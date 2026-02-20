Себастиан Фетел с категорична прогноза: Джордж Ръсел ще триумфира във Формула 1 през новия сезон

Четирикратният световен шампион - Себастиан Фетел изненада феновете на моторните спортове с дръзка прогноза за предстоящия сезон във Формула 1. Според германеца, именно Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес ще грабне шампионската титла през тази година.

Докато последните тестове в Бахрейн приключват и отборите правят последни настройки по болидите си, Фетел не крие възхищението си от младия британец. „Като наблюдавам развитието на събитията до момента, смятам, че е разумно да се заложи на пилот на Мерцедес“, сподели той.

Фетел подчерта, че не само Мерцедес, но и Макларън разчитат на мощния двигател на германския производител, което дава сериозно предимство на състезатели като Кими Антонели, Оскар Пиастри и Ландо Норис. Въпреки това, Себастиан Фетел избира да заложи на Ръсел, изтъквайки неговата интелигентност, професионализъм и способността му да се отличава на пистата.

„Джордж е пилот, който знае как да направи разликата. Той притежава не само талант, но и изключителна работна етика и стратегическо мислене“, категоричен е Фетел.

Германецът не пропусна да отбележи, че конкуренцията на стартовата решетка е ожесточена, но според него именно Ръсел ще се възползва най-добре от възможностите, които предоставя Мерцедес през този сезон.

„Имам силно усещане, че тази година ще бъде неговата“, завърши Фетел.