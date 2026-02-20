Тръмп: Арестът на принц Андрю е удар по кралското семейство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор нанася сериозен удар върху британското кралско семейство, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Изказването идва след задържането на бившия херцог по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, свързана с отношенията му с финансиста и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.
По време на разговор с журналисти на път за събитие в щата Джорджия Тръмп похвали брата на Андрю – Чарлз III, като го определи като „фантастичен човек“ и отбеляза, че кралят скоро ще посети Съединените щати. Според американския президент случващото се е „много тъжно“ и „срамота“, особено на фона на предстоящата визита на монарха.
Андрю беше арестуван вчера сутринта след появата на нови обвинения, произтичащи от публикувани документи по случая „Епстийн“. Той е първият високопоставен член на британското кралско семейство, задържан в съвременната история.
Бившият херцог бе задържан около 11:00 часа, в деня на своя 66-и рожден ден, заради твърдения, че като търговски представител на Великобритания е споделял чувствителна информация с Епстийн. Андрю категорично отрича да е извършил каквото и да било нарушение във връзка с контактите си с него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
07:52 20.02.2026
2 Гориил
07:55 20.02.2026
3 Мишел
07:58 20.02.2026
4 КАНИБАЛ И ПЕДОФИЛ
07:59 20.02.2026
5 Джефри Епстийн
Рижав Педо.
Затова ли ти е тъжно ?
08:00 20.02.2026
6 Пламен
Помните ли , в архива на форума го има . :)
Коментиран от #8
08:05 20.02.2026
7 Снощи
08:11 20.02.2026
8 Ихуууй
До коментар #6 от "Пламен":Докато не стана ясно, че Петрохан ваш, нали пони?
Коментиран от #9
08:14 20.02.2026
9 Пламен
До коментар #8 от "Ихуууй":30 април 2025
Възраждане във Вашингтон .
В разговорите представителите на “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп , съобщиха от пресцентъра на партията.
:) :) :)
08:22 20.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Виновен
Коментиран от #13
08:23 20.02.2026
12 Само питам
08:25 20.02.2026
13 Пипи
До коментар #11 от "Виновен":Не жени, а деца. И не "харесвал", а изнасилвал.
Коментиран от #18
08:35 20.02.2026
14 стоян георгиев
08:38 20.02.2026
15 Нали двамата ползвахте лолитите на
Какво се правиш на разсеян като путин
08:50 20.02.2026
16 Гошо
09:01 20.02.2026
17 евала тромпетии
09:11 20.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ако в саш имаше достойни служби
11:04 20.02.2026
20 История
14:45 20.02.2026