Падна рекорд на Бербатов в Бундеслигата

21 Декември, 2025 19:14 936 1

До снощи българинът бе чужденецът с най-много голове за Байер Леверкузен

Падна рекорд на Бербатов в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Падна рекорд на българската легенда Димитър Бербатов в Бундеслигата. До снощи той бе чужденецът с най-много голове за Байер Леверкузен в германската висша лига – 79, пише "Тема спорт".

При победата на аспирините с 3:1 над РБ Лайпциг обаче, гол отбеляза чехът Патрик Шик за 2:1 в 44-ата минута. Това бе попадение номер 80 за Шик с екипа на Байер в първото ниво на немския футбол.

Във всички турнири Бербатов все още е най-резултатният чужденец в историята на Леверкузен – 91 гола за 202 мача. Най-вероятно този рекорд също съвсем скоро ще падне, тъй като именно Патрик Шик има 90 попадения с червено-черния екип – едно по-малко от българина.

Във вечната ранглиста на голмайсторите на Байер Леверкузен Бербатов заема третото място със своите 91 гола. Над него са само Улф Кирстен – 240, и Щефан Кислинг – 162.


