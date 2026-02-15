Спортът по ТВ в неделя (15 февруари)

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Германия – Великобритания, мъже, групова фаза Евроспорт 1

10.45 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1, БНТ 3

11.00 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, монобоб, първи манш, жени Евроспорт 2

12.00 Локомотив (Пд) – Черно море Диема спорт

12.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, двойки, мъже Евроспорт 2

12.15 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, преследване, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

13.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, щафета 4х7, 5 км, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

13.00 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, монобоб, втори манш, жени Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Спартак (Пл) – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

13.15 Фейенорд – Гоу Ахед Игълс Ринг

13.30 Удинезе – Сасуоло МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Андора – Валенсия Нова спорт

14.00 Бирмингам – Лийдс Диема спорт 3

14.15 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1, БНТ 3

14.30 Лудогорец – Берое Диема спорт

15.00 Овиедо – Атлетик МАХ Спорт 4

15.30 Гримзби – Уулвърхемптън Диема спорт 2

15.30 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, преследване, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3

15.30 Колоездене: Класика де Алмерия, мъже Евроспорт 2

16.00 Парма – Верона МАХ Спорт 3

16.00 Стоук – Фулъм Диема спорт 3

16.00 Оксфорд – Съндърланд Нова спорт

16.00 Килмарнък – Селтик Ринг

16.30 Тенис, турнир в Ротердам, финал МАХ Спорт 1

16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, и 500 метра, жени Евроспорт 1

17.00 Левски – Ботев (Пд) Диема спорт

17.10 Ръгби, Уелс – Франция МАХ Спорт 2

17.15 Хетафе – Виляреал МАХ Спорп 4

17.30 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, групова фаза Евроспорт 1

17.30 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Канада - Франция, мъже, групова фаза Евроспорт 2

18.00 Баскетбол, Барселона – Манреса Нова спорт

18.05 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, и 500 метра, жени Евроспорт 1

18.30 Арсенал – Уигън Диема спорт 2

18.30 Лайпциг – Волфсбург Диема спорт 3

18.30 Рейнджърс – Хартс Ринг

19.00 Торино – Болоня МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Перуджа – Пиаченца МАХ Спорт 1

19.30 Леванте – Валенсия МАХ Спорт 4

19.30 ПАОК – АЕК Диема спорт

19.30 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, голяма шанца, жени Евроспорт 1

20.00 Баскетбол, Уникаха – Реал Нова спорт

20.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, спортни, двойки Евроспорт 2

21.00 Панатинайкос – АЕЛ Диема спорт 3

21.00 Тенис, турнир в Далас, финал МАХ Спорт 1

21.40 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, спортни двойки

Евроспорт 1

21.40 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, четвърти ден Евроспорт 2

21.45 Наполи – Рома МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Ница Диема спорт

22.00 Майорка – Бетис МАХ Спорт 4

22.00 Тенис, турнир в Буенос Айрес, финал МАХ Спорт 2

22.30 Спортинг – Фамаликао Ринг

00.00 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, САЩ - Германия, мъже, групова фаза Евроспорт 1, БНТ 3

00.00 НБА, турнир на звездите Диема спорт 2

