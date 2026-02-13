Новини
Ханзи Флик: „Изправени сме пред огромно предизвикателство“

13 Февруари, 2026 11:08 475 0

Барселона претърпя тежък удар от Атлетико

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона преживя истински кошмар на терена, след като Атлетико Мадрид нанесе болезнена загуба с 0:4 в първия полуфинал от турнира за Купата на краля. Старши треньорът на „блаугранас“ Ханзи Флик не скри разочарованието си от представянето на своя тим и призна, че задачата пред отбора става изключително сложна.

„Това не беше нашият ден. Не показахме играта, която очаквах. Сега ни предстои реванш, който ще бъде изключително труден, но няма да се предадем – ще се борим до последния съдийски сигнал“, категоричен бе Флик след последния съдийски сигнал.

Наставникът на Барселона разкри, че в съблекалнята на почивката са обсъждали различни тактически варианти, но въпреки това отборът не е успял да намери верния ритъм. „През първата част не видях Барселона, която искам да водя. Трябва да анализираме грешките и да се върнем по-силни“, допълни германският специалист.

Флик не пропусна да изрази недоволството си и от спорното съдийско решение, с което бе отменен гол на младия Пау Кубарси.

„Честно казано, не разбирам защо беше отсъдена засада. Не съм съгласен с това решение, но трябва да го приемем“, сподели треньорът.

Това поражение се превърна в най-тежкото за Барселона, откакто Ханзи Флик пое ръководството на тима.


