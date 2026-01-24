Новини
Байерн допусна първа загуба за сезона в германското първенство

24 Януари, 2026 18:55 392 0

Играчите на Байерн подцениха двубоя и това им изигра лоша шега в края

Байерн допусна първа загуба за сезона в германското първенство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) допусна първа шампионатна загуба за сезона. Баварците сензационно отстъпиха у дома с 1:2 пред регионалния съперник Аугсбург в среща от 19-тия кръг на германското първенство, предаде БТА.

Играчите на Байерн подцениха двубоя и това им изигра лоша шега. Домакините поведоха пред своята публика на Алианц Арена с гол на Хироки Ито в 23-а минута. Майкъл Олисе центриране от корнер и Ито с глава прати топката в мрежата.

Аугсбург осъществи неочакван обрат през втората част, като Артур Чавес изравни в 75-ата минута, Хан-Ноа Масенго донесе победата на гостите шест минути по-късно.

В последните минути Байерн опита натиск в търсене на изравнителен гол и бе на път да го постигне, но в последната секунда на добавеното време удар на Олисе от границата на наказателното поле срещна напречната греда.

Третият Хофенхайм спечели трета поредна победа в шампионата след успех с 3:1 срещу Айнтрахт Франкфурт благодарение на голове с глава на Макс Мьорщед и Озан Кабак, както и автогол.

Вторият гол на Арно Калимуендо в лигата, откакто се присъедини към Айнтрахт този месец, даде преднина на „орлите“, които са на седмо място, но тимът от Франкфурт има най-лошата защита в Бундеслигата заедно с тази на последния Хайденхайм и продължава да допуска голове.

Временният треньор на Айнтрахт Франкфурт Денис Шмит замени Дино Топмьолер миналия уикенд, но изведе отбора до две загуби, включително елиминирането от Шампионската лига срещу азербайджанския Карабах.

РБ Лайпциг се изкачи на четвърто място след победа с 3:0 над последния Хайденхайм, благодарение на головете през второто полувреме на Ридл Баку, Антонио Нуса и Давид Раум.

Байер Леверкузен, който е на шесто място, прекъсна серия от три загуби във всички турнири, след като Лукас Васкес отбеляза първия си гол в Бундеслигата при победата с 1:0 над Вердер Бремен.


Германия
