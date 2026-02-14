Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Челси продължава напред в ФА къп

14 Февруари, 2026 11:44 551 0

Нето направи хеттрик

Челси продължава напред в ФА къп - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

С убедителна победа с 4:0 като гост над Хъл Сити Челси си осигури място в петия кръг на турнира за Купата на Англия. Лондончани не оставиха съмнения в превъзходството си срещу четвъртия в Чемпиъншип, предава БТА.

Големият герой за „сините“ бе португалецът Педро Нето, който реализира хеттрик, а 18-годишният бразилски талант Естевао добави още едно попадение, оформяйки крайния резултат.

В друг двубой от четвъртия кръг на ФА къп Рексъм отстрани Ипсуич Таун след минимален успех с 1:0. Единственият гол в срещата бе дело на Джош Уиндас.


Великобритания
