35-годишната болна белуга Понка издъхна усмихната в Москва

35-годишна белуга на име Понка почина в Москвариума. Причината за смъртта е полиорганна недостатъчност, съобщи пресслужбата на атракциона.

Белугите живеят средно от 30 до 40 години, така че Понка е издъхнала в напреднала възраст. Тя останала много активна и любопитна до самия край, обичала да играе и с нетърпение опитвала нови неща.

„Понка обичаше нашите тактилни сесии повече от всичко друго. Тя абсолютно обожаваше да ѝ чешат страните и опашката, а главата ѝ – да я галят с часове. Любимата ѝ игра беше „иновациите“: тя с удоволствие създаваше нови звуци и модели на поведение с нас“, сподели треньорът на морски бозайници Алексей Мухачев.

Понка била доведена в Москвариума преди повече от 10 години от делфинариум в Адлер, който затварял. Тя пристигнала в столицата със сериозно мускулно-скелетно заболяване, което ѝ причинило дисфункция на вътрешните органи и други заболявания.

В продължение на 10 години екипът на Москвариум ежедневно подкрепял качеството на живот на Понка. Чрез цялостна терапия, грижи и внимание животът ѝ бил значително удължен, но болестта ѝ продължила да се влошава.

Въпреки това, Понка никога не губела дух. До последния си ден тя запазила жаждата си за живот, а персоналът се опитвал да подкрепя любознателната ѝ природа по всякакъв възможен начин: измисляли нови игри, общували с нея ежедневно и дори превръщали редовните ветеринарни прегледи в увлекателни преживявания за нея.

„Невероятно болезнено е за нас да осъзнаем, че Понка вече не е сред нас, но сме благодарни, че успяхме да прекараме 10 много щастливи години с нея. Понка беше истински боец, със силен дух и непоколебима воля, и заедно успешно се борихме с болестта ѝ дълго време. Тя почина, заобиколена от хора, които наистина я обичаха, сякаш се усмихваше на нещо, което само тя познаваше“, каза треньорката на морски бозайници Оксана Грязнова.