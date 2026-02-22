Новини
МОК: Игрите в Милано-Кортина надминаха очакванията
22 Февруари, 2026 17:37 951 4

Игрите, които започнаха на 6 февруари с ослепителна церемония, бяха подложени на изключителен натиск поради редица забавяния в строителството

Международният олимпийски комитет заяви, че Игрите в Милано-Кортина са надминали очакванията въпреки големия брой препятствия в подготовката за най-голямото спортно събитие в света, предаде БТА.

Игрите, които започнаха на 6 февруари с ослепителна церемония по откриването на стадион „Сан Сиро“ в Милано, бяха подложени на изключителен натиск в продължение на години поради кратки срокове и редица забавяния в строителството, като разпръснатите обекти в Северна Италия представляваха допълнителни предизвикателства за организаторите. Но когато завесата падне с церемонията по закриването във Верона тази вечер, домакините и МОК могат да си отдъхнат.

„Зимните игри бяха фантастични. Това не би могло да се случи без невероятна екипна работа . . . и ние я имахме на всяка стъпка от пътя“, каза президентът на МОК Кърсти Ковънтри в обръщението си към членовете на сесията на олимпийския орган.

„През последните две седмици видяхме и преживяхме невероятни Игри. Нямам думи“, добави Ковънтри, която беше на първите си Игри като президент след избирането ѝ миналата година.

Само няколко седмици преди началото картината беше съвсем различна, като организаторите се надпреварваха да завършат залата за хокей на лед „Сантаджулия“, както и новопостроения улей в Кортина д'Ампецо - проект, който беше горещо обсъждан по време на подготовката поради разходите и кратките срокове за строителство.

Докато Олимпийските игри традиционно се борят с различни проблеми, които могат да повлияят на работата на съоръженията или дори на липсата на атмосфера, Игрите в Италия не се сблъскаха с голяма криза, а зимното време допринесе за впечатляващи снежни пейзажи. Първоначалните транспортни проблеми между Милано и планинските групи в Доломитите отшумяха почти мигновено, главно поради ограничения брой зрители, пътуващи между двете места, поради дългото време за пътуване, което може да достигне шест или седем часа. Повечето фенове избраха да останат или в Милано, или в планините.

Европейската часова зона на Игрите също така означаваше увеличена зрителска аудитория както на континента, така и на ключовия пазар в Северна Америка, в сравнение с предишните две зимни издания, проведени в Азия. Олимпиадата получи и сериозен тласък на вътрешния пазар, като Италия спечели 30 медала, включително 10 златни, за да се класира в топ 5 на таблицата по отличия, и увеличиха зрителския интерес и продажбите на билети.

„Благодарим ви, че никога не спирахте да вярвате в нас. За това, че ни подкрепяхте в най-трудните моменти, а те не бяха малко. Заедно бяхме по-силни от всяко предизвикателство и всяка несгода“, каза президентът на организационния комитет на Милано-Кортина 2026 Джовани Малаго по време на сесията, цитиран от агенция Ройтерс.


  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Днес закриват Олимпиадата и от утре затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.Също като 2022 г след Олимпиадата в Украйна.

    17:39 22.02.2026

  • 2 хехе

    6 2 Отговор
    На МОК да не им е умряла ромката та се хвалят сами колко са успешни игрите.

    17:40 22.02.2026

  • 3 Ами да

    3 2 Отговор
    ОЧАКВАШЕ СЕ МНОГО ПОВЕЧЕ. ПОШЛОСТ ОТВСЯКЪДЕ. ОЩЕ ОТ ОТКРИВАНЕТО.

    20:08 22.02.2026

  • 4 Артилерист

    2 1 Отговор
    МОК е доминиран от западняци, които са васали на американците, изхвърлиха Русия, за да не им пречи да се кичат с медалите. Русия е северна страна, има идеални условия за зимни спортове, дава пример за високо спортно майсторство и развитие на всички зимни спортни дисциплини и обикновено е сред първите 5 по медали, но я няма на олимпиадата. Но Израел, Косово, Украйна са там, щото са много миролюбиви и тачат олимпийските принципи, нали? А американците, които хич не се допингират и въобще не водят войни по целия свят, са там като най-прилежните олимпийци...

    21:09 22.02.2026

