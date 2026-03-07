Новини
Спорт »
Световен футбол »
АЕК оглави гръцкото първенство след минимален успех, Мартин Георгиев остана на пейката

АЕК оглави гръцкото първенство след минимален успех, Мартин Георгиев остана на пейката

7 Март, 2026 22:27 458 0

  • аек -
  • атина -
  • суперлига-
  • аел лариса-
  • мартин георгиев

Очертава се ожесточена битка за шампионската корона

АЕК оглави гръцкото първенство след минимален успех, Мартин Георгиев остана на пейката - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

АЕК Атина се изкачи на върха в гръцката Суперлига, след като надделя с 1:0 над гостуващия АЕЛ Лариса в двубой от 24-ия кръг.

Българският национал Мартин Георгиев не получи шанс за изява и проследи срещата от резервната скамейка.

Още в началото на мача, защитникът Аролд Мукуди донесе радост на феновете на АЕК, реализирайки попадение в петата минута. Това ранно попадение се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

През второто полувреме домакините имаха възможност да удвоят преднината си, но сръбският нападател Лука Йович пропусна дузпа в 56-ата минута, оставяйки напрежението до последния съдийски сигнал.

С този ценен успех АЕК събра 3 точки повече от основните си конкуренти за титлата – ПАОК и Олимпиакос, които обаче имат по един мач по-малко.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове