Какво се случва на хижа „Петрохан“ между 31 януари и 2 февруари ВИДЕО

Още на 18 февруари полицията и прокуратурата дадоха огромна пресконференция относно случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Тримата мъже, намерени мъртви в хижата край "Петрохан", са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство, казаха разследващите. По думите им основният въпрос остава какъв е мотивът за това престъпление. Очакват се до дни резултати и от проверката за разрешителните за оръжия на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.

Освен всички данни, ясни до момента, по разследването на смъртта на шестимата души, беше показана и карта с разположението на камерите около хижата и по пътя към нея, с които полицията разполага. Част от тях са правили запис, единствено когато са засичали движение - на хора, животни, превозни средства. Полицията е иззела записите от шест камери. Бяха показани видеа както от деня на смъртта на тримата в хижата, така и от дни преди това. Разследващите подчертаха, че на тях се забелязва йерархично поведение в групата, живяла в хижата - виждат се ритуални посрещания на Ивайло Калушев и хората с него, поклони до земя, коленичене и отправяне на благодарствени и ритуални послания. На записите се вижда и кога свидетелят, който е подал сигнал за пожара в хижата, отива на място, вижда се и кога пристига полицията.

Разследващите органи изпратиха до медиите всички записи от шестте въпросни видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, посочва NOVA.

Вижте целите предоставени от разследващите материали с имената, които са им дадени спрямо местоположението на устройствата: