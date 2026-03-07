Заради рокадите в МВР: Поредни искри между политическите сили и служебния кабинет

Пореден ден на напрежение между политическите сили и служебния кабинет заради рокадите в МВР. От ГЕРБ заявиха, че гарантирането на предсрочния вот не оправдава промените в силовите структури. Според Бойко Борисов това е реваншизъм, а всичките смени са "безчинстване" от страна на служебната власт, информират от Нова телевизия.

От ПП подкрепиха смените именно заради организацията на честни избори. А след като в петък няколко часа вътрешният министър отговаря на въпроси на депутатите, в събота Емил Дечев обясни, че иска хора в МВР, на които има доверие.

От Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува служебната власт. „За тази една година НАП е събрала -заедно с „Митниците”, повече в държавната хазна. И благодарността е да бъде отстранен шефът на НАП. И както виждате, за няма и две седмици оставка след оставка - абсолютно провалени хора. Ние още не можем да разберем кой е бащата? Хайде, бащата го знаем - Румен Радев. А майката коя е? Кой ги доведе тези хора, как ги проучиха, как ги нагласиха?”, попита лидерът на ГЕРБ.

За пореден ден той атакува смяната на ръководители в МВР. „Буквално безчинстват. Горкото МВР - само това мога да кажа. И не заради министъра. А заради това, че на определен период от време се уволняват по 30-40 висши полицейски началници и след една година тези полицейски началници се връщат. Реваншизмът е страшен там”, подчерта Борисов.

Служебният министър оправда рокадите и заподозря целенасочена атака. „Всички бяхме свидетели на многобройните нарушения на последните парламентарни избори. Ме можем да си позволим лукса да работим със същите досегашни директори. Моите действия не се харесват. Прави се опит да се намери причина и да се обоснове защо аз не следва да извършвам едва ли не никакви промени. А просто трябва да си стоя в министерския кабинет като един фикус, който да не върши нищо, но в същото време да носи отговорност за всичко”, посочи служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Подкрепа за смените в силовото министерство дойде от ПП. „Хора, които бяха част от екипа, който проведе едни от най-нечестните избори през последните години. Факт, доказан и от КС. Тогава, когато ние имаме такъв екип, който явно не работи -първата работа на министъра, и аз бих го направил на негово място, е да сменя този екип”, категоричен е Богдан Богданов, ПП-ДБ.

А БСП излязоха с призив към новия министър. „Това, което се случва не е прецедент, но ще съдим по резултатите. България има остра необходимост от честни избори, защото нечестните избори ни водят към спирала от избори. Затова министър Емил Дечев има голяма отговорност и да се надяваме да я оправдае”, изрази надежда лидерът на БСП Крум Зарков