Себастиан Фетел с категорична прогноза: Джордж Ръсел ще триумфира във Формула 1 през новия сезон

20 Февруари, 2026 16:39 522 1

  • формула 1-
  • себастиан фетел-
  • джордж ръсел-
  • мерцедес-
  • прогноза-
  • шампионска титла-
  • нов сезон-
  • моторни спортове-
  • бахрейн-
  • тестове

В момента тимовете извършват тестове в Бахрейн

Себастиан Фетел с категорична прогноза: Джордж Ръсел ще триумфира във Формула 1 през новия сезон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Четирикратният световен шампион - Себастиан Фетел изненада феновете на моторните спортове с дръзка прогноза за предстоящия сезон във Формула 1. Според германеца, именно Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес ще грабне шампионската титла през тази година.

Докато последните тестове в Бахрейн приключват и отборите правят последни настройки по болидите си, Фетел не крие възхищението си от младия британец. „Като наблюдавам развитието на събитията до момента, смятам, че е разумно да се заложи на пилот на Мерцедес“, сподели той.

Фетел подчерта, че не само Мерцедес, но и Макларън разчитат на мощния двигател на германския производител, което дава сериозно предимство на състезатели като Кими Антонели, Оскар Пиастри и Ландо Норис. Въпреки това, Себастиан Фетел избира да заложи на Ръсел, изтъквайки неговата интелигентност, професионализъм и способността му да се отличава на пистата.

„Джордж е пилот, който знае как да направи разликата. Той притежава не само талант, но и изключителна работна етика и стратегическо мислене“, категоричен е Фетел.

Германецът не пропусна да отбележи, че конкуренцията на стартовата решетка е ожесточена, но според него именно Ръсел ще се възползва най-добре от възможностите, които предоставя Мерцедес през този сезон.

„Имам силно усещане, че тази година ще бъде неговата“, завърши Фетел.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надали

    0 1 Отговор
    Цял сезон само се оплакваше и мрънкаше и все някой му беше крив или пречеше. Така де, талант..

    17:02 20.02.2026

