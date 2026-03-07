Новини
Челси триумфира драматично след продължения над Рексъм в ФА Къп

7 Март, 2026 22:35 478 0

Лондончани продължават похода си към трофея

Челси успя да елиминира Рексъм с резултат 4:2 след продължения и си осигури място сред най-добрите осем в турнира за Купата на Футболната асоциация. В редовното време мачът завърши 2:2.

Домакините от Рексъм, които се състезават във втора дивизия, изненадаха именития си съперник още в 18-ата минута, когато Сам Смит откри резултата и даде надежда на феновете за сензационен успех.

В края на първата част обаче, късметът обърна гръб на Рексъм – Артър Оконкво си отбеляза автогол и върна равенството.

След почивката двата отбора продължиха да си разменят опасни атаки. В 78-ата минута Калъм Дойл отново изведе Рексъм напред, но радостта на домакините трая само четири минути – Джош Ачеампонг възстанови паритета и върна интригата в мача.

Драмата се задълбочи в 93-ата минута, когато Джордж Джобсън получи червен картон и остави Рексъм с човек по-малко.

Въпреки численото си предимство, "сините" от Лондон не успяха да решат всичко в редовното време и двубоят влезе в продължения. Там Алехандро Гарначо се превърна в герой за Челси, след като в 96-ата минута даде преднина на гостите.

В 114-ата минута Люис Брънт сякаш върна надеждите на Рексъм, но попадението му бе отменено заради минимална засада.

Всичко приключи в 125-ата минута, когато резервата Жоао Педро оформи крайното 4:2 и подпечата класирането на Челси за четвъртфиналите.

С този успех лондончани продължават похода си към трофея, докато Рексъм напуска турнира с високо вдигната глава след достойно представяне срещу един от грандовете на английския футбол.


