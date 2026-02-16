Алберт Попов отпадна в първия манш на Игрите

Българската звезда в алпийските ски Алберт Попов отпадна и не успя да завърши първия манш от слалома на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Малко след това съдбата му беше последвана и от другия роден представител Калин Златков.

Условията за провеждане на състезанието са много тежки, съпроводени със силен снеговалеж. Освен Алберт, редица фаворити за отличията отпаднаха от надпреварата.

Алберт Попов започна с изоставане от 0.73 секунди на първата контрола, но след това пропусна врата преди ключова комбинация, изгуби контрол, след което излезе от линията си.

Климатичните условия затрудниха сериозно спускащите се предимно с по-късни стартове.

Калин Златков, който направи своя дебют на тези Олимпийски игри в гигантския слалом (37-о място), също не завърши първия манш.

Алберт Попов има най-добро класиране на зимни Игри в Пекин 2022 с 9-о място в дисциплината.

Вторият манш е от 14:30 часа, като това е последният старт в алпийските ски при мъжете на Игрите.