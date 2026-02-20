Новини
Любопитно »
35-годишната болна белуга Понка издъхна усмихната в Москва

35-годишната болна белуга Понка издъхна усмихната в Москва

20 Февруари, 2026 07:41 2 091 15

  • белуга-
  • понка-
  • почина-
  • москвариум

Белугите живеят средно от 30 до 40 години, така че Понка е издъхнала в напреднала възраст

35-годишната болна белуга Понка издъхна усмихната в Москва - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

35-годишна белуга на име Понка почина в Москвариума. Причината за смъртта е полиорганна недостатъчност, съобщи пресслужбата на атракциона.

Белугите живеят средно от 30 до 40 години, така че Понка е издъхнала в напреднала възраст. Тя останала много активна и любопитна до самия край, обичала да играе и с нетърпение опитвала нови неща.

„Понка обичаше нашите тактилни сесии повече от всичко друго. Тя абсолютно обожаваше да ѝ чешат страните и опашката, а главата ѝ – да я галят с часове. Любимата ѝ игра беше „иновациите“: тя с удоволствие създаваше нови звуци и модели на поведение с нас“, сподели треньорът на морски бозайници Алексей Мухачев.

Понка била доведена в Москвариума преди повече от 10 години от делфинариум в Адлер, който затварял. Тя пристигнала в столицата със сериозно мускулно-скелетно заболяване, което ѝ причинило дисфункция на вътрешните органи и други заболявания.

В продължение на 10 години екипът на Москвариум ежедневно подкрепял качеството на живот на Понка. Чрез цялостна терапия, грижи и внимание животът ѝ бил значително удължен, но болестта ѝ продължила да се влошава.

Въпреки това, Понка никога не губела дух. До последния си ден тя запазила жаждата си за живот, а персоналът се опитвал да подкрепя любознателната ѝ природа по всякакъв възможен начин: измисляли нови игри, общували с нея ежедневно и дори превръщали редовните ветеринарни прегледи в увлекателни преживявания за нея.

„Невероятно болезнено е за нас да осъзнаем, че Понка вече не е сред нас, но сме благодарни, че успяхме да прекараме 10 много щастливи години с нея. Понка беше истински боец, със силен дух и непоколебима воля, и заедно успешно се борихме с болестта ѝ дълго време. Тя почина, заобиколена от хора, които наистина я обичаха, сякаш се усмихваше на нещо, което само тя познаваше“, каза треньорката на морски бозайници Оксана Грязнова.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    29 4 Отговор
    „Злите“ руснаци се грижеха за него с нежност и любов.

    Коментиран от #3

    07:51 20.02.2026

  • 2 Говорит Москва

    6 21 Отговор
    В москва всички се усмихват, особено на края
    Весело е там

    07:57 20.02.2026

  • 3 2554

    5 31 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Да, грижеха се както се погрижиха и за Навални. Добре, че не могло да говори животното.

    Коментиран от #8, #15

    08:10 20.02.2026

  • 4 БеГемот

    7 27 Отговор
    Ей така умират руснаците...с усмивка ...за Путин ,за родину,за победата ..... хахаха.

    Коментиран от #12

    08:17 20.02.2026

  • 5 Съвет на мира

    4 18 Отговор
    И аз да живеех в Москва, и аз щях да съм издъхнал.
    Във входа имаме едно малко кoпиленце, което има глава като на бeлугата от снимката

    08:19 20.02.2026

  • 6 Реалност

    20 2 Отговор
    И докато в "лошата" Русия всички са усмихнати, дори и белугите, у нас откакто станахме демокрация се усмихват само ББ и Шиши.

    08:24 20.02.2026

  • 7 Любимата ѝ игра беше „иновациите“

    8 8 Отговор
    Сега стана ясно с какво ще се занимава съответното министерство - с чесане на бозайници-))

    08:27 20.02.2026

  • 8 тц тц

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "2554":

    Белугата не е престъпник и не е крала милиони като Навални! Като толкова си падаш по престъпници тичай към Софийския затвор и скандирай "Освободете Брендо".

    08:29 20.02.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Понка обичаше да му чешат топките, така обичаше и Навални. 🐟🐟🐟🥳🤣👍

    Коментиран от #11

    08:44 20.02.2026

  • 10 Мата Хари

    4 8 Отговор
    Потресаващо! Всеки покрай джуджето предава Богу дух.

    Коментиран от #13

    09:11 20.02.2026

  • 11 В Бункера

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Има Един Педо

    И на него му чешат
    Дъртите орехи ,
    Малките момченца.

    Но Господ ще се погрижи и за него

    09:21 20.02.2026

  • 12 Онзи Ден

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "БеГемот":

    Путин

    Как Сладко сладко

    Подканяше Руските Пияндурници.

    Смърта е Красива

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Но и дума не казва
    Че й Кремълските Циреи
    Трябва да пратят
    Децата си
    Да умират Красиво
    В Украйна.

    09:23 20.02.2026

  • 13 продължение

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мата Хари":

    на преклонна възраст, не като в демократична България на средна:)

    09:24 20.02.2026

  • 14 123

    6 1 Отговор
    Стига с тази руска пропаганда...и у нас се грижим за животните, например кучето Мая беше почесано от доктор евроатлантик с гумите на колата си

    09:29 20.02.2026

  • 15 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "2554":

    ти обаче $и пиш€що жи вот но-€вродж€н д€ ра$т!:))

    12:22 20.02.2026