Новини
Спорт »
Бг футбол »
Нидерландци идват за младата звезда на Славия

Нидерландци идват за младата звезда на Славия

19 Февруари, 2026 15:00 808 4

  • славия-
  • кристиан балов-
  • твенте-
  • утрехт-
  • футбол-

Балов е следен от клубове като Твенте и Утрехт, както и от още няколко тима от Ниската земя

Нидерландци идват за младата звезда на Славия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Славия – Кристиян Балов, ще бъде наблюдаван от футболен агент, който работи с водещи клубове в Нидерландия, по време на столичното дерби между ЦСКА и „белите“. Срещата е насрочена за събота от 17:30 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

Балов е следен от клубове като Твенте и Утрехт, както и от още няколко тима от Ниската земя. Скаутите са впечатлени от факта, че едва на 19 години младият футболист вече е натрупал солиден опит с първия отбор – общо 46 мача, от които 41 в шампионата и пет в турнира за националната купа.

Името на талантливия флангови играч бе свързвано и с ЦСКА, но президентът на Славия Венцеслав Стефанов ясно заяви, че подобен трансфер към „червените“ няма да се осъществи, като евентуално преминаване може да бъде единствено в чуждестранен клуб. Към момента основната спънка пред сделка зад граница са високите финансови изисквания на „белите“. Трансферният прозорец в България затваря на 24-и февруари, вторник.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сульо

    1 0 Отговор
    Лошо бат Венци не иска да го даде на Динамо Подуяне без пари

    15:03 19.02.2026

  • 2 Славист Варна

    2 0 Отговор
    Славия е Номер 1 в България ковачница на български футболисти. Най-старият и най-българският футболен клуб - ВЕЛИКИЯТ!

    Коментиран от #4

    15:13 19.02.2026

  • 3 Някой

    0 1 Отговор
    Много го хвалят. Да видим дали ще стане нещо от него.

    15:25 19.02.2026

  • 4 Славист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Славист Варна":

    Да съберем пари,поне за седалки...Бате Венци и ортаците само прибират.Познавам го още от бензинджийската афера на Ботевградското шосе.Никога не е разбирал от футбол или други спортове.Печеше принцеси в бензиностанцията при Двореца на пионерите....

    08:19 20.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове