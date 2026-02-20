Какво се случва на хижа „Петрохан“ между 31 януари и 2 февруари ВИДЕО

Още на 18 февруари полицията и прокуратурата дадоха огромна пресконференция относно случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Тримата мъже, намерени мъртви в хижата край "Петрохан", са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство, казаха разследващите. По думите им основният въпрос остава какъв е мотивът за това престъпление. Очакват се до дни резултати и от проверката за разрешителните за оръжия на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.
Освен всички данни, ясни до момента, по разследването на смъртта на шестимата души, беше показана и карта с разположението на камерите около хижата и по пътя към нея, с които полицията разполага. Част от тях са правили запис, единствено когато са засичали движение - на хора, животни, превозни средства. Полицията е иззела записите от шест камери. Бяха показани видеа както от деня на смъртта на тримата в хижата, така и от дни преди това. Разследващите подчертаха, че на тях се забелязва йерархично поведение в групата, живяла в хижата - виждат се ритуални посрещания на Ивайло Калушев и хората с него, поклони до земя, коленичене и отправяне на благодарствени и ритуални послания. На записите се вижда и кога свидетелят, който е подал сигнал за пожара в хижата, отива на място, вижда се и кога пристига полицията.
Разследващите органи изпратиха до медиите всички записи от шестте въпросни видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, посочва NOVA.
Вижте целите предоставени от разследващите материали с имената, които са им дадени спрямо местоположението на устройствата:
1 То е ясно какво!
07:37 20.02.2026
2 Чак пък всички записи
07:38 20.02.2026
3 Оффф
07:42 20.02.2026
4 608531
07:46 20.02.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #8
07:47 20.02.2026
6 АГАТ а Кристи
Сега се появи нов вид - Петроханско.....
07:56 20.02.2026
7 Ъхъ!!!
07:57 20.02.2026
8 Ами...
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Терзиев? Едва ли... Тук се вижда дългата ръка на други политици! Според мен ужасът с децата е инептостим и заедно със сектанския уклон са използвани от дългата ръка за заблуда на хората и отвличане на вниманието. Ако е само това защо Деян бързо- бързо изчезна?! Пък и го пуснаха да изчезне... То и това е съмнително. Как не го проследиха... На друг етап ли ще го изчистят или е от тях?
Коментиран от #21
07:57 20.02.2026
9 ФАКТ
Коментиран от #16
07:59 20.02.2026
10 Румен
По това време би трябвало да е обявен за издирване
Къде гледат органите на пътната безопасност
Коментиран от #14, #24
07:59 20.02.2026
11 Гост
Отка.алките джасат чела в снега пред ламата, като пред фараон в древен Египет!?
И това са уж "образовани" хора!?!
Какви повече "мотиви", какви глупости търсите, не гледате ли че са напълно зомбирани сектанти!? Не търсете "логика" при облъчени индивиди! И същите са били подкрепяпи от политици, а деца са им поверявани от "родители"... Тях да разследват прокурорите!
08:02 20.02.2026
12 си пън
08:04 20.02.2026
14 Стига бе
До коментар #10 от "Румен":Само ти ли не разбра , че това е така наречената пилотна кола , свалят кемпера от Петрохан на собствен ход !
Коментиран от #17
08:05 20.02.2026
15 ППдофил
08:06 20.02.2026
16 име
До коментар #9 от "ФАКТ":Гюров нали е човек на ПП-ДБ, записвай си как ще замете случая под килима.
Коментиран от #19
08:08 20.02.2026
17 Гост
До коментар #14 от "Стига бе":Остави го!
Той е диванния разследващ, който ще "разреши" случая "Петрохан"...
08:08 20.02.2026
18 Аксел
08:08 20.02.2026
19 ФАКТ
До коментар #16 от "име":не ти лие ясно че всички са маскари мафия
08:10 20.02.2026
20 Данчо
До коментар #13 от "Новият":Като знаеш , че това е разпоредено от ДП , направи някакви логични предположения какво страшно са видели , че се наложило да ги очистят .Дай да видим с какъв умствен багаж разполагаш !
08:10 20.02.2026
21 Мишмаш
До коментар #8 от "Ами...":Не знаем дали не са го проследили.Имат си някаква уговорка.
08:10 20.02.2026
22 Пешо от панелката
08:11 20.02.2026
23 Истината
08:12 20.02.2026
24 Хм...
До коментар #10 от "Румен":Това е когато свалят кемпера от Околчица! По- интересно е къде са записите от движението му от хижата на 1.02 до с. Челопек! Нали казаха и показаха на първия брифинг на карта движението и по часове. Записи от тези частни камери, обаче, не показаха! Защо? Нали не вярвате, че не са взели кадрите, въпреки, че камерата са частни! Или няма такива записи или не трябва да ги показват!
Коментиран от #29
08:15 20.02.2026
25 Аква
Коментиран от #30, #32
08:18 20.02.2026
26 Съвет на мира
Коментиран от #28
08:21 20.02.2026
27 показват ни само удобните за тях кадри!
08:23 20.02.2026
28 Е това е
До коментар #26 от "Съвет на мира":Дали е Сретен или са нашите за Сретен, щото му дължат нещо, те си знаят. Сигурно има и някои от Турция. Пречели са, видяли да, знаели са нещо. Това е! Мафия,! Другото е гнусно, ама не е причина!
08:27 20.02.2026
29 Казаха
До коментар #24 от "Хм...":, че кемпера е минал по обиколни пътища , а там камери няма , първата камера е на Челопеч ,която са иззели .Това го каза кмета на Челопеч .Същият каза , че в планината има останали само 3 кошари били са по вече на времето .Мястото е около 1000-1500 декара .
Коментиран от #31, #34
08:30 20.02.2026
30 воден
До коментар #25 от "Аква":това са мечти които никога няма да се сбъднат…
08:30 20.02.2026
31 и каде е
До коментар #29 от "Казаха":този запис от челопеч???
Коментиран от #35
08:32 20.02.2026
32 Тера
До коментар #25 от "Аква":Ами защото се разбра , че тази секта е от ПеПе.дофили и тясно свързана с евроатлантическите ни управляващи . В такава среда , нищо което споменаваш не може да се случи .
08:33 20.02.2026
33 Бат Наско
08:35 20.02.2026
34 Хм...
До коментар #29 от "Казаха":Не си проследил добре събитията. Гледай първия брифинг на МВР и ще видиш. Или недей, все тая.
08:36 20.02.2026
35 Митко
До коментар #31 от "и каде е":Защо ти е този запис , какво ще разбереш от него ?
Коментиран от #37
08:36 20.02.2026
36 АК Дойл
Що се отнася до поклоните - това си е нормален ритуал молитвен в много религии - не беше за посрещане както пишат глупости.
Остават въпросите какво са работили там тези хора - ако някой обърна внимание като пристигна кемпера разтоварваха от него неща в продължение на 30-40мин.После ходят някъде с пикапите за по час както и този от ранната сутрин на 01.02 в 7 часа той къде отива какво превозва - върна се в 13и 50.Понеже съм минавал по маршрута Ком - Емине само ще ви кажа че от петрохански проход от превала на изток има чер път който стига до границата със Сърбия и е към 15км-нищо работа и по него няма чан чун.......
08:37 20.02.2026
37 висш пЕлотаж
До коментар #35 от "Митко":Хан, Петрохан, световен Секта Гей-Ренджър фест.
08:39 20.02.2026
38 Скандално разследване
И до момента няма отговор от разследващите след като издирваха една седмица дете защо не активираха системата Амбър Алърт и не показаха една снимка да можем да го разпознаем ако го видим. Знаели ли са предварително че дето е било убито?
Как може разследващите да прикрият тези важни факти и защо ни лъгаха при всяка медийна изява?!
Това не е безумие, това е престъпление за прикриване на престъпление в които има убито дето!
08:51 20.02.2026
39 Манипулации
Коментиран от #47
09:01 20.02.2026
40 Пенчо
09:07 20.02.2026
41 има много фалшиви версии
09:10 20.02.2026
43 Офнюз
Иво Калушев и Алекс излизат с кемпера от хижата в 10:08 часа.
09:14 20.02.2026
44 Загадка
Кога и къде Николай Златков се качи в кемпера?
09:18 20.02.2026
45 4 години записи на камери
09:43 20.02.2026
46 Aлфа Вълкът
Но, ако допуснем тезата на МВР за самоубийство, което прави всички факти и поведението на мъртвите абсолютно нелогично. То е логично поведение за хора дето им се живее, но за самоубийци не е.
Разбирам, че тези са били великолепни актьори и са се самоубили за да си направят майтап с нас и да си блъскаме главите какво става.
09:50 20.02.2026
47 Гост
До коментар #39 от "Манипулации":Намас-камара, чакри, фонтанела, през която "излита" душата....
Знаеш ли колко ме интересуват такива будистко/сектански глупости!? 21-ви век сме и за мен не е нормално четирима дърти бездетника с две млади момчета в планината по цял ден да се кланят на такива "богове" и да вършат още кой знае какви простотии...
Колкото и да "търсите" от диваните външен убиец,.... едва ли ще излезе изпод вола теле!
09:55 20.02.2026
48 Някой
Каквото и да показват сега(монтирано и сглобено), не могат да прикрият горепосоченото от мен!
Просто това не са истинските записи от камерите в този момент!
10:17 20.02.2026
49 щирлиц
11:14 20.02.2026