Заради рокадите в МВР: Поредни искри между политическите сили и служебния кабинет

Пореден ден на напрежение между политическите сили и служебния кабинет заради рокадите в МВР. От ГЕРБ заявиха, че гарантирането на предсрочния вот не оправдава промените в силовите структури. Според Бойко Борисов това е реваншизъм, а всичките смени са "безчинстване" от страна на служебната власт, информират от Нова телевизия.
От ПП подкрепиха смените именно заради организацията на честни избори. А след като в петък няколко часа вътрешният министър отговаря на въпроси на депутатите, в събота Емил Дечев обясни, че иска хора в МВР, на които има доверие.
От Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува служебната власт. „За тази една година НАП е събрала -заедно с „Митниците”, повече в държавната хазна. И благодарността е да бъде отстранен шефът на НАП. И както виждате, за няма и две седмици оставка след оставка - абсолютно провалени хора. Ние още не можем да разберем кой е бащата? Хайде, бащата го знаем - Румен Радев. А майката коя е? Кой ги доведе тези хора, как ги проучиха, как ги нагласиха?”, попита лидерът на ГЕРБ.
За пореден ден той атакува смяната на ръководители в МВР. „Буквално безчинстват. Горкото МВР - само това мога да кажа. И не заради министъра. А заради това, че на определен период от време се уволняват по 30-40 висши полицейски началници и след една година тези полицейски началници се връщат. Реваншизмът е страшен там”, подчерта Борисов.
Служебният министър оправда рокадите и заподозря целенасочена атака. „Всички бяхме свидетели на многобройните нарушения на последните парламентарни избори. Ме можем да си позволим лукса да работим със същите досегашни директори. Моите действия не се харесват. Прави се опит да се намери причина и да се обоснове защо аз не следва да извършвам едва ли не никакви промени. А просто трябва да си стоя в министерския кабинет като един фикус, който да не върши нищо, но в същото време да носи отговорност за всичко”, посочи служебният вътрешен министър Емил Дечев.
Подкрепа за смените в силовото министерство дойде от ПП. „Хора, които бяха част от екипа, който проведе едни от най-нечестните избори през последните години. Факт, доказан и от КС. Тогава, когато ние имаме такъв екип, който явно не работи -първата работа на министъра, и аз бих го направил на негово място, е да сменя този екип”, категоричен е Богдан Богданов, ПП-ДБ.
А БСП излязоха с призив към новия министър. „Това, което се случва не е прецедент, но ще съдим по резултатите. България има остра необходимост от честни избори, защото нечестните избори ни водят към спирала от избори. Затова министър Емил Дечев има голяма отговорност и да се надяваме да я оправдае”, изрази надежда лидерът на БСП Крум Зарков
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #54
20:48 07.03.2026
2 Сталин
20:49 07.03.2026
3 Тлъсти тулуп
20:51 07.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ха ха
20:52 07.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Банкя ски п рос так
20:52 07.03.2026
8 Баце
Народа, който ти от доста време баламосваш и обираш го е казал много добре:
"Не може онуй до края и душата в Рая."
И ти го знаеш ама искаш за теб да не важи, посамозабравил си се да знайш.
Коментиран от #27
20:53 07.03.2026
9 Тиквата е доказана мутра и мафиот
20:53 07.03.2026
10 Хасковски каунь
Коментиран от #13
20:53 07.03.2026
11 Мнение
20:54 07.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 истина е
20:57 07.03.2026
15 иван костов
Коментиран от #31
20:58 07.03.2026
16 Гост
20:59 07.03.2026
17 Абе теб няма ли
Когато това се случи(дай боже да е скоро), този ден ще бъде обявен за национален празник.
20:59 07.03.2026
18 Ами сега?
Е обре де, кое оправдава липсата на промени в силовите структури, които откакто ГЕРБ не самопритежава цялата власт, а изобщо е една от участниците във властта в сътрудничество с други, никога не само не са гарантирали, но и гарантирано никога не са проведени честни избори?
21:00 07.03.2026
19 Калин
21:00 07.03.2026
20 И твоята майка
До коментар #13 от "И май кА ти":Също...
21:01 07.03.2026
21 Мнение
21:01 07.03.2026
22 Соросоиден трол
21:03 07.03.2026
23 Когато
21:03 07.03.2026
24 А така
21:04 07.03.2026
25 риторичен въпрос
Като е външен за МВР, откъде има доверие на 28 нови полицейски началници?
Отговор: Изпълнява разпореден от президента списък.
21:06 07.03.2026
26 Какво
21:06 07.03.2026
27 Мдааа, баце Банкянски...
До коментар #8 от "Баце":е зле затънал във феклнта яма, нивото е малко. над долната джука, а и тези торбички под очите не са от пиенье, страаах го тресе, да иде при Срети да му лее куршум
21:07 07.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Фактаците
21:09 07.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Обаче
До коментар #15 от "иван костов":назначеното служебно президентско правителство е показателно за друга коалиция на Радев с шарлатанското ПрезидентскоПрокси.
Коментиран от #41
21:11 07.03.2026
32 ФЕЙК
21:11 07.03.2026
33 РЕАЛИСТ
Коментиран от #38
21:11 07.03.2026
34 Анонимен
21:12 07.03.2026
35 Удри
21:15 07.03.2026
36 Тутурутката
21:15 07.03.2026
37 Филма е ясен
21:16 07.03.2026
38 Ние този
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":"начлник" искаме да го видим не разпънат на кръст, а провесен на уличен стълб.
21:17 07.03.2026
39 Хаха
21:18 07.03.2026
40 Петър
21:19 07.03.2026
41 Ъхъ
До коментар #31 от "Обаче":Той е третият крак на антибългарската коалиция! Простите хора ще го схванат след половин година!
21:20 07.03.2026
42 ООрана държава
21:23 07.03.2026
43 нннн
21:28 07.03.2026
44 В Стара Загора
А в НС също се видя кой кого гушка на парламентарната трибуна.
21:32 07.03.2026
45 шопо
21:38 07.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хаха
А вие си бъркате в носовете и ми сумтите ... Хайде малко по-сериозно ве дрогари!
Така не става работата! Пак е останал без Хумана докато се мъчи да ви образова...ееееее
Безобразие
21:44 07.03.2026
48 демократ
21:44 07.03.2026
49 Алчен
21:44 07.03.2026
50 ПО ТОВА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕ
21:48 07.03.2026
51 Хмм
21:49 07.03.2026
52 ПО ТОВА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕ
21:50 07.03.2026
53 Прогресивна България
21:51 07.03.2026
54 Град Козлодуй.
До коментар #1 от "Сталин":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ! ЗИМАТ РУШВЕТИ И СИ ЖИВЕЯТ КАТО БЕЙОВЕ!
21:56 07.03.2026
55 Според Бойко Борисов това е реваншизъм
21:58 07.03.2026
56 Ченге
22:01 07.03.2026
57 Миро
22:07 07.03.2026
58 маркуч
22:08 07.03.2026
59 Тодор живков
22:09 07.03.2026
60 Никой
22:11 07.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Архимандрисандрит Бибиян
22:12 07.03.2026
63 ХАЙДЕ, ХАЙДЕ
22:14 07.03.2026