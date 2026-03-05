Георги Илиев - "Майкъла" за Георги Велинов: Страхотен, голям, много сериозен футболист!

Бившият футболист на ЦСКА - Георги Илиев - "Майкъла" сподели, че кончината на Георги Велинов е много тежка лична загуба за него, тъй като двамата са били огромни приятели.

Ето какво сподели Илиев за Джони Веливов:

“Живяхме 18 години заедно. Аз съм на третия етаж, а той - на шестия.

Страхотен, голям, много сериозен футболист. Но и като човек много сериозно момче. Страшна работа. Виждате, че те си отиват един след друг. Болести..., все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става.

Много тежка загуба за мен специално. Страхотни приятели бяхме. Тежко е. Загубихме още един велик футболист. Страхотен, верен, почтен човек на ЦСКА".