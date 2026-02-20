Новини
Тръмп: Арестът на принц Андрю е удар по кралското семейство

Тръмп: Арестът на принц Андрю е удар по кралското семейство

20 Февруари, 2026 07:51 2 113 20

Американският президент определи задържането на брата на крал Чарлз III като „срамота“ и „много тъжно събитие“

Тръмп: Арестът на принц Андрю е удар по кралското семейство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор нанася сериозен удар върху британското кралско семейство, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Изказването идва след задържането на бившия херцог по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, свързана с отношенията му с финансиста и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

По време на разговор с журналисти на път за събитие в щата Джорджия Тръмп похвали брата на Андрю – Чарлз III, като го определи като „фантастичен човек“ и отбеляза, че кралят скоро ще посети Съединените щати. Според американския президент случващото се е „много тъжно“ и „срамота“, особено на фона на предстоящата визита на монарха.

Андрю беше арестуван вчера сутринта след появата на нови обвинения, произтичащи от публикувани документи по случая „Епстийн“. Той е първият високопоставен член на британското кралско семейство, задържан в съвременната история.

Бившият херцог бе задържан около 11:00 часа, в деня на своя 66-и рожден ден, заради твърдения, че като търговски представител на Великобритания е споделял чувствителна информация с Епстийн. Андрю категорично отрича да е извършил каквото и да било нарушение във връзка с контактите си с него.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    21 1 Отговор
    По физиономията му оценете психическото състояние.

    07:52 20.02.2026

  • 2 Гориил

    17 3 Отговор
    Кралското семейство е недосегаемо. Дори след арест, членовете на кралското семейство имат право на луксозни затворнически апартаменти.

    07:55 20.02.2026

  • 3 Мишел

    22 0 Отговор
    Някой досеща ли се за каква услуга Тръмп е платил на Епщайн над 24000$ с публиквания в медиите чек?

    07:58 20.02.2026

  • 4 КАНИБАЛ И ПЕДОФИЛ

    17 1 Отговор
    Въобще достоен представител на кралското семейство.

    07:59 20.02.2026

  • 5 Джефри Епстийн

    19 2 Отговор
    Да идва и твоя Ред

    Рижав Педо.

    Затова ли ти е тъжно ?

    08:00 20.02.2026

  • 6 Пламен

    6 7 Отговор
    Миналата година , по това време , тролетариата на Копейкин крещеше -ТРЪМП НАШ ! ВЕЧНА ДРУЖБА !!!

    Помните ли , в архива на форума го има . :)

    Коментиран от #8

    08:05 20.02.2026

  • 7 Снощи

    9 1 Отговор
    го освободиха Убостника и любимия син на баба Кралица .

    08:11 20.02.2026

  • 8 Ихуууй

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Докато не стана ясно, че Петрохан ваш, нали пони?

    Коментиран от #9

    08:14 20.02.2026

  • 9 Пламен

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ихуууй":

    30 април 2025

    Възраждане във Вашингтон .

    В разговорите представителите на “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп , съобщиха от пресцентъра на партията.

    :) :) :)

    08:22 20.02.2026

  • 11 Виновен

    6 5 Отговор
    е защото е харесвал жени а не мъже. Това е не съвместимо със съвременните европейски наклонности

    Коментиран от #13

    08:23 20.02.2026

  • 12 Само питам

    7 0 Отговор
    А теб, кога?!

    08:25 20.02.2026

  • 13 Пипи

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Виновен":

    Не жени, а деца. И не "харесвал", а изнасилвал.

    Коментиран от #18

    08:35 20.02.2026

  • 14 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Не е срамно, а поредния английски цирк за да се успокой паплачта. Доньо и този хубосник заслужават въжето.

    08:38 20.02.2026

  • 15 Нали двамата ползвахте лолитите на

    3 1 Отговор
    Ебщайн
    Какво се правиш на разсеян като путин

    08:50 20.02.2026

  • 16 Гошо

    7 0 Отговор
    А Тръмп го държат с компромати очевидно и затова слушка много е.реите. Ако не слушка- Той е бил най-добрият приятел на Епстийн и точно той да не е правил такива работи ли ?

    09:01 20.02.2026

  • 17 евала тромпетии

    2 2 Отговор
    слава на америкааааа....ураааааа....

    09:11 20.02.2026

  • 19 Ако в саш имаше достойни служби

    2 0 Отговор
    И милиция трябваше лудия да бъде задържан и озаптен и пратен да се лекува в лудница обаче там в саш явно няма такива достойни хора и лудия вилнее на воля и целия свят страда

    11:04 20.02.2026

  • 20 История

    0 0 Отговор
    Те трябваше и тебе да арестуват..

    14:45 20.02.2026

