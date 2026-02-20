35-годишната болна белуга Понка издъхна усмихната в Москва

35-годишна белуга на име Понка почина в Москвариума. Причината за смъртта е полиорганна недостатъчност, съобщи пресслужбата на атракциона.
Белугите живеят средно от 30 до 40 години, така че Понка е издъхнала в напреднала възраст. Тя останала много активна и любопитна до самия край, обичала да играе и с нетърпение опитвала нови неща.
„Понка обичаше нашите тактилни сесии повече от всичко друго. Тя абсолютно обожаваше да ѝ чешат страните и опашката, а главата ѝ – да я галят с часове. Любимата ѝ игра беше „иновациите“: тя с удоволствие създаваше нови звуци и модели на поведение с нас“, сподели треньорът на морски бозайници Алексей Мухачев.
Понка била доведена в Москвариума преди повече от 10 години от делфинариум в Адлер, който затварял. Тя пристигнала в столицата със сериозно мускулно-скелетно заболяване, което ѝ причинило дисфункция на вътрешните органи и други заболявания.
В продължение на 10 години екипът на Москвариум ежедневно подкрепял качеството на живот на Понка. Чрез цялостна терапия, грижи и внимание животът ѝ бил значително удължен, но болестта ѝ продължила да се влошава.
Въпреки това, Понка никога не губела дух. До последния си ден тя запазила жаждата си за живот, а персоналът се опитвал да подкрепя любознателната ѝ природа по всякакъв възможен начин: измисляли нови игри, общували с нея ежедневно и дори превръщали редовните ветеринарни прегледи в увлекателни преживявания за нея.
„Невероятно болезнено е за нас да осъзнаем, че Понка вече не е сред нас, но сме благодарни, че успяхме да прекараме 10 много щастливи години с нея. Понка беше истински боец, със силен дух и непоколебима воля, и заедно успешно се борихме с болестта ѝ дълго време. Тя почина, заобиколена от хора, които наистина я обичаха, сякаш се усмихваше на нещо, което само тя познаваше“, каза треньорката на морски бозайници Оксана Грязнова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #3
07:51 20.02.2026
2 Говорит Москва
Весело е там
07:57 20.02.2026
3 2554
До коментар #1 от "Гориил":Да, грижеха се както се погрижиха и за Навални. Добре, че не могло да говори животното.
Коментиран от #8, #15
08:10 20.02.2026
4 БеГемот
Коментиран от #12
08:17 20.02.2026
5 Съвет на мира
Във входа имаме едно малко кoпиленце, което има глава като на бeлугата от снимката
08:19 20.02.2026
6 Реалност
08:24 20.02.2026
7 Любимата ѝ игра беше „иновациите“
08:27 20.02.2026
8 тц тц
До коментар #3 от "2554":Белугата не е престъпник и не е крала милиони като Навални! Като толкова си падаш по престъпници тичай към Софийския затвор и скандирай "Освободете Брендо".
08:29 20.02.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #11
08:44 20.02.2026
10 Мата Хари
Коментиран от #13
09:11 20.02.2026
11 В Бункера
До коментар #9 от "Mими Кучева🐕🦺":Има Един Педо
И на него му чешат
Дъртите орехи ,
Малките момченца.
Но Господ ще се погрижи и за него
09:21 20.02.2026
12 Онзи Ден
До коментар #4 от "БеГемот":Путин
Как Сладко сладко
Подканяше Руските Пияндурници.
Смърта е Красива
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Но и дума не казва
Че й Кремълските Циреи
Трябва да пратят
Децата си
Да умират Красиво
В Украйна.
09:23 20.02.2026
13 продължение
До коментар #10 от "Мата Хари":на преклонна възраст, не като в демократична България на средна:)
09:24 20.02.2026
14 123
09:29 20.02.2026
15 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!
До коментар #3 от "2554":ти обаче $и пиш€що жи вот но-€вродж€н д€ ра$т!:))
12:22 20.02.2026