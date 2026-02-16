Артета: Много съм доволен, защото играчите свършиха чудесна работа

Микел Артета говори след разгромния успех с 4:0 на неговия Арсенал срещу тима на Уигън в срещата от 4-ия кръг на ФА Къп. Мениджърът определено остана доволен, като “артилеристите” демонстрираха способност да се борят за трофей на още един фронт, след като се класираха на финала в Карабао Къп и водят в класирането на Премиър лийг с 4 точки на върха.

“Започнахме добре. Направихме много смени, защото някои играчи се нуждаеха от тренировка и те я заслужаваха. Наистина съм доволен от начина, по който започнахме мача, от интензивността, която показахме, отборната игра и от заплахата, която представлявахме. Очевидно първото полувреме обърна нещата. Опитахме няколко различни варианта, защото някои играчи не бяха на разположение. Много съм доволен, защото играчите свършиха чудесна работа”, започна Артета.

Нататък наставникът на лондончани говори и за за представянето на Габриел Жезус и Виктор Гьокереш.

“Имахме възможността да изпробваме различни опции и различни комбинации от играчи. Уверен съм, че ще се възползваме от това отсега до края на сезона”, каза Артета.

Накрая той изказа и високата си оценка за Кристиан Ньоргор, който направи асистенция за четвъртия гол в двубоя.

“Той отново беше фантастичен. Не съм изненадан. Той се подготвя, тренира всеки ден, грижи се за себе си и за съотборниците си. По този начин можеш да играеш във всякакъв контекст. Много съм доволен от него”, завърши Артета.