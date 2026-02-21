Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн направи решителна крачка към титлата в Бундеслигата

Байерн направи решителна крачка към титлата в Бундеслигата

21 Февруари, 2026 19:10 848 0

  • бундеслига-
  • байерн-
  • хари кейн-
  • айнтрахт франкфурт

Байерн има преднина от 9 точки на върха във временното класиране на германското първенство

Байерн направи решителна крачка към титлата в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Байерн (Мюнхен) постигна 19-а победа от началото на сезона в Бундеслигата, надигравайки с 3:2 Айнтрахт (Франкфурт). Два гола на Хари Кейн осигуриха успеха, а футболистите на Венсан Компани трябваше да потреперят доста, след като гостите намалиха от 0:3 до 2:3, предаде БТА.

Баварците имат 60 точки, с 9 пред Борусия (Дортмунд), който по-късно днес среща РБ Лайпциг и могат да стопят пасива си до 6 преди директния сблъсък между двата тима в 24-ия кръг. Изненадващо, Байер (Леверкузен) падна с 0:1 при гостуването си на средняка Унион (Берлин). Третият в класирането Хофенхайм завърши 2:2 при гостуването на Кьолн.

Първото попадение в срещата беше дело на Александър Павлович, който вкара от границата на наказателното поле с помощта на мокрия терен. Вратарят на Франкфурт Кауа Сантос отново не се намеси както трябва и предизвика неодобрителни реакции на феновете на тима.

В 20-ата минута Хари Кейн удвои преднината на домакините, засичайки с глава подаване от ъглов удар. През второто полувреме след подаване на Йозуа Кимих той покачи на 3:0, като това беше неговият 28-и гол през сезона и 501-и в кариерата откакто играе футбол. Също така той застрашава и рекорда на Роберт Левандовски, който има сезон с 41 гола с екипа на Байерн. Това беше третият мач в Бундеслигата с точно два гола за него.

При малко намалено темпо на терена гостите върнаха едно попадение в 77-ата минута, когато Йонатан Буркхард вкара от дузпа. Лош пас на Кимих назад пък позволи на Арно Калимуендо да стопи до 2:3 в 86-ата минута, ноа баварците удържаха победата.

Невероятно красиво изпълнение на здравеняка Рагнар Аке позволи на Кьолн да поведе на Хофенхайм, но в крайна сметка двата отбора завършиха 2:2 и гостите изостават от 2-ата позиция на 5 точки. Кьолн е на 12-о място с 24.

Рани Кедира преди почивката вкара единствения гол за Унион (Берлин) срещу Байер (Леверкузен), а Аугсбург направи обрат срещу Волфсбург и го победи с 3:2. „Вълците“ са точно над зоната на плейофа за оцеляване, на точка след Вердер (Бремен).


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове