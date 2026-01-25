Юве изнесе футболна лекция на шампиона Наполи

Ювентус победи Наполи с 3:0 в дербито от 22-ия кръг на италианската Серия А, предаде БТА.

Юве извоюва ценни три точки срещу миналогодишния шампион с попадения на Джонатан Дейвид през първата част и на Кенан Йълдъз и резервата Филип Костич след почивката. Торинци се изравниха с Рома на четвъртото място в таблицата. Двата отбора имат по 42 точки, но Рома има мач по-малко, като приема Милан в другия възлов мач от кръга по-късно тази вечер.

Наполи допусна първа загуба в калчото от повече от месец и остава трети с 43 точки. Юве бе по-агресивният отбор, търсещ повече победата и заслужено я постигна.

В 19-ата минута Кефрен Тюрам нацели сглобката на гредата, а натискът на домакините даде резултат три минути по-късно. Джонатан Дейвид овладя добре топката в наказателното поле и прати топката в мрежата. Ключовият втори гол падна в 77-а минута, когато току-що влезлият като резерва Мирети изведе Кенан Йълдъз и турският национал хладнокръвно реализира за 2:0.

Четири минути преди края друга смяна - Филип Костич, вкара за 3:0 с прецизен удар пред дъгата на наказателното поле, който намери долния ляв ъгъл на вратата на Наполи.

По-рано днес Аталанта победи Парма с 4:0 у дома в среща от 22-ия кръг на Серия А.

Джанлука Скамака, Мартен Де Рон, Джакомо Распадори и Никола Кръстович вкараха за гостите. Аталанта заема седмо място в класирането на Серия А с 35 точки, докато Парма е на 15-та позиция с 23 точки.

В друг мач от 22-ия кръг Дженоа победи Болоня с 3:2 у дома. Двубоят вървеше към равенство, но в добавеното време Жуниор Месиаш отбеляза победен гол за Дженоа. С успеха Дженоа се отдалечи от зоната на изпадащите и вече заема 13-о място с 23 точки, докато Болоня е на осма позиция с 30 точки.

Сасуоло надигра Кремонезе с 1:0 и прекъсна серия от седем поредни мача без победа. Единственото попадение в мача реализира Алиу Фадера още в третата минута.