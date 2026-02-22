Новини
Безценна победа за Дженоа в битката за оцеляване

22 Февруари, 2026 15:45

Дженоа вече е на шест точки от зоната на изпадащите и може да диша по-спокойно

Безценна победа за Дженоа в битката за оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Отборът на Дженоа победи Торино с 3:0 в среща от 26-ия кръг на италианската Серия А. Тимът от Генуа изкова успеха си още през първото полувреме, като Брук Нортън-Къфи откри резултата в 21-вата минута, Кейлъб Екубан направи 2:0 в 40-ата, предаде БТА.

Шансовете на Торино се стопиха почти до нулата в добавеното време на първата част, в което Емирхан Илкхан бе изгонен с директен червен картон.

След почивката литовецът от Торино Гвидас Гинейтис видя, че вратарят на домакините и излязъл и се опита да го прехвърли отдалеч, като опитът му бе много добър, но мина близо до гредата.

Дженоа удари още веднъж, като бразилецът Жуниор Месиа бе изпуснат отляво и с мощен шут вкара топката зад гърба на вратаря Алберто Палеари.

С успеха Дженоа изпревари Торино, като тимът е 14-и с 27 точки, колкото имат и "биковете", които са една позиция по-надолу в класирането.


Италия
