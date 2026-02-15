Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (15 февруари)

Спортът по ТВ в неделя (15 февруари)

15 Февруари, 2026 07:58 506 0

  • футбол-
  • волейбол-
  • баскетбол-
  • тенис-
  • ски-
  • биатлон-
  • кърлинг-
  • хокей на лед

Ето какво може да гледате по телевизията дне

Спортът по ТВ в неделя (15 февруари) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Германия – Великобритания, мъже, групова фаза Евроспорт 1
10.45 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1, БНТ 3
11.00 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, монобоб, първи манш, жени Евроспорт 2
12.00 Локомотив (Пд) – Черно море Диема спорт
12.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, двойки, мъже Евроспорт 2
12.15 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, преследване, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
13.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, щафета 4х7, 5 км, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
13.00 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, монобоб, втори манш, жени Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, Спартак (Пл) – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2
13.15 Фейенорд – Гоу Ахед Игълс Ринг
13.30 Удинезе – Сасуоло МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Андора – Валенсия Нова спорт
14.00 Бирмингам – Лийдс Диема спорт 3
14.15 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1, БНТ 3
14.30 Лудогорец – Берое Диема спорт
15.00 Овиедо – Атлетик МАХ Спорт 4
15.30 Гримзби – Уулвърхемптън Диема спорт 2
15.30 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, преследване, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
15.30 Колоездене: Класика де Алмерия, мъже Евроспорт 2
16.00 Парма – Верона МАХ Спорт 3
16.00 Стоук – Фулъм Диема спорт 3
16.00 Оксфорд – Съндърланд Нова спорт
16.00 Килмарнък – Селтик Ринг
16.30 Тенис, турнир в Ротердам, финал МАХ Спорт 1
16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, и 500 метра, жени Евроспорт 1
17.00 Левски – Ботев (Пд) Диема спорт
17.10 Ръгби, Уелс – Франция МАХ Спорт 2
17.15 Хетафе – Виляреал МАХ Спорп 4
17.30 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, групова фаза Евроспорт 1
17.30 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Канада - Франция, мъже, групова фаза Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, Барселона – Манреса Нова спорт
18.05 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, и 500 метра, жени Евроспорт 1
18.30 Арсенал – Уигън Диема спорт 2
18.30 Лайпциг – Волфсбург Диема спорт 3
18.30 Рейнджърс – Хартс Ринг
19.00 Торино – Болоня МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Перуджа – Пиаченца МАХ Спорт 1
19.30 Леванте – Валенсия МАХ Спорт 4
19.30 ПАОК – АЕК Диема спорт
19.30 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, голяма шанца, жени Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, Уникаха – Реал Нова спорт
20.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, спортни, двойки Евроспорт 2
21.00 Панатинайкос – АЕЛ Диема спорт 3
21.00 Тенис, турнир в Далас, финал МАХ Спорт 1
21.40 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, спортни двойки
Евроспорт 1
21.40 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, четвърти ден Евроспорт 2
21.45 Наполи – Рома МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Ница Диема спорт
22.00 Майорка – Бетис МАХ Спорт 4
22.00 Тенис, турнир в Буенос Айрес, финал МАХ Спорт 2
22.30 Спортинг – Фамаликао Ринг
00.00 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, САЩ - Германия, мъже, групова фаза Евроспорт 1, БНТ 3
00.00 НБА, турнир на звездите Диема спорт 2


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове