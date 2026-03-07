Важните новини във ФАКТИ на 07.03.2026 г.

Гюров с първо интервю като премиер- За "Петрохан", министър Емил Дечев и Стоил Цицелков (ВИДЕО)

Андрей Гюров даде първото си интервю след като стана служебен министър-председател. За проявата той избра подкаста „Бюрото на Константин Вълков“, съобщават от novini.bg.

"Между двама и трима души отпаднаха от кабинета буквално в последния момент преди връчването на списъка на президента Илияна Йотова", казва той.

Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било затворено за кратко

Въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата е било затворено за кратко днес следобед, научи БНТ.

Юлиян Попов: Много бързото вдигане на цените на горивата е странно, сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки

Правителството ще започне проверки на какво се дължи бързото вдигане на цените на горивата по бензиностанциите. Това обясни в студиото на "Говори сега" по БНТ министърът на околната среда и водите Юлиян Попов. На места покачването само за седмица е от 7-8 цента на литър.

Ивелин Михайлов за конфликта в Близкия изток: Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална

Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална. Това коментира лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в ефира на "Говори сега" по БНТ по повод конфликта в Близкия изток.

Богдан Богданов, ПП: Настоящият екип в МВР няма общо с нашата партия

Негативите, които България натрупа в последните години, се пишат на гърба не само на една група управляващи. Нашето общество продължава да ги търпи и никой не говори за тях. Бързо забравихме стотиците милиони, които бързо бяха раздадени за едни мантинели, за едни близо 9 милиарда евро, които се изтеглиха като държавен дълг. Забравихме и за инфраструктурни проекти, които продължават да генерират загуби. И фокусът ни в момента се измества върху хора, които, както аз казвам, „още не са си събули обувките”, но започнаха да решават важни проблеми, включително в МВР, в правосъдието, както и в Министерството на регионалното развитие. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият министър на икономиката от „Продължаваме Промяната” Богдан Богданов.

По думите му не за „първи път виждаме управляващи, които се измъкват "по терлици" в момента и казват: „Целият негатив е на служебното правителство“. Той даде и примери, в които български граждани не са получили достъп до инфраструктура, защото парите по капиталовата програма не са плащани към конкретните общини. "Това са София, Варна, Пазарджик. В Ловеч – където дори няма кмет от „Продължаваме Промяната“. Дори общини, които са представителни за управляващите - не са получавали своите пари по капиталовата програма и десетки милиони са били задържани по една или по друга причина. Ето това са големите проблеми, с които трябва да се справят колегите в МРРБ днес”, изтъкна той.

Атанас Чобанов: Борисов и Пеевски в тандем управляват "джуджетата" в прокуратурата

Ако Кьовеши се намеси, Пеевски и Сарафов може да станат обвиняеми. Това заяви пред БНР разследващият журналист от "Bird" Атанас Чобанов.

Димитър Ганев: Радев няма да бъде твърде активен в предизборната кампания. Ще продължи да се държи дистанцирано

Румен Радев няма да бъде твърде активен по време на предизборната кампания, по-скоро ще действа така, както и сега. Явно идеята е той да продължи да се държи президентски – малко отгоре и леко дистанцирано. Защото, ако влезеш на калния партиен терен, това се отразява, коментира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NovaNews.

По негови думи Радев ще използва политическия капитал, който натрупа като опонент на Пеевски и Борисов.

Ганев цитира последното проучване на „Тренд”, което сочи, че 1/3 от вота ще отиде при бившия президент.

МОСВ нареди кметовете и областните управители да предприемат мерки за почистване на речни корита и дерета

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) нареди на местната власт да предприеме превантивни мерки за почистване на замърсени с отпадъци терени, включително речни корита и дерета. Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното снеготопене, което може да доведе до повишаване нивата на реките и до създаване на предпоставки за наводнения, регионалните инспекции по околната среда и водите изпратиха писма до кметовете на всички общини и до управителите на областните пътни управления. Това съобщиха от пресцентъра на екоминистерството, цитирани от БТА.

С фалшива диплома: Мъж се опита да стане лекар в болницата в Лом

Мъж на 27 години от село Дреновец, община Ружинци, област Видин, е подал заявление с фалшива диплома за назначаване на работа в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Николай Чудотворец“ – Лом, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

Заради кризата в Близкия изток: Извънредно заседание на парламента във вторник, 10 март

Парламентът ще изслуша на извънредно заседание във вторник, 10 март, от 13:00 ч. служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов във връзка с доставката на горива. Това пише в информация, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, предават от БТА.

Крум Зарков след пленума на БСП: Ще се борим за всеки глас и за всяко доверие

След заседанието на Националния съвет на БСП лидерът на партията Крум Зарков заяви, че социалистите влизат в предстоящите избори с амбицията да възстановят доверието на левите избиратели и да върнат силното ляво представителство в парламента. Това съобщават от news.bg

Денков: До деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента, е много вероятно да се стопят значително

ПП-ДБ категорично никога повече няма да работи заедно с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Нинова: Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати

Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати. Пазарджишкият производител на акумулатори " Елхим Искра" спира на 23 март. 200 работници остават на улицата. Причината е липсата на държавна компенсация за високите цени на индустриалния ток. Трябва да се помогне на тези, които произвеждат, а не на онези, които си топлят басейните.

Националният съвет на БСП утвърди всички водачи на листи за изборите през април (СПИСЪК)

На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-Обединена левица” за предстоящите парламентарни избори, съобщават от пресцентъра на левицата. Имената са:

Борисов от Бургас: За една година управление на кабинета "Желязков" извадихме държавата от блатото

За една година управление на кабинета 'Желязков" извадихме държавата от блатото. Това заяви пред журналисти в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg."Всички кметове са категорични - когато дойде ГЕРБ, започва да се строи. Когато ни няма - населените места са на пауза."

"В най-тежката международна ситуация заставаме с името на министъра на отбраната Запрянов. В другите сектори обаче виждаме как ПП-ДБ безчинстват."

БСП подрежда последните си листи преди изборите. Част от старите имена са под въпрос

БСП подрежда последните си кандидатски листи преди изборите. Днес Националният съвет на партията трябва да утвърди още десет листи и водачите им, но интригата около това кои от досегашните депутати ще намерят място в тях, остава, информират от news.bg.

Вигенин: ЕС трябва да търси дипломатически решения за прекратяване на конфликта в Близкия изток

„Продължителен конфликт в Близкия изток може да доведе до сериозни икономически и политически последици за Европа, включително енергийни сътресения и нов миграционен натиск.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в европарламента Кристиан Вигенин в предаването „Праймтайм“ по Euronews България.

Вътрешният министър: Разпоредена е охрана на европрокурор Теодора Георгиева след сигнал за заплахи срещу нея

Разпоредена е охрана на прокурор Теодора Георгиева, след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата, предават от БТА.

Борисов за Емил Дечев: Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР? (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Порт Царево. Заедно с него са бившият енергиен министър Жечо Станков, бившият министър на туризма - Мирослав Боршош и кметът на Бургас Димитър Николов, информират от novini.bg.

"Сменили са шефовете на НАП - това е "благодарност" към рекордните приходи от последната година. Явно проходната агенция има отношение към изборите - 14 млрд. лева, 7 милиарда евро повече. А всъщност на тях им трябва за репресии. Ако не беше толкова трагично, щеше да е смешно. Хубавото е, че имат месец и половина."

Мартин Табаков: Вашингтон може да остави режима в Иран при промяна в поведението му

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да има никаква сделка с Иран, освен при „безусловна капитулация“.

Лъчезар Богданов: Дефицитът може да се разшири

Увеличените държавни разходи в началото на годината са основната причина за влошаването на бюджетното салдо, а трудният разговор за ограничаване на дефицита тепърва предстои.

Иван Демерджиев: Големият въпрос е ще има ли пълно мнозинство коалицията на Радев

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев не потвърди дали ще бъде кандидат-депутат от коалиция „Прогресивна България“, но заяви, че отговорът ще стане ясен, когато листите бъдат официално регистрирани.

Радостин Василев: Не съм се виждал с Пеевски в Дубай, МЕЧ със сигурност ще влезе в парламента

Председателят на МЕЧ Радостин Василев коментира в предаването "Тази събота и неделя" пътуването си до Дубай и спекулациите в медиите.

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

По думите ѝ нощта премина спокойно, въпреки че системата за аларми и предупреждения остава активна. „Малко се случва отново с алартите, но иначе е спокойно“, уточнява тя.

Тодор Тагарев: Нашите F-16 са по-добри от гръцките. Русия не може да помогне на Иран, а други страни искат помощ от Киев

В предаването "Мрежата" по програма "Христо Ботев" проф. Тодор Тагарев коментира последните развития около войната в Украйна, конфликта с Иран и отражението върху регионалната и глобалната сигурност.