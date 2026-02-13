Новини
Десет години без Трифон Иванов: Легендата, която не избледнява

13 Февруари, 2026 10:18 592 2

  • трифон иванов-
  • туньо-
  • етър-
  • велико търново-
  • българия-
  • цска-
  • рапид виена

Кариерата му започва в „Етър“, където между 1983 и 1988 г. се утвърждава като стълб в защитата

Десет години без Трифон Иванов: Легендата, която не избледнява - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес България свежда глава в памет на един от най-емблематичните си футболисти – Трифон Иванов. Изминаха точно десет години, откакто „Железният“ защитник напусна този свят, но споменът за него продължава да вдъхновява поколения фенове и спортисти. На 13 февруари 2016 г. сърцето на Туньо спря завинаги, но неговата харизма, борбен дух и незабравими мигове на терена остават живи.

Днес, на стадион „Ивайло“ във Велико Търново – мястото, където започва славният му път, ще се проведе заупокойна литургия. Роднини, приятели и почитатели ще поднесат венци и цветя пред паметника му, издигнат в чест на 60-годишнината, която Иванов щеше да отбележи през 2025 година.

Трифон Иванов е не просто име в българския футбол – той е символ на непоколебимост и страст към играта. Кариерата му започва в „Етър“, където между 1983 и 1988 г. се утвърждава като стълб в защитата. Следват престои в ЦСКА, испанския „Бетис“, австрийските „Рапид“ и „Аустрия“ Виена, както и „Флоридсдорфер“.

С националния екип Иванов записва 76 мача и 6 гола, като е част от златното поколение, донесло бронз от Световното първенство в САЩ през 1994 г., както и участник на Евро 96 и Мондиал 98.

Постиженията му са впечатляващи: трикратен шампион на България с ЦСКА, носител на Купата и Суперкупата на страната, шампион на Австрия с „Рапид“ и финалист за Купата на носителите на купи.

Дори в далечна Бразилия, през 2013 г., е учреден аматьорски турнир, носещ неговото име – доказателство за международното признание на таланта и характера му.

Днес, когато се навършва едно десетилетие от загубата на Трифон Иванов, България си спомня не само за футболиста, но и за човека, който с чест и достойнство прослави родината си. Паметта за Туньо ще остане завинаги жива – в сърцата на феновете, в алеята на спортната слава и във всяко дете, което мечтае да бъде като него. Трифон Иванов – легенда, която никога няма да бъде забравена.


  • 1 оставете покойника на мира

    1 1 Отговор
    отвратително

    10:29 13.02.2026

  • 2 Имало едно време

    3 0 Отговор
    Имаше гол от воле в квалификациите за евро 96, който беше избран за "Play of the day" в спортните новини на CNN.

    10:33 13.02.2026

