Тайнственият ритуал на Лудогорец: 78-годишната леля Петранка и магията на здравеца

13 Февруари, 2026 11:41 573 4

Тя не пропуска нито един важен двубой на любимия си отбор

Тайнственият ритуал на Лудогорец: 78-годишната леля Петранка и магията на здравеца - 1
Кадър: бТВ
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Разград – градът, където футболът се преплита с традицията, а успехът сякаш е закодиран в ритуалите. Ако някога сте присъствали на домакински мач на Лудогорец, със сигурност сте забелязали необичаен, но вече емблематичен момент: преди първия съдийски сигнал, една възрастна жена с усмивка и увереност хвърля китка свеж здравец към терена и поръсва тревата със светена вода.

Този своеобразен обичай, превърнал се в неразделна част от футболната атмосфера в Разград, се изпълнява вече близо десетилетие. И резултатите не закъсняват – „орлите“ от Лудогорец се радват на безпрецедентна доминация в българския футбол с цели 14 последователни шампионски титли и редовно присъствие на европейската сцена.

В центъра на този мистичен ритуал стои леля Петранка – 78-годишната фенка, която не пропуска нито един важен двубой на любимия си отбор. С енергия, достойна за възхищение, тя подкрепя Лудогорец не само от трибуните, но и със своите символични действия, които мнозина вече наричат „талисманът на успеха“.

Дори по време на напрегнатия четвъртфинал за Купата на България срещу Левски, леля Петранка беше на стадиона, за да вдъхне кураж на своите любимци. Дали става дума за суеверие, или за истинска магия, никой не може да каже със сигурност. Едно обаче е ясно – традицията, съчетана с вяра и любов към играта, се превръща в неотменна част от идентичността на Лудогорец. А леля Петранка – с нейната китка здравец и светена вода – остава символ на надеждата и победата за всички фенове на отбора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    Лама Петранка ....от сектата на амфетаминовия гуру Домус бей !!!

    Коментиран от #3

    11:44 13.02.2026

  • 2 Тц, тц, тц!

    1 0 Отговор
    Ние си мислехме, че Подуяне са слабаци, а то имало магия!🤥

    11:45 13.02.2026

  • 3 Бей

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Сираков да не вземе да я открадне!

    11:46 13.02.2026

  • 4 магията на гелосания мафиот

    1 0 Отговор
    нарязваш БМФ, започваш игра с джаба и тиквата и екплоатираш хиляди роби

    12:27 13.02.2026

