БФС глоби Левски с близо 10 000 евро заради расисткия скандал с Текпетей

Сериозна финансова санкция бе наложена на столичния гранд Левски от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. Причината – расистки обиди, отправени от част от привържениците на „сините“ към нападателя на Лудогорец - Бернард Текпетей.

Инцидентът се разигра непосредствено след финалния съдийски сигнал на двубоя за Суперкупата на България, който се проведе на Националния стадион „Васил Левски“. Докато Текпетей се отправяше към тунела в сектор „А“, част от феновете на Левски го засипаха с обидни и дискриминационни реплики.

В резултат на това провинение, БФС наложи глоба в размер на 9586,72 евро на столичния клуб. Решението на Дисциплинарната комисия може да бъде обжалвано пред Апелативната комисия в рамките на седем дни след официалното уведомление.