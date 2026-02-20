Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Какво се случва на хижа „Петрохан“ между 31 януари и 2 февруари ВИДЕО

Какво се случва на хижа „Петрохан“ между 31 януари и 2 февруари ВИДЕО

20 Февруари, 2026 07:33 4 012 49

  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Освен всички данни, ясни до момента, по разследването на смъртта на шестимата души, беше показана и карта с разположението на камерите около хижата и по пътя към нея, с които полицията разполага

Какво се случва на хижа „Петрохан“ между 31 януари и 2 февруари ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още на 18 февруари полицията и прокуратурата дадоха огромна пресконференция относно случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Тримата мъже, намерени мъртви в хижата край "Петрохан", са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство, казаха разследващите. По думите им основният въпрос остава какъв е мотивът за това престъпление. Очакват се до дни резултати и от проверката за разрешителните за оръжия на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.

Освен всички данни, ясни до момента, по разследването на смъртта на шестимата души, беше показана и карта с разположението на камерите около хижата и по пътя към нея, с които полицията разполага. Част от тях са правили запис, единствено когато са засичали движение - на хора, животни, превозни средства. Полицията е иззела записите от шест камери. Бяха показани видеа както от деня на смъртта на тримата в хижата, така и от дни преди това. Разследващите подчертаха, че на тях се забелязва йерархично поведение в групата, живяла в хижата - виждат се ритуални посрещания на Ивайло Калушев и хората с него, поклони до земя, коленичене и отправяне на благодарствени и ритуални послания. На записите се вижда и кога свидетелят, който е подал сигнал за пожара в хижата, отива на място, вижда се и кога пристига полицията.

Разследващите органи изпратиха до медиите всички записи от шестте въпросни видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, посочва NOVA.

Вижте целите предоставени от разследващите материали с имената, които са им дадени спрямо местоположението на устройствата:


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То е ясно какво!

    29 34 Отговор
    Ппдб/ЛГБТ дадоха свидни жертви!

    07:37 20.02.2026

  • 2 Чак пък всички записи

    45 2 Отговор
    Това няма как да стане.

    07:38 20.02.2026

  • 3 Оффф

    58 3 Отговор
    Стара информация. Това вече го гледахме. Всичко е ясно. Остава, само че най- важното - защо, как, кога? Ама то няма какво повече да се пише. Всичко ще си остане скрито. Разминаванията и несъответствията остават. Разбра се - има намесени хора от върха на тази пирамида - политици от най,- високо, мафия и международни канали , я дрога, я хора, я злато. Те си знаят

    07:42 20.02.2026

  • 4 608531

    47 5 Отговор
    Всъщност само патоанатомите и експертите, които са участвали и са видели телата и обстановката знаят истината, но няма никога да я кажат.нЯсно защо. Хората не вярват и няма как.Толкова убийства и самоубийства, не става! Логиката се губи!

    07:46 20.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    19 18 Отговор
    Питайте Терзиев.

    Коментиран от #8

    07:47 20.02.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    37 2 Отговор
    Има слънчево, има лунно затъмнение...
    Сега се появи нов вид - Петроханско.....

    07:56 20.02.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    44 9 Отговор
    На всички е ясно какво стана - шестима души бяха разстреляни защото пречеха на някого!!! Друг е въпроса дали Истината ще излезе наяве!

    07:57 20.02.2026

  • 8 Ами...

    26 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Терзиев? Едва ли... Тук се вижда дългата ръка на други политици! Според мен ужасът с децата е инептостим и заедно със сектанския уклон са използвани от дългата ръка за заблуда на хората и отвличане на вниманието. Ако е само това защо Деян бързо- бързо изчезна?! Пък и го пуснаха да изчезне... То и това е съмнително. Как не го проследиха... На друг етап ли ще го изчистят или е от тях?

    Коментиран от #21

    07:57 20.02.2026

  • 9 ФАКТ

    21 3 Отговор
    ПОЛИЦИЯТА ИЗПРА СУПЕР ЧИСТО С АРИЕЛ ПЕТРОХАН НЕЕ ИНТЕРЕСНО ВЕЧЕ

    Коментиран от #16

    07:59 20.02.2026

  • 10 Румен

    18 6 Отговор
    На един от записа с предвижването на кампера се вижда как кара след полицейска кола
    По това време би трябвало да е обявен за издирване
    Къде гледат органите на пътната безопасност

    Коментиран от #14, #24

    07:59 20.02.2026

  • 11 Гост

    10 30 Отговор
    Вижда се достатъчно!
    Отка.алките джасат чела в снега пред ламата, като пред фараон в древен Египет!?
    И това са уж "образовани" хора!?!
    Какви повече "мотиви", какви глупости търсите, не гледате ли че са напълно зомбирани сектанти!? Не търсете "логика" при облъчени индивиди! И същите са били подкрепяпи от политици, а деца са им поверявани от "родители"... Тях да разследват прокурорите!

    08:02 20.02.2026

  • 12 си пън

    10 3 Отговор
    ами все нормални за демокрацията неща,всички луди се себеизразяват

    08:04 20.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стига бе

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Румен":

    Само ти ли не разбра , че това е така наречената пилотна кола , свалят кемпера от Петрохан на собствен ход !

    Коментиран от #17

    08:05 20.02.2026

  • 15 ППдофил

    10 7 Отговор
    Разследвайте движението на парите, ДС кметчето какво твърди че е дарил и какво е отчетено. От къде са средствата за тези имоти и техника.

    08:06 20.02.2026

  • 16 име

    10 15 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Гюров нали е човек на ПП-ДБ, записвай си как ще замете случая под килима.

    Коментиран от #19

    08:08 20.02.2026

  • 17 Гост

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Стига бе":

    Остави го!
    Той е диванния разследващ, който ще "разреши" случая "Петрохан"...

    08:08 20.02.2026

  • 18 Аксел

    38 3 Отговор
    От записите става ясно само, че ни се втъляват разкази по картинки. Те се кланели на Калушев, ама него го няма там. Когато Деян ги открива мъртви в хижата, тя вече не гори ,а пожара е потушен. Полицията идва на 4-ия час след приемане на сигнала за тежко крим.престъпление. В планината си карат джипове и атв-та, а пък рейнджърите не допускали никой в района. И за капак клип на разхождащо се диво животно, което не стана ясно какво отношение има към разследваното престъпление.

    08:08 20.02.2026

  • 19 ФАКТ

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    не ти лие ясно че всички са маскари мафия

    08:10 20.02.2026

  • 20 Данчо

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Новият":

    Като знаеш , че това е разпоредено от ДП , направи някакви логични предположения какво страшно са видели , че се наложило да ги очистят .Дай да видим с какъв умствен багаж разполагаш !

    08:10 20.02.2026

  • 21 Мишмаш

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ами...":

    Не знаем дали не са го проследили.Имат си някаква уговорка.

    08:10 20.02.2026

  • 22 Пешо от панелката

    24 2 Отговор
    Крият записа с пристигането на ДАНС, защото ще лъсне лъжата че не са влезли първи в хижата

    08:11 20.02.2026

  • 23 Истината

    25 4 Отговор
    Искаме записи и от клозета, всеки ден нов запис ни облъчва. Самоубийство друг път ,тинтири минтири секти и глупости,още древните са казали че една лъжа казана 1000пъти става истина

    08:12 20.02.2026

  • 24 Хм...

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Румен":

    Това е когато свалят кемпера от Околчица! По- интересно е къде са записите от движението му от хижата на 1.02 до с. Челопек! Нали казаха и показаха на първия брифинг на карта движението и по часове. Записи от тези частни камери, обаче, не показаха! Защо? Нали не вярвате, че не са взели кадрите, въпреки, че камерата са частни! Или няма такива записи или не трябва да ги показват!

    Коментиран от #29

    08:15 20.02.2026

  • 25 Аква

    17 9 Отговор
    Защо се занимаваме още с тия сурогати? Има много по- важни неща за правене - земята чака да се оре и засява, болните чакат лечение, всички чакаме достойни доходи, трябва незабавно да се освободим от урсулите и евроизвратеняците, трябва да строи язовири, да раждаме деца и да градим мечтите си. Ако може да променим съдебната система ...

    Коментиран от #30, #32

    08:18 20.02.2026

  • 26 Съвет на мира

    9 5 Отговор
    Сретан Йосич си изчисти пътя за наркотиците. Тез сектанти и обикновени ПДФ файлове му бяха запушили път

    Коментиран от #28

    08:21 20.02.2026

  • 27 показват ни само удобните за тях кадри!

    22 2 Отговор
    не са всички записи!!! гледах ваички налични записи в интернет и камерата срещу входа на хижата не показва всичко липасват откъси от записите и също така има заглушаване на гласовете също така липсват и телата на убитите които били намерени на вън ! на един пт записите се заглушава говорът на един от тричата който казва нещо след което се чува само тесе изкънаха а ние какво? също така се вижда въпросния деян илиев който обикаля хижата и се чува дъсхът даже на камерите и едва след като излизамот предния вход се чува как плаче до преди това не се чува плач това означва че телата са били вътре и той ги е открил там ! на един от клиповете когато започва пожара се вижда как тримата влизат вътре а в далечината на входа се виждат фарове после записа прекъсва за малко и когато започне вече хижата гори а фаровете ги няма!!!

    08:23 20.02.2026

  • 28 Е това е

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Съвет на мира":

    Дали е Сретен или са нашите за Сретен, щото му дължат нещо, те си знаят. Сигурно има и някои от Турция. Пречели са, видяли да, знаели са нещо. Това е! Мафия,! Другото е гнусно, ама не е причина!

    08:27 20.02.2026

  • 29 Казаха

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    , че кемпера е минал по обиколни пътища , а там камери няма , първата камера е на Челопеч ,която са иззели .Това го каза кмета на Челопеч .Същият каза , че в планината има останали само 3 кошари били са по вече на времето .Мястото е около 1000-1500 декара .

    Коментиран от #31, #34

    08:30 20.02.2026

  • 30 воден

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Аква":

    това са мечти които никога няма да се сбъднат…

    08:30 20.02.2026

  • 31 и каде е

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Казаха":

    този запис от челопеч???

    Коментиран от #35

    08:32 20.02.2026

  • 32 Тера

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "Аква":

    Ами защото се разбра , че тази секта е от ПеПе.дофили и тясно свързана с евроатлантическите ни управляващи . В такава среда , нищо което споменаваш не може да се случи .

    08:33 20.02.2026

  • 33 Бат Наско

    3 7 Отговор
    Педи Секта -Рейджъри са шлякат до самоунищожение. Това ако беше драматизирано в Холивуд никой нямаше да повярва че, човек може да е толкова долен. И все пак България се прочу със зловещи гей секти.

    08:35 20.02.2026

  • 34 Хм...

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Казаха":

    Не си проследил добре събитията. Гледай първия брифинг на МВР и ще видиш. Или недей, все тая.

    08:36 20.02.2026

  • 35 Митко

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "и каде е":

    Защо ти е този запис , какво ще разбереш от него ?

    Коментиран от #37

    08:36 20.02.2026

  • 36 АК Дойл

    13 3 Отговор
    Само аз ли виждам че има и 4 ти човек този в затворения пикап - светлосивия който излиза в 7ч 11мин и се връща в 13ч 50мин заедно с черния отворен пикап на 01.02.
    Що се отнася до поклоните - това си е нормален ритуал молитвен в много религии - не беше за посрещане както пишат глупости.
    Остават въпросите какво са работили там тези хора - ако някой обърна внимание като пристигна кемпера разтоварваха от него неща в продължение на 30-40мин.После ходят някъде с пикапите за по час както и този от ранната сутрин на 01.02 в 7 часа той къде отива какво превозва - върна се в 13и 50.Понеже съм минавал по маршрута Ком - Емине само ще ви кажа че от петрохански проход от превала на изток има чер път който стига до границата със Сърбия и е към 15км-нищо работа и по него няма чан чун.......

    08:37 20.02.2026

  • 37 висш пЕлотаж

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Митко":

    Хан, Петрохан, световен Секта Гей-Ренджър фест.

    08:39 20.02.2026

  • 38 Скандално разследване

    18 2 Отговор
    От кадрите се вижда че Николай тръгва по-рано с джипа на някъде и повече не се връща, а в кемпера се качват Ивайло и детето. Тогава как Николай се озова убит в кемпера при условие че камерите на АПИ са проследили по часове пътя на кемпера от Петрохан до Околчица? Ако Николай се е прехвърлил в кемпера кога и къде е станало това и къде е джипа с който той напусна Петрохан?!
    И до момента няма отговор от разследващите след като издирваха една седмица дете защо не активираха системата Амбър Алърт и не показаха една снимка да можем да го разпознаем ако го видим. Знаели ли са предварително че дето е било убито?
    Как може разследващите да прикрият тези важни факти и защо ни лъгаха при всяка медийна изява?!
    Това не е безумие, това е престъпление за прикриване на престъпление в които има убито дето!

    08:51 20.02.2026

  • 39 Манипулации

    17 4 Отговор
    Защо излъгаха че хората от хижата са се кланяли на Ивайло Калушев. Вижда се на камерата как 4 души изпълняват една от основните тибетски практики Прострация (Панипата, Намас-кара) и Ивайло не е пред тях. Този запис е от 21.12, тогава е зимното слънцестоене и е нормално едно такова поклонение към слънцето и природата. Как може да разследваш престъпление в което жертви са будисти и да не си запознат с основната им ритуалност и да се опитваш да манипулираш хората?!

    Коментиран от #47

    09:01 20.02.2026

  • 40 Пенчо

    3 0 Отговор
    Аман......!

    09:07 20.02.2026

  • 41 има много фалшиви версии

    5 1 Отговор
    затова феновете на темата се лутат от пусто в празно . Истината е че няма нови нещат . Така 2 седмици въртят едни абзаци и малко като папагали повтарят . 3 така а 3 иначе , а 6 така, а Деян лъготеше за престрелка и бурна защита на еко рейнджърите вътре в къщата срещу многоброен добре обучен противник . Много гилзи . Та Деян се объркал, жена му и тя се объркала . А после седял 24 часа в ареста . И още се объркал . Лъготел . НПО с 6 е малко. 2 и 6 станаха 8 . Увеличиха се . 2 не са се самоубили . Внушенията водят към фалит и самоубийство .

    09:10 20.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Офнюз

    9 2 Отговор
    На камерата, обозначена като "PARKING" се вижда, че 23-годишният Николай Златков потегля от Петрохан още в 7 часа сутринта със сив пикап с надпис "Планински патрул". Преди това той товари нещо в багажника. Най-вероятно това е багажа на момичето, за което Калушев говори в писмото до майка си. Въпросното момиче е било на хижата предишната седмица. Изглежда, че рано сутринта на 1 февруари Николай Златков тръгва към София, за да закара точно този багаж. Това се потвърждава и от разпита на бащата на момичето, който казва, че Николай е бил пред дома им около 10 часа сутринта.

    Иво Калушев и Алекс излизат с кемпера от хижата в 10:08 часа.

    09:14 20.02.2026

  • 44 Загадка

    14 1 Отговор
    Къде е сивият джип "Планински патрул" с който Николай Златков напуска Петрохан?!
    Кога и къде Николай Златков се качи в кемпера?

    09:18 20.02.2026

  • 45 4 години записи на камери

    5 0 Отговор
    сигурно са 100 терабайта . влизали и излизали деца, политици, кметове, бирници, криминални, наематели на стай за гости , сигурно някои полицаи, доктори, родители на деца, коли, рейсове, а на записите 6-7 души и 3-4 коли . Да видят други записи . Явно са много . Но ходят да питат старци, по селата лели . Някакви дето нямат общо с убийствата, далаверата с 8 милиона кеш . с други престъпления . Интересно .

    09:43 20.02.2026

  • 46 Aлфа Вълкът

    9 1 Отговор
    Вижда се некадърността на МВР и втълпяването на хипотези като факти. Отрязали са си сами тока – хората излизат и установяват, че нямат ток с учудване.
    Но, ако допуснем тезата на МВР за самоубийство, което прави всички факти и поведението на мъртвите абсолютно нелогично. То е логично поведение за хора дето им се живее, но за самоубийци не е.
    Разбирам, че тези са били великолепни актьори и са се самоубили за да си направят майтап с нас и да си блъскаме главите какво става.

    09:50 20.02.2026

  • 47 Гост

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Манипулации":

    Намас-камара, чакри, фонтанела, през която "излита" душата....
    Знаеш ли колко ме интересуват такива будистко/сектански глупости!? 21-ви век сме и за мен не е нормално четирима дърти бездетника с две млади момчета в планината по цял ден да се кланят на такива "богове" и да вършат още кой знае какви простотии...
    Колкото и да "търсите" от диваните външен убиец,.... едва ли ще излезе изпод вола теле!

    09:55 20.02.2026

  • 48 Някой

    8 1 Отговор
    Истината по този случай никога няма да излезе наяве, защото за всеки трезвомислещ и разсъждаващ логично човек, е ясно, че тук имаме прикриване на факти и замитане на следи от самото ДАНС, МВР ли е, и въобще от разследващите.

    Каквото и да показват сега(монтирано и сглобено), не могат да прикрият горепосоченото от мен!
    Просто това не са истинските записи от камерите в този момент!

    10:17 20.02.2026

  • 49 щирлиц

    2 2 Отговор
    От цялата дандания ще се вдигне цената на "Петроханската наденица". А сега серионо: - "Най-малко луди има в лудницата". Тъй казваше дядо ми. Туй важи за самоубилите се и а всички,които вярват в конспиративни теории. В живота и криминалната наука нещата са прости.

    11:14 20.02.2026