Челси продължава напред в ФА къп

С убедителна победа с 4:0 като гост над Хъл Сити Челси си осигури място в петия кръг на турнира за Купата на Англия. Лондончани не оставиха съмнения в превъзходството си срещу четвъртия в Чемпиъншип, предава БТА.

Големият герой за „сините“ бе португалецът Педро Нето, който реализира хеттрик, а 18-годишният бразилски талант Естевао добави още едно попадение, оформяйки крайния резултат.

В друг двубой от четвъртия кръг на ФА къп Рексъм отстрани Ипсуич Таун след минимален успех с 1:0. Единственият гол в срещата бе дело на Джош Уиндас.