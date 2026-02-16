Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус остава без Джонатан Дейвид за ключовия сблъсък с Галатасарай в Шампионската лига

Ювентус остава без Джонатан Дейвид за ключовия сблъсък с Галатасарай в Шампионската лига

16 Февруари, 2026 18:46 397 0

  • ювентус-
  • галатасарай-
  • шампионската лига-
  • джонатан дейвид-
  • истанбул

Нападателят няма да бъде на разположение за срещата в Истанбул

Ювентус остава без Джонатан Дейвид за ключовия сблъсък с Галатасарай в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Туринският гранд Ювентус ще трябва да се справя без един от основните си реализатори в предстоящия двубой срещу Галатасарай от осминафиналите на Шампионската лига. Според авторитетния италиански журналист Джанлука ди Марцио, нападателят Джонатан Дейвид няма да бъде на разположение за срещата в Истанбул, която ще се проведе на 17 февруари (вторник) от 19:45 часа българско време.

Причината за отсъствието на канадския национал е травма в областта на слабините, която той е получил по време на последния шампионатен мач срещу Интер. Дейвид започна като титуляр, но бе принудително заменен в 61-ата минута, след като усети болки и не успя да продължи участието си на терена.

Въпреки неприятната новина за феновете на "бианконерите", наставникът на Ювентус Лучано Спалети получава и глътка оптимизъм – халфът Кефрен Тюрам, който пропусна дербито с Интер през уикенда, вече е възстановен и попадна в групата за визитата в Турция.

Очаква се Ювентус да заложи на различна офанзивна схема, за да компенсира липсата на Дейвид, докато Галатасарай ще се опита да се възползва от отсъствието на голмайстора.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове