Велинов: Страхотен, голям, много сериозен футболист!

Георги Илиев - "Майкъла" за Георги Велинов: Страхотен, голям, много сериозен футболист!

5 Март, 2026 13:55 466 1

  • цска -
  • георги илиев -
  • майкъла-
  • георги велинов -
  • джони веливов

Днес футболната общност се прощава с легендата на ЦСКА

Георги Илиев - "Майкъла" за Георги Велинов: Страхотен, голям, много сериозен футболист! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на ЦСКА - Георги Илиев - "Майкъла" сподели, че кончината на Георги Велинов е много тежка лична загуба за него, тъй като двамата са били огромни приятели.

Ето какво сподели Илиев за Джони Веливов:

“Живяхме 18 години заедно. Аз съм на третия етаж, а той - на шестия.

Страхотен, голям, много сериозен футболист. Но и като човек много сериозно момче. Страшна работа. Виждате, че те си отиват един след друг. Болести..., все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става.

Много тежка загуба за мен специално. Страхотни приятели бяхме. Тежко е. Загубихме още един велик футболист. Страхотен, верен, почтен човек на ЦСКА".


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велика генерация

    4 0 Отговор
    Тренираха като лъвове, играеха като лъвове и пиеха като лъвове. Не като сегашните, като се напият и два дена не могат да си вработят краката.

    14:09 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове