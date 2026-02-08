Луис Диас и Байерн Мюнхен направиха на пух и прах Хофенхайм

Байерн Мюнхен води с 6 точки на върха в Първа Бундеслига, след като смаза с 5:1 третия Хофенхайм в мач от 21-ия кръг на германския елит.

Голям мач за баварците изигра Луис Диас, който отбеляза хеттрик. Това сякаш бе и най-добрият мач за колумбиеца, откакто дойде на "Алианц Арена".

Иначе Хари Кейн откри за баварците в 20-ата минута от дузпа, заради която пък бе изгонен бранителят на гостите Кевин Акпогума.

В 36-ата минута звездата на Хофенхайм Андрей Крамарич изравни след груба грешка на Мануел Нойер

В 45-ата минута обаче отново Хари Кейн изведе Байерн напред - след нова реализирана дузпа. Англичанинът пък влезе в ролята на аситент в продължението на първата част, когато се разписа и отличният Луис Диас, който изработи и двата 11-метрови наказателни удари. Колумбиецът се разписа още веднъж в 62-рата минута.

Имаше време и за хеттрик на Луис Диас. Той стана факт в 89-ата минута на мача, когато колумбиецът получи асистенция от Джамал Мусиала и не остави шанс на Бауман.