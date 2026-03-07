Новини
Заради рокадите в МВР: Поредни искри между политическите сили и служебния кабинет

Заради рокадите в МВР: Поредни искри между политическите сили и служебния кабинет

7 Март, 2026 20:45 1 400 63

От ГЕРБ видяха реваншизъм, а ПП подкрепиха смените заради организирането на честни избори

Заради рокадите в МВР: Поредни искри между политическите сили и служебния кабинет - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пореден ден на напрежение между политическите сили и служебния кабинет заради рокадите в МВР. От ГЕРБ заявиха, че гарантирането на предсрочния вот не оправдава промените в силовите структури. Според Бойко Борисов това е реваншизъм, а всичките смени са "безчинстване" от страна на служебната власт, информират от Нова телевизия.
От ПП подкрепиха смените именно заради организацията на честни избори. А след като в петък няколко часа вътрешният министър отговаря на въпроси на депутатите, в събота Емил Дечев обясни, че иска хора в МВР, на които има доверие.

От Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува служебната власт. „За тази една година НАП е събрала -заедно с „Митниците”, повече в държавната хазна. И благодарността е да бъде отстранен шефът на НАП. И както виждате, за няма и две седмици оставка след оставка - абсолютно провалени хора. Ние още не можем да разберем кой е бащата? Хайде, бащата го знаем - Румен Радев. А майката коя е? Кой ги доведе тези хора, как ги проучиха, как ги нагласиха?”, попита лидерът на ГЕРБ.
За пореден ден той атакува смяната на ръководители в МВР. „Буквално безчинстват. Горкото МВР - само това мога да кажа. И не заради министъра. А заради това, че на определен период от време се уволняват по 30-40 висши полицейски началници и след една година тези полицейски началници се връщат. Реваншизмът е страшен там”, подчерта Борисов.

Служебният министър оправда рокадите и заподозря целенасочена атака. „Всички бяхме свидетели на многобройните нарушения на последните парламентарни избори. Ме можем да си позволим лукса да работим със същите досегашни директори. Моите действия не се харесват. Прави се опит да се намери причина и да се обоснове защо аз не следва да извършвам едва ли не никакви промени. А просто трябва да си стоя в министерския кабинет като един фикус, който да не върши нищо, но в същото време да носи отговорност за всичко”, посочи служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Подкрепа за смените в силовото министерство дойде от ПП. „Хора, които бяха част от екипа, който проведе едни от най-нечестните избори през последните години. Факт, доказан и от КС. Тогава, когато ние имаме такъв екип, който явно не работи -първата работа на министъра, и аз бих го направил на негово място, е да сменя този екип”, категоричен е Богдан Богданов, ПП-ДБ.
А БСП излязоха с призив към новия министър. „Това, което се случва не е прецедент, но ще съдим по резултатите. България има остра необходимост от честни избори, защото нечестните избори ни водят към спирала от избори. Затова министър Емил Дечев има голяма отговорност и да се надяваме да я оправдае”, изрази надежда лидерът на БСП Крум Зарков


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    76 6 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    Коментиран от #54

    20:48 07.03.2026

  • 2 Сталин

    64 6 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    20:49 07.03.2026

  • 3 Тлъсти тулуп

    55 6 Отговор
    В затворааааа

    20:51 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха ха

    50 6 Отговор
    Кой ги доведе тези хора, как ги проучиха, как ги нагласиха?”, попита лидерът на ГЕРБ. / с препоръки бре баце . ти как ги назначаваше

    20:52 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Банкя ски п рос так

    54 5 Отговор
    И Дебел и Грозен

    20:52 07.03.2026

  • 8 Баце

    46 6 Отговор
    Еех Тикво, ама ти кво искаш, хем да не си на власт докато е напечено заради американските искания да ни вкарат във войната и да не носиш отговорност за нищо докато трае бурята, хем тия новите да не ти пипат капиите и пак да си редиш картите, така ли?
    Народа, който ти от доста време баламосваш и обираш го е казал много добре:
    "Не може онуй до края и душата в Рая."
    И ти го знаеш ама искаш за теб да не важи, посамозабравил си се да знайш.

    Коментиран от #27

    20:53 07.03.2026

  • 9 Тиквата е доказана мутра и мафиот

    44 6 Отговор
    Боко пак лъже като за последно

    20:53 07.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    32 7 Отговор
    Усмърдя орталъка

    Коментиран от #13

    20:53 07.03.2026

  • 11 Мнение

    31 4 Отговор
    Отдавна трябваха промени. Там от 20 години не е пипано.

    20:54 07.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 истина е

    40 4 Отговор
    Няма герберист на високо ниво ,който да не е за затвора за 20 г. ,а гуруто им за 50 !!

    20:57 07.03.2026

  • 15 иван костов

    22 11 Отговор
    Тиквата и ПеПедофилите си оспорват, кой е човекът на Сорос в България! Отвратително гнусна коалиция ГЕРБ+ппдб/ЛГБТ, която стои зад касапницата на Петрохан!☹️

    Коментиран от #31

    20:58 07.03.2026

  • 16 Гост

    34 4 Отговор
    Тиквата, респективно Гроб, която я представлява самостоятелно Тиквата от Банкя, е лъжа, схеми, кражби, препродажби и корупция, оправянето на България ще започне с опандизването на цялото престъпно ръководство на Гроб!😊

    20:59 07.03.2026

  • 17 Абе теб няма ли

    33 3 Отговор
    Кой да те гръмне и да ни отърве от вечното ти присъствие???
    Когато това се случи(дай боже да е скоро), този ден ще бъде обявен за национален празник.

    20:59 07.03.2026

  • 18 Ами сега?

    22 3 Отговор
    "От ГЕРБ заявиха, че гарантирането на предсрочния вот не оправдава промените в силовите структури."

    Е обре де, кое оправдава липсата на промени в силовите структури, които откакто ГЕРБ не самопритежава цялата власт, а изобщо е една от участниците във властта в сътрудничество с други, никога не само не са гарантирали, но и гарантирано никога не са проведени честни избори?

    21:00 07.03.2026

  • 19 Калин

    26 3 Отговор
    Кой каквото и да казва има един Факт- на снимката е екземпляр който загуби през управлението си и чрез партийната си номенклатура около 3,5 милиона човека. За едни пари и почести към лично Его.

    21:00 07.03.2026

  • 20 И твоята майка

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "И май кА ти":

    Също...

    21:01 07.03.2026

  • 21 Мнение

    24 5 Отговор
    Цялото МВР трябва да се изчисти. Който се обръщал към полицията знае, никога няма да помогнат. Работят и изпълняват само поръчки на мафията.

    21:01 07.03.2026

  • 22 Соросоиден трол

    8 26 Отговор
    По-добре Борисов от колкото петрохански извратеняци

    21:03 07.03.2026

  • 23 Когато

    26 4 Отговор
    Митов прави поголовни промени може,когато другите правят е "реваншизъм.Кой го казва -еожда на ОПГ ГЕРБ,които не приеха едно предложение или законопроект на опозицията.Какво очаквате ?Точно ти некадърник ли ще кажеш какво ще става?Вън ,мутр.

    21:03 07.03.2026

  • 24 А така

    25 4 Отговор
    Тиквата се жалва.А предишните служебни кабинети на кой бяха?Айде марш на село.Стига ти толкова.Финала ти наближава.

    21:04 07.03.2026

  • 25 риторичен въпрос

    6 20 Отговор
    -----Емил Дечев обясни, че иска хора в МВР, на които има доверие.------
    Като е външен за МВР, откъде има доверие на 28 нови полицейски началници?
    Отговор: Изпълнява разпореден от президента списък.

    21:06 07.03.2026

  • 26 Какво

    24 3 Отговор
    Стана Тикво,с парите 150 млн.лева,които с Горанов дадохте на вашия приятел Цеко Минев на банката му и щеше да ги връща с лихвите?

    21:06 07.03.2026

  • 27 Мдааа, баце Банкянски...

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "Баце":

    е зле затънал във феклнта яма, нивото е малко. над долната джука, а и тези торбички под очите не са от пиенье, страаах го тресе, да иде при Срети да му лее куршум

    21:07 07.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фактаците

    13 1 Отговор
    са влюбени в дъртия пръч

    21:09 07.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Обаче

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "иван костов":

    назначеното служебно президентско правителство е показателно за друга коалиция на Радев с шарлатанското ПрезидентскоПрокси.

    Коментиран от #41

    21:11 07.03.2026

  • 32 ФЕЙК

    9 2 Отговор
    На изборите ще гласуваме за тикви: Кеф ти зелена, кеф ти загнила, кеф ти варена, кеф ти печена. Но тиквата си остава тиква!

    21:11 07.03.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор
    Надпреварват се , кой по голям дупе лизец. Видях една карикатура в Германия " Пътят към успеха" всеки от малък до голям началник беше си заврял главата в зад ника на по-големият началник. Дето викат, че папата имал най-хубавата професия. Като отидел сутрин на работа, виждал началника си разпънат на кръст.

    Коментиран от #38

    21:11 07.03.2026

  • 34 Анонимен

    5 3 Отговор
    Защо избягахте а сега мрънка те те сана власт и решават

    21:12 07.03.2026

  • 35 Удри

    4 10 Отговор
    Радев не може да прости на Борисов, че му спря далаверата с Грипените навремето в едно от служебните правителства на Радев. За съжаления Радев се изучи и така неговия енергиен министър подписа договора с Боташ, че ще платим над 6 милиарда евро без значение дали разтрогнем договора или не защото няма клауза за отказване.

    21:15 07.03.2026

  • 36 Тутурутката

    12 2 Отговор
    е като нестинарка, цял ден търчи като по жарава, а медиите му ловят лакардиите "във въздуха". Спрете се вече, омръзнахте

    21:15 07.03.2026

  • 37 Филма е ясен

    3 5 Отговор
    ППДБ, Доган и Радев заедно в сглобка преди изборите и след изборите. Овладяха и БСП.

    21:16 07.03.2026

  • 38 Ние този

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    "начлник" искаме да го видим не разпънат на кръст, а провесен на уличен стълб.

    21:17 07.03.2026

  • 39 Хаха

    2 5 Отговор
    Радев се прегърна със партиите на Сорос в България - Продължаваме промяната и Демократична България, тъй наречените демократи от ППДБ.

    21:18 07.03.2026

  • 40 Петър

    10 1 Отговор
    Боко го е страх

    21:19 07.03.2026

  • 41 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Обаче":

    Той е третият крак на антибългарската коалиция! Простите хора ще го схванат след половин година!

    21:20 07.03.2026

  • 42 ООрана държава

    11 0 Отговор
    За какво всички медии го показват тоя къде ходил и какво казал? Това си е пропаганда

    21:23 07.03.2026

  • 43 нннн

    12 1 Отговор
    Няма място за спор. ВСИЧКИ, които са участвали по някакъв начин в провеждането на предишните фалшиви избори, трябва да бъдат уволнени без никакви компенсации.

    21:28 07.03.2026

  • 44 В Стара Загора

    4 0 Отговор
    се видя с кого се гушка бившия.
    А в НС също се видя кой кого гушка на парламентарната трибуна.

    21:32 07.03.2026

  • 45 шопо

    2 0 Отговор
    началнико го ока...

    21:38 07.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хаха

    8 0 Отговор
    бАятолах Тиквейни пак се мъчил да сипва мозък!

    А вие си бъркате в носовете и ми сумтите ... Хайде малко по-сериозно ве дрогари!
    Така не става работата! Пак е останал без Хумана докато се мъчи да ви образова...ееееее
    Безобразие

    21:44 07.03.2026

  • 48 демократ

    7 2 Отговор
    Ако закрият мвр и армията ще се отпушат огромни парични потоци в държавата.

    21:44 07.03.2026

  • 49 Алчен

    3 2 Отговор
    Цигьнин! Ще гориш в ада!

    21:44 07.03.2026

  • 50 ПО ТОВА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕ

    2 2 Отговор
    Що за чиляк е. Ние не знаем кой е бащата на това правителство и след миг айде бащата го знаем. И само това този ни онова със 200 вече 16 години.

    21:48 07.03.2026

  • 51 Хмм

    5 0 Отговор
    майтап, отновонеговите хора един след друг отказваха да станат служебни премиери и вече виждаше Главчев отново, но засечка, Гюров прие, пеевски веднага изкара своите лелки, няколкодни ни проглушиха учите с неговата красавица, но споменът за горица дето тръгна да атакува президентството спря президентката, след избора на запрянов за военен министър какво си е мислил борисов, че ще запазят неговите хора в МВР, ами сгрешил е, ПП-ДБ още дишат,не успя да ги унищожи съвсем, служебното ще ги закопае и тях, но това вече са техни грешки

    21:49 07.03.2026

  • 52 ПО ТОВА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕ

    0 0 Отговор
    Що за чиляк е. Ние не знаем кой е бащата на това правителство и след миг айде бащата го знаем. ТОВА Е РУМЕН РАДЕВ. И само това този ни оноДва със 200 вече 16 години.

    21:50 07.03.2026

  • 53 Прогресивна България

    0 0 Отговор
    Пиянството на един народ....

    21:51 07.03.2026

  • 54 Град Козлодуй.

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ! ЗИМАТ РУШВЕТИ И СИ ЖИВЕЯТ КАТО БЕЙОВЕ!

    21:56 07.03.2026

  • 55 Според Бойко Борисов това е реваншизъм

    0 0 Отговор
    ТОЛУПЪТ, ТЪЙ ИЗМЪЧЕНО ГЛЕДА, ГАЧИ ЛИ СА МУ ИЗБИЛИ ЗЪБИТЕ В ДЯСНО ИЛИ ИМА СЧУПЕНА ЧЕЛЮСТ. АМИ ИЗВИКАЙТЕ ЛЕКАР И НЕ МУ СНИМАЙТЕ СГЪРЧЕНАТА МУЦУНА. ДА НЕ СЕ Е СРЕЩАЛ СЪС СРЕТАН?

    21:58 07.03.2026

  • 56 Ченге

    0 0 Отговор
    Всичко до началник сектор в МВР трябва да бъде сменено!Все още е пълно с хора на Маринов, Терзийски, Калинчо и Шиши.

    22:01 07.03.2026

  • 57 Миро

    0 0 Отговор
    Трябва да се помолим на Натаняху и Тръмп да отклонят по един самолет към Банкя и Хотел Берлин. След това признателния български народ ще ги споменава с топли думи вовеки

    22:07 07.03.2026

  • 58 маркуч

    0 0 Отговор
    Пожарникарят от Банкя,да си гледа в неговата паница!

    22:08 07.03.2026

  • 59 Тодор живков

    0 0 Отговор
    Бойко боклуков

    22:09 07.03.2026

  • 60 Никой

    0 0 Отговор
    Не може да си вечен.

    22:11 07.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    На Пембен Мразев мое да дадеме савет и насока,шо е куф на варел деа! Коги се зафане с избори с празна тиква не се полочават нещата Я си го знаеме това и затова четеме освем първио останалите томове на Винету тоже ги четеме до де не мине вота. Внетен ли сме?

    22:12 07.03.2026

  • 63 ХАЙДЕ, ХАЙДЕ

    0 0 Отговор
    ШИШИ - БИШИ, ТИКВА ИЛИ КАУНЬ, КАКВО ИЗБИРАШ ВСЕ ПАК ТИ?

    22:14 07.03.2026

