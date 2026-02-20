Тръмп: Арестът на принц Андрю е удар по кралското семейство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор нанася сериозен удар върху британското кралско семейство, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Изказването идва след задържането на бившия херцог по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, свързана с отношенията му с финансиста и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

По време на разговор с журналисти на път за събитие в щата Джорджия Тръмп похвали брата на Андрю – Чарлз III, като го определи като „фантастичен човек“ и отбеляза, че кралят скоро ще посети Съединените щати. Според американския президент случващото се е „много тъжно“ и „срамота“, особено на фона на предстоящата визита на монарха.

Андрю беше арестуван вчера сутринта след появата на нови обвинения, произтичащи от публикувани документи по случая „Епстийн“. Той е първият високопоставен член на британското кралско семейство, задържан в съвременната история.

Бившият херцог бе задържан около 11:00 часа, в деня на своя 66-и рожден ден, заради твърдения, че като търговски представител на Великобритания е споделял чувствителна информация с Епстийн. Андрю категорично отрича да е извършил каквото и да било нарушение във връзка с контактите си с него.