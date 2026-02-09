Вземете 50% отстъпка за хостинг от

БФС глоби Левски с близо 10 000 евро заради расисткия скандал с Текпетей

БФС глоби Левски с близо 10 000 евро заради расисткия скандал с Текпетей

9 Февруари, 2026 16:04 560 3

Инцидентът се разигра непосредствено след финалния съдийски сигнал на двубоя за Суперкупата

БФС глоби Левски с близо 10 000 евро заради расисткия скандал с Текпетей - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сериозна финансова санкция бе наложена на столичния гранд Левски от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. Причината – расистки обиди, отправени от част от привържениците на „сините“ към нападателя на Лудогорец - Бернард Текпетей.

Инцидентът се разигра непосредствено след финалния съдийски сигнал на двубоя за Суперкупата на България, който се проведе на Националния стадион „Васил Левски“. Докато Текпетей се отправяше към тунела в сектор „А“, част от феновете на Левски го засипаха с обидни и дискриминационни реплики.

В резултат на това провинение, БФС наложи глоба в размер на 9586,72 евро на столичния клуб. Решението на Дисциплинарната комисия може да бъде обжалвано пред Апелативната комисия в рамките на седем дни след официалното уведомление.


Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    7 1 Отговор
    Това глоба ли е изобщо.Трябва лишаване от домакинство или без публика.

    16:10 09.02.2026

  • 2 Синьото БФС

    5 0 Отговор
    Пак помилва расистите.А със смъртните заплахи какво стана?

    16:40 09.02.2026

  • 3 ДА ГОНЗО УВАЖЕНИЕ

    2 1 Отговор
    Но тук си пълен провал. ТРЕБЕ да направиш всичко по устава. А не лоба а лишаване от домакинство поне за три срещи. Както пише първи.

    16:49 09.02.2026

