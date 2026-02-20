Мачът между Гьозтепе и Галатасарай под въпрос: Възможно е отлагане

След като Галатасарай разтърси футболната сцена с впечатляващ триумф над Ювентус с 5:2 в Шампионската лига, вниманието на феновете се насочи към предстоящия сблъсък с Гьозтепе от 27-ия кръг на турската Суперлига. Въпреки че двубоят е планиран за 18 март, съдбата му остава неясна и зависи от развоя на европейските битки. Турската футболна федерация вече предприе стъпки за промяна на календара, за да осигури оптимални условия за националния отбор преди решаващите плейофи за Мондиал 2026.

Първоначално срещите от 27-ия кръг трябваше да се проведат между 20 и 22 март, но бяха изтеглени с няколко дни по-рано – на 17, 18 и 19 март. Причината е да се даде повече време за подготовка на националите.

Официалното становище на федерацията гласи, че ако турски клубове – включително Галатасарай – продължат напред в европейските турнири като Шампионската лига, Лига Европа или Лигата на конференциите, техните мачове от въпросния кръг ще бъдат отложени за по-късна дата. Така съдбата на дербито с Гьозтепе ще се реши след реванша срещу Ювентус, който ще се играе на 25 февруари в Торино.

В случай че „жълто-червените“ елиминират италианския гранд, в следващата фаза ги очаква ново предизвикателство – сблъсък с един от английските колоси Ливърпул или Тотнъм. Това допълнително усложнява програмата на Галатасарай и прави отлагането на вътрешните срещи почти неизбежно.