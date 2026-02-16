Ювентус остава без Джонатан Дейвид за ключовия сблъсък с Галатасарай в Шампионската лига

Туринският гранд Ювентус ще трябва да се справя без един от основните си реализатори в предстоящия двубой срещу Галатасарай от осминафиналите на Шампионската лига. Според авторитетния италиански журналист Джанлука ди Марцио, нападателят Джонатан Дейвид няма да бъде на разположение за срещата в Истанбул, която ще се проведе на 17 февруари (вторник) от 19:45 часа българско време.

Причината за отсъствието на канадския национал е травма в областта на слабините, която той е получил по време на последния шампионатен мач срещу Интер. Дейвид започна като титуляр, но бе принудително заменен в 61-ата минута, след като усети болки и не успя да продължи участието си на терена.

Въпреки неприятната новина за феновете на "бианконерите", наставникът на Ювентус Лучано Спалети получава и глътка оптимизъм – халфът Кефрен Тюрам, който пропусна дербито с Интер през уикенда, вече е възстановен и попадна в групата за визитата в Турция.

Очаква се Ювентус да заложи на различна офанзивна схема, за да компенсира липсата на Дейвид, докато Галатасарай ще се опита да се възползва от отсъствието на голмайстора.