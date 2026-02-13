Тайнственият ритуал на Лудогорец: 78-годишната леля Петранка и магията на здравеца

Разград – градът, където футболът се преплита с традицията, а успехът сякаш е закодиран в ритуалите. Ако някога сте присъствали на домакински мач на Лудогорец, със сигурност сте забелязали необичаен, но вече емблематичен момент: преди първия съдийски сигнал, една възрастна жена с усмивка и увереност хвърля китка свеж здравец към терена и поръсва тревата със светена вода.

Този своеобразен обичай, превърнал се в неразделна част от футболната атмосфера в Разград, се изпълнява вече близо десетилетие. И резултатите не закъсняват – „орлите“ от Лудогорец се радват на безпрецедентна доминация в българския футбол с цели 14 последователни шампионски титли и редовно присъствие на европейската сцена.

В центъра на този мистичен ритуал стои леля Петранка – 78-годишната фенка, която не пропуска нито един важен двубой на любимия си отбор. С енергия, достойна за възхищение, тя подкрепя Лудогорец не само от трибуните, но и със своите символични действия, които мнозина вече наричат „талисманът на успеха“.

Дори по време на напрегнатия четвъртфинал за Купата на България срещу Левски, леля Петранка беше на стадиона, за да вдъхне кураж на своите любимци. Дали става дума за суеверие, или за истинска магия, никой не може да каже със сигурност. Едно обаче е ясно – традицията, съчетана с вяра и любов към играта, се превръща в неотменна част от идентичността на Лудогорец. А леля Петранка – с нейната китка здравец и светена вода – остава символ на надеждата и победата за всички фенове на отбора.