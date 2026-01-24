Комо блести в калчото: вкара 6 гола на безпомощния Торино

Приятната изненада на сезона в Серия “А” Комо постигна гръмка победа с 6:0 над Торино като домакин в двубой от 22-рия кръг. Това е най-изразителният успех за тима на Сеск Фабрегас през кампанията, като с него отборът продължава да се бори за място в топ 4. Досегашната най-голяма победа за “езерняците” беше пак срещу Торино - 5:1 като гост в първия им сблъсък преди точно два месеца, предаде Sportal.bg.

Това 6:0 е и успехът с най-голяма разлика в шампионата изобщо досега.

Макар цели шест пъти топката да влетя в мрежата на “биковете”, куриозното е, че пряко участие в нито един от случаите нямаше голямата звезда на Комо Нико Пас. Аржентинският национал беше титуляр и игра до 73-тата минута, когато резултатът вече беше 5:0. Той обаче не се отчето нито с асистенция, нито с попадение.

Домакините нанесоха бърз удар, тъй като след само около четвърт час игра вече водеха с 2:0. Анастасио Дувикас вкара първия гол в 9-ата, а в 16-ата Мартин Батурина удвои.

Другите попадения “заваляха” през второто полувреме. Лука Да Куня (59’) заби перфектна дузпа за 3:0, а седем минути по-късно Дувикас добави още един гол. Николас Герит-Кюн (70’) направи 5:0, а после Максенс Какере (76’) довърши Торо.

Идната седмица ще е тежка за Комо, който първо във вторник гостува на Фиорентина в осминафинал за Купата на Италия, а след това в неделя идва домакинство срещу Аталанта за първенство.

Торино е криза, като има четири загуби в последните си пет двубоя. В сряда на “биковете” им предстои визита до Милано на Интер в четвъртфинал за купата, последвана от гостуване на Фиорентина (събота) в Серия “А”.