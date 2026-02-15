Спортът по ТВ в неделя (15 февруари)

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Германия – Великобритания, мъже, групова фаза Евроспорт 1
10.45 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1, БНТ 3
11.00 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, монобоб, първи манш, жени Евроспорт 2
12.00 Локомотив (Пд) – Черно море Диема спорт
12.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, двойки, мъже Евроспорт 2
12.15 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, преследване, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
13.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, щафета 4х7, 5 км, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
13.00 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, монобоб, втори манш, жени Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, Спартак (Пл) – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2
13.15 Фейенорд – Гоу Ахед Игълс Ринг
13.30 Удинезе – Сасуоло МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Андора – Валенсия Нова спорт
14.00 Бирмингам – Лийдс Диема спорт 3
14.15 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1, БНТ 3
14.30 Лудогорец – Берое Диема спорт
15.00 Овиедо – Атлетик МАХ Спорт 4
15.30 Гримзби – Уулвърхемптън Диема спорт 2
15.30 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, преследване, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
15.30 Колоездене: Класика де Алмерия, мъже Евроспорт 2
16.00 Парма – Верона МАХ Спорт 3
16.00 Стоук – Фулъм Диема спорт 3
16.00 Оксфорд – Съндърланд Нова спорт
16.00 Килмарнък – Селтик Ринг
16.30 Тенис, турнир в Ротердам, финал МАХ Спорт 1
16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, и 500 метра, жени Евроспорт 1
17.00 Левски – Ботев (Пд) Диема спорт
17.10 Ръгби, Уелс – Франция МАХ Спорт 2
17.15 Хетафе – Виляреал МАХ Спорп 4
17.30 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, групова фаза Евроспорт 1
17.30 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Канада - Франция, мъже, групова фаза Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, Барселона – Манреса Нова спорт
18.05 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, и 500 метра, жени Евроспорт 1
18.30 Арсенал – Уигън Диема спорт 2
18.30 Лайпциг – Волфсбург Диема спорт 3
18.30 Рейнджърс – Хартс Ринг
19.00 Торино – Болоня МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Перуджа – Пиаченца МАХ Спорт 1
19.30 Леванте – Валенсия МАХ Спорт 4
19.30 ПАОК – АЕК Диема спорт
19.30 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, голяма шанца, жени Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, Уникаха – Реал Нова спорт
20.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, спортни, двойки Евроспорт 2
21.00 Панатинайкос – АЕЛ Диема спорт 3
21.00 Тенис, турнир в Далас, финал МАХ Спорт 1
21.40 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, спортни двойки
Евроспорт 1
21.40 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, четвърти ден Евроспорт 2
21.45 Наполи – Рома МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Ница Диема спорт
22.00 Майорка – Бетис МАХ Спорт 4
22.00 Тенис, турнир в Буенос Айрес, финал МАХ Спорт 2
22.30 Спортинг – Фамаликао Ринг
00.00 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, САЩ - Германия, мъже, групова фаза Евроспорт 1, БНТ 3
00.00 НБА, турнир на звездите Диема спорт 2
Спортът по ТВ в неделя (15 февруари)
15 Февруари, 2026 07:58 506 0
