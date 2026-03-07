АЕК оглави гръцкото първенство след минимален успех, Мартин Георгиев остана на пейката

АЕК Атина се изкачи на върха в гръцката Суперлига, след като надделя с 1:0 над гостуващия АЕЛ Лариса в двубой от 24-ия кръг.

Българският национал Мартин Георгиев не получи шанс за изява и проследи срещата от резервната скамейка.

Още в началото на мача, защитникът Аролд Мукуди донесе радост на феновете на АЕК, реализирайки попадение в петата минута. Това ранно попадение се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

През второто полувреме домакините имаха възможност да удвоят преднината си, но сръбският нападател Лука Йович пропусна дузпа в 56-ата минута, оставяйки напрежението до последния съдийски сигнал.

С този ценен успех АЕК събра 3 точки повече от основните си конкуренти за титлата – ПАОК и Олимпиакос, които обаче имат по един мач по-малко.







