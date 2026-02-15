Ключов халф на Наполи мечтае за завръщане във Висшата лига

Скот Мактоминей обмисля възможност за завръщане в Премиър лийг, като според “Tuttomercato”, Манчестър Юнайтед води надпреварата за повторното привличане на халфа на Наполи. Шотландският национал е отворен към идея за завръщане в Англия, което би означавало втори период на „Олд Трафорд“. В същото време обаче ситуацията не е еднопосочна, тъй като той води разговори с италианския клуб относно нов договор.

Това означава, че бъдещето му остава отворено, като решението ще зависи както от спортния проект на тима на Антонио Конте, така и от финансовите параметри на евентуалните оферти.